В ООН заявили о гибели 176 укрывавшихся в убежищах БАПОР в Газе людей

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно заявлению генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини, в результате израильских ударов по Газе были убиты по меньшей мере 176 человек, прятавшихся в школах организации, в том числе пожилые люди, родители и дети, передает ТАСС. Около 800 человек пострадали.

«Большое количество пострадавших объектов БАПОР и число убитых гражданских лиц не могут быть просто «сопутствующим ущербом», – подчеркнул Лаззарини. «Эти объекты были четко обозначены как здания ООН с голубым флагом. БАПОР регулярно делится координатами этих зданий со сторонами конфликта», – добавил он.

Он также заявил, что только за последние сутки две школы агентства в Газе, в которых укрываются семьи, были подвержены атакам.

Накануне телеканал Al Hadath сообщил об израильском ударе по школе «Аль-Фахура», находящейся под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).