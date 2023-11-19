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    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    47 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    30 комментариев
    19 ноября 2023, 22:57

    Число погибших в секторе Газа журналистов возросло до 60 человек

    Tекст: Александра Юдина

    Число погибших в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта журналистов выросло до 60 человек, сообщил арабский телеканал Al Jazeera.

    В МИД Палестины уточнили, что в воскресенье прошли похороны еще двух журналистов – Сари Мансура и Хассуна Ислима, которые погибли в результате израильской бомбардировки лагеря беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Ранее в ООН заявили о гибели 176 укрывавшихся в убежищах БАПОР в Газе людей.

    19 ноября 2023, 14:59
    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных

    Times of Israel: При наземной операции в Газе погибли более 60 военных Израиля

    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных
    @ IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль потерял более 60 военных в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Накануне погибли еще три израильских солдата, таким образом, общее число погибших при наземной операции в палестинском анклаве израильских военных достигло 61, пишет Times of Israel, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа.

    Коментарии (28)
    17 ноября 2023, 02:56
    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе

    Зеленский пожаловался на нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм у ВСУ из-за ситуации вокруг сектора Газа

    Зеленский пожаловался на нехватку 155-мм снарядов у ВСУ из-за ситуации в Газе
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за эскалации палестино-израильского конфликта вооруженные силы Украины испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский сказал, что «есть проблемы с артиллерийскими снарядами». «На Ближнем Востоке что вы думаете они начали покупать в первую очередь?» – сказал он. Зеленский пояснил, что на Ближнем Востоке покупают снаряды «калибра 155 мм», в результате украинские «запасы уменьшились», передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Зеленский сказал, что склады опустели по всему миру, а поставок, которые Украина получает от стран Запада, не хватает для ВСУ. При этом Зеленский приветствовал меры США по увеличению производства указанных боеприпасов.

    Напомним, руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.

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    18 ноября 2023, 21:57
    CNN: Армия Израиля могла подкинуть оружие в больницу «Аш-Шифа» перед приходом СМИ

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла подложить дополнительное оружие в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа с расчетом на приход журналистов, на представленном видео его было меньше, сообщил телеканал CNN.

    Телеканал обратил внимание, что на опубликованном ЦАХАЛ видео из больницы 15 ноября «видно намного меньше оружия», чем впоследствии было показано журналистам, передает ТАСС.

    Так, в видео израильских военных в больнице за МРТ лежал лишь один автомат, в то время как в сюжете телеканала Fox News на том же месте лежат уже два автомата. СМИ задается вопросом, откуда появился второй АК-47, и почему его нет на снятом ранее видео израильской армии.

    Ранее газета The New York Times сообщала, что израильские военные не допустили журналистов исследовать больницу и опросить пациентов или медперсонал, объяснив, что там могут находиться бойцы ХАМАС.

    Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что на территории медцентра «Аш-Шифа» в секторе Газа обнаружен автомобиль с оружием, также под больницей нашли шахту туннеля ХАМАС.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

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    18 ноября 2023, 20:03
    ООН сообщила о гибели большого числа детей после ударов по двум школам в Газе

    Детский фонд ООН: Множество детей погибли в результате ударов по школам в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    В результате нападений и ударов по школам Альфахура и Таль Аль-Заатар в секторе Газа погибло много детей и женщин, огонь необходимо прекратить, заявила региональный директор по Ближнему Востоку детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр.

    Ходр написала в соцсети X(бывший Twitter,заблокирован в России), что в результате нападений на школы и приюты погибают дети и женщины, которые не должны становиться мишенью, немедленное прекращение огня необходимо сейчас, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что при израильском ударе по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа погибли около 200 человек.

    Коментарии (36)
    18 ноября 2023, 16:05
    СМИ: После атаки ЦАХАЛ на школу в секторе Газа погибли около 200 человек
    СМИ: После атаки ЦАХАЛ на школу в секторе Газа погибли около 200 человек
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    При израильском ударе по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа погибли около 200 человек, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Подвергшееся бомбардировке учебное заведение находится под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Армия Израиля нанесла удар по школе ООН в Газе, где укрывались от бомбардировок мирные жители.

    Коментарии (9)
    18 ноября 2023, 18:20
    ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа
    ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа и привлечении дополнительных сил к операциям в других районах палестинского анклава.

    В ЦАХАЛ заявили, что южное командование провело боевые действия в районах Зайтун и Джабалия для ударов по инфраструктуре ХАМАС, передает РИА «Новости».

    В израильской армии уточнили, что возле Джабалия действуют военнослужащие 162-й дивизии, по данным ЦАХАЛ, там находятся центр командования и контроля бригады северной Газы и один из наиболее значительных оплотов ХАМАС, где действуют четыре батальона движения.

    Ранее израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что целью проводимой Израилем военной операции в Газе является уничтожение ХАМАС, освобождение заложников и предупреждение угроз со стороны палестинского анклава.

    Коментарии (16)
    17 ноября 2023, 14:35
    Стороны конфликта в Газе договорились о трехдневном перемирии

    Al Arabiya: Стороны конфликта в Газе достигли соглашения о трехдневном перемирии

    Стороны конфликта в Газе договорились о трехдневном перемирии
    @ AP Photo/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильские власти и палестинское движение ХАМАС пришли к соглашению о введении перемирия сроком на три дня в секторе Газа, сообщили СМИ.

    Израильская сторона, по данным канала Al Arabiya, одобрила переправку в палестинский анклав «ограниченного количества топлива под контролем ООН», передает ТАСС.

    Кроме того, источники телеканала сообщили, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников, захваченных радикальным движением. Возможная сделка предусматривает обмен в формате «50/50». Также договоренности затрагивают отправку гуманитарной помощи в анклав.

    Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения.

    Коментарии (10)
    17 ноября 2023, 00:28
    США развернули новые комплексы Patriot на Ближнем Востоке

    Представитель Пентагона Сингх сообщила о развернутых на Ближнем Востоке дополнительных комплексах Patriot

    США развернули новые комплексы Patriot на Ближнем Востоке
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Ближнем Востоке развернуты дополнительные ЗРК Patriot, они «находятся в полной готовности», сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх также сообщила, что батарея THAAD «находится в пути», передает ТАСС.

    В конце октября сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин велел развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

    Кроме того, Сингх на брифинге отказалась прогнозировать, на сколько хватит средств, оставшихся для поддержки Киева, так как раскрытие данной информации «не принесет пользы украинцам». По ее словам, вооруженные силы Украины «ведут контрнаступление» и им требуется «постоянная поддержка».

    «Президент ясно дал понять, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это означает, что Конгресс примет наш дополнительный запрос», – сказала она.

    Тем временем в Конгрессе США приняли план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю. Политолог Борис Межуев отметил, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета.

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    17 ноября 2023, 01:48
    Покинуть Газу через КПП «Рафах» захотели почти 900 россиян

    МЧС сообщило о заявках от 887 россиян на выход из сектора Газа через КПП «Рафах»

    Покинуть Газу через КПП «Рафах» захотели почти 900 россиян
    @ Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заявки на выход из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом подали 887 россиян, сообщил руководитель пресс-службы МЧС России Роман Охотенко.

    В Каире вылета в Россию ждут 28 россиян, к представителям МЧС направляются еще 12 человек, которые пересекли КПП «Рафах» в четверг. Всего в Россию доставлено 288 человек. Сектор Газа покинули 328 человек. В пунктах временного размещения в Подмосковье находится 97 человек, включая 39 детей, передает ТАСС.

    Напомним, очередной спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово. В Россию прибыли 120 человек.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2023, 20:55
    Самолет с новой группой эвакуированных из Газы россиян вылетел в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Спецборт МЧС России со 120 эвакуированными накануне из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в аэропорт Домодедово.

    Прибытие Ил-76 в столицу ожидается чуть более чем через пять часов, в полете эвакуированных сопровождают медики и психологи МЧС России. Сообщается, что в Египте готовы к отправке в Россию еще 138 граждан России, передает ТАСС.

    Накануне в московский аэропорт Домодедово прибыл спецборт из Каира со 120 эвакуированными из Газы россиянами.

    Ранее сообщалось, что в МЧС поступило почти 900 заявок на эвакуацию от россиян, находящихся в секторе Газа.

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    18 ноября 2023, 00:59
    Молодежные сборные Польши и Израиля провели минуту молчания наперекор УЕФА

    Молодежные сборные Польши и Израиля по футболу вопреки решению УЕФА начали матч с минуты молчания

    Tекст: Антон Антонов

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешил провести минуту молчания в память жертв палестино-израильского конфликта, но молодежные сборные (U21) Польши и Израиля все равно устроили акцию, сообщают СМИ.

    После того, как матч начался, израильтяне сделали первую передачу и остановились. Также поступили игроки сборной Польши. Около минуты футболисты не двигались, некоторые склонили голову. Матч в Лодзи прошел в рамках квалификации Евро U21 и завершился победой команды Польши со счетом 2:1, пишет Sports.ru.

    Напомним, израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что целью проводимой Израилем военной операции в Газе является уничтожение ХАМАС, освобождение заложников и предупреждение угроз со стороны палестинского анклава.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2023, 09:22
    ВС Израиля отстранили от службы бросившего гранату в мечеть солдата

    Армия обороны Израиля отстранили от службы бросившего гранату в мечеть солдата

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля отстранила от службы бросившего светошумовую гранату в мечеть военнослужащего, пишет газета Times of Israel.

    Уточняется, что инцидент произошел в мечети в деревне Будрус на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС.

    Известно, что израильский военнослужащий забросил в здание светошумовую гранату в то время, когда имам начал созывать верующих на утреннюю молитву.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

    Коментарии (6)
    18 ноября 2023, 21:46
    Турция предупредила о «других мерах» для снятия блокады с Газы

    МИД: Турция использует дипломатию для снятия блокады с Газы, но не исключает других мер

    Tекст: Вера Басилая

    Турция использует дипломатию для снятия блокады с сектора Газа, но не исключает других мер в случае, если такие шаги не принесут пользы, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

    Фидан сообщил, что по итогам саммита Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде сформировали семисторонний комитет для объяснения позиции стран-участниц по ситуации в секторе Газа. По его словам, Анкара «нацелена на совместные решения, потолка для наших действий нет», при этом Турция использует дипломатию, но не исключает и других мер, передает РИА «Новости».

    Фидан считает, что цель Израиля, который бомбит палестинцев и вынуждает их переезжать – «не оставить жизни в Газе». Он также раскритиковал поддержку Израиля Вашингтоном, который выступает против прекращения огня, и подчеркнул, что продолжение одобрения действий в секторе Газа, может возникнуть всемирный кризис.

    Ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне.

    До этого Эрдоган пообещал добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

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    17 ноября 2023, 10:29
    В ЦАХАЛ заявили, что тело похищенной ХАМАС военнослужащей нашли у больницы «Аш-Шифа»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что тело 19-летней военнослужащей Ноа Марциано, которая находилась в заложниках у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа с 7 октября, было обнаружено в строении, примыкающем к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    По сообщению пресс-службы, военнослужащие ЦАХАЛ нашли тело Ноа Марциано в одном из строений, примыкающих к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, и доставили его на территорию Израиля.

    В четверг после процесса опознания, проведенного военными медиками и раввинами, представители ЦАХАЛ сообщили ее семье, что ее тело было найдено и возвращено на территорию Израиля, передает ТАСС.

    В пресс-службе добавили, что «целенаправленная разведывательная информация от Службы общей безопасности позволила военнослужащим обнаружить точное местонахождение тела Марциано в здании возле больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, благодаря этому оно было извлечено и доставлено в Израиль для захоронения.

    Тем временем телеканал Al Hadath сообщил, что израильские военные разрушили по меньшей мере три здания, входящие в медицинский комплекс «Аш-Шифа» на севере сектора Газа.

    По его данным, военнослужащие Армии обороны Израиля не позволяют никому покинуть здание медучреждения и прилегающие к нему строения, хотя они знают, что среди заблокированных в «Аш-Шифе» нет боевиков, а есть только раненые, пациенты больницы и внутренне перемещенные лица.

    Любого, кто пытается покинуть больницу, тут же задерживают, израильские военные регулярно проводят обыски и допросы. Ни одна международная организация, в том числе Международный комитет Красного Креста (МККК), до сих пор не допускается на территорию медкомплекса. Телеканал предупреждает, что всем, кто оказался заблокирован в «Аш-Шифе», грозит смертельная опасность, поскольку они лишены доступа к воде, еде и медикаментам. Со своей стороны, израильские военные утверждают, что в ночь на пятницу передали персоналу больницы «Аш-Шифа» более 4 тыс. литров воды и 1,5 тыс. комплектов готового питания.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

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    17 ноября 2023, 17:07
    Пункт пропуска «Рафах» в пятницу пересекли около 200 граждан России

    МЧС: Пункт пропуска «Рафах» в пятницу пересекли порядка 200 граждан России и членов их семей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Порядка 200 граждан РФ и членов их семей в пятницу пересекли пункт пропуска «Рафах», всего из сектора Газа эвакуированы более 500 человек, из них в Россию уже доставлены 288 человек сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Как сообщили в пресс-службе, сегодня пункт пропуска уже пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей, всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать более 500 человек, из них в Россию уже доставлены 288 человек, передает ТАСС.

    В МЧС отметили, что перешедшая в пятницу группа россиян стала самой многочисленной, перешедших границу централизованной колонной направят в Каир, где продолжает свою работу оперативный штаб МЧС России. На месте российские спасатели, психологи и врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Также люди будут обеспечены питанием и водой, им помогут оформить необходимые документы.

    Ранее в МЧС сообщили, что порядка 400 граждан России осталось эвакуировать из сектора Газа, более 200 россиян уже находятся в безопасности.

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