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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Лучший ответ этнической преступности: «чемодан – вокзал – родина»

    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    45 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    30 комментариев
    19 ноября 2023, 17:47

    В ООН заявили о гибели 176 укрывавшихся в убежищах БАПОР в Газе людей

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала эскалации конфликта Палестины и Израиля погибло не менее 176 человек, укрывавшихся в убежищах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа.

    Согласно заявлению генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини, в результате израильских ударов по Газе были убиты по меньшей мере 176 человек, прятавшихся в школах организации, в том числе пожилые люди, родители и дети, передает ТАСС. Около 800 человек пострадали.

    «Большое количество пострадавших объектов БАПОР и число убитых гражданских лиц не могут быть просто «сопутствующим ущербом», – подчеркнул Лаззарини. «Эти объекты были четко обозначены как здания ООН с голубым флагом. БАПОР регулярно делится координатами этих зданий со сторонами конфликта», – добавил он.

    Он также заявил, что только за последние сутки две школы агентства в Газе, в которых укрываются семьи, были подвержены атакам.

    Накануне телеканал Al Hadath сообщил об израильском ударе по школе «Аль-Фахура», находящейся под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

    19 ноября 2023, 14:59
    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных

    Times of Israel: При наземной операции в Газе погибли более 60 военных Израиля

    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных
    @ IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль потерял более 60 военных в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Накануне погибли еще три израильских солдата, таким образом, общее число погибших при наземной операции в палестинском анклаве израильских военных достигло 61, пишет Times of Israel, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа.

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    18 ноября 2023, 21:57
    CNN: Армия Израиля могла подкинуть оружие в больницу «Аш-Шифа» перед приходом СМИ

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла подложить дополнительное оружие в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа с расчетом на приход журналистов, на представленном видео его было меньше, сообщил телеканал CNN.

    Телеканал обратил внимание, что на опубликованном ЦАХАЛ видео из больницы 15 ноября «видно намного меньше оружия», чем впоследствии было показано журналистам, передает ТАСС.

    Так, в видео израильских военных в больнице за МРТ лежал лишь один автомат, в то время как в сюжете телеканала Fox News на том же месте лежат уже два автомата. СМИ задается вопросом, откуда появился второй АК-47, и почему его нет на снятом ранее видео израильской армии.

    Ранее газета The New York Times сообщала, что израильские военные не допустили журналистов исследовать больницу и опросить пациентов или медперсонал, объяснив, что там могут находиться бойцы ХАМАС.

    Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что на территории медцентра «Аш-Шифа» в секторе Газа обнаружен автомобиль с оружием, также под больницей нашли шахту туннеля ХАМАС.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

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    19 ноября 2023, 16:44
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Израиля в водах Аденского залива, сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

    По информации источников Al Hadath, хуситами захвачено израильское грузовое судно Galaxy Leader, передает ТАСС.

    Ранее йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда под флагом Израиля.

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    18 ноября 2023, 20:03
    ООН сообщила о гибели большого числа детей после ударов по двум школам в Газе

    Детский фонд ООН: Множество детей погибли в результате ударов по школам в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    В результате нападений и ударов по школам Альфахура и Таль Аль-Заатар в секторе Газа погибло много детей и женщин, огонь необходимо прекратить, заявила региональный директор по Ближнему Востоку детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр.

    Ходр написала в соцсети X(бывший Twitter,заблокирован в России), что в результате нападений на школы и приюты погибают дети и женщины, которые не должны становиться мишенью, немедленное прекращение огня необходимо сейчас, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что при израильском ударе по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа погибли около 200 человек.

    Коментарии (36)
    19 ноября 2023, 07:49
    Протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху

    Tекст: Валентина Григоренко

    У резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии прошла акция с требованием его отставки, сообщили СМИ.

    Как пишет Yedioth Ahronoth, толпы демонстрантов возложили на Нетаньяху и его правительство ответственность за кризис с заложниками, захваченными боевиками радикального палестинского движения ХАМАС, передает ТАСС.

    Отмечается, что демонстранты размахивали израильскими флагами и показывали фотографии похищенных радикалами людей. «Вы виноваты, сколько еще крови должно пролиться? Всем ясно, что виноват Нетаньяху», «Биби, время истекает – народ требует освобождения заложников. Уйди в отставку, чем еще нам придется пожертвовать?» – гласили плакаты в руках протестующих на акцию.

    В среду сотни родственников израильских заложников, которые были похищены палестинским радикальным движением ХАМАС 7 октября, а также волонтеры и активисты начали пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху настроены 60-70% общественности в стране.

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    19 ноября 2023, 03:33
    В МЧС назвали число эвакуированных за неделю россиян из Газы в Москву

    МЧС России за неделю эвакуировало из Газы в Москву 408 россиян и членов их семей

    Tекст: Валентина Григоренко

    МЧС России за минувшую неделю эвакуировало из сектора Газа в Россию 408 россиян и членов их семей, всего было совершено четыре спецрейса, сообщили в оперативном штабе МЧС РФ.

    Как указали в оперштабе, с начала эвакуации в Москву направили 408 человек, границу всего перешло более 550, среди них 230 детей, передает РИА «Новости».

    По данным табло аэропорта Домодедово, самолет МЧС, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа четвертая группа россиян, приземлился в столичном аэропорту в 02:05 мск.

    В МЧС уточнили, что находившиеся на борту 120 россиян и члены их семей находятся в зоне таможенного контроля вместе с медиками и волонтерами, которые выдают им теплую одежду и оказывают необходимую помощь.

    В субботу спецборт МЧС России со 120 эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в аэропорт Домодедово.

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    18 ноября 2023, 20:55
    Самолет с новой группой эвакуированных из Газы россиян вылетел в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Спецборт МЧС России со 120 эвакуированными накануне из сектора Газа россиянами вылетел из Каира в аэропорт Домодедово.

    Прибытие Ил-76 в столицу ожидается чуть более чем через пять часов, в полете эвакуированных сопровождают медики и психологи МЧС России. Сообщается, что в Египте готовы к отправке в Россию еще 138 граждан России, передает ТАСС.

    Накануне в московский аэропорт Домодедово прибыл спецборт из Каира со 120 эвакуированными из Газы россиянами.

    Ранее сообщалось, что в МЧС поступило почти 900 заявок на эвакуацию от россиян, находящихся в секторе Газа.

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    18 ноября 2023, 21:46
    Турция предупредила о «других мерах» для снятия блокады с Газы

    МИД: Турция использует дипломатию для снятия блокады с Газы, но не исключает других мер

    Tекст: Вера Басилая

    Турция использует дипломатию для снятия блокады с сектора Газа, но не исключает других мер в случае, если такие шаги не принесут пользы, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

    Фидан сообщил, что по итогам саммита Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде сформировали семисторонний комитет для объяснения позиции стран-участниц по ситуации в секторе Газа. По его словам, Анкара «нацелена на совместные решения, потолка для наших действий нет», при этом Турция использует дипломатию, но не исключает и других мер, передает РИА «Новости».

    Фидан считает, что цель Израиля, который бомбит палестинцев и вынуждает их переезжать – «не оставить жизни в Газе». Он также раскритиковал поддержку Израиля Вашингтоном, который выступает против прекращения огня, и подчеркнул, что продолжение одобрения действий в секторе Газа, может возникнуть всемирный кризис.

    Ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль сровнял сектор Газа с землей, не оставив там камня на камне.

    До этого Эрдоган пообещал добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

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    18 ноября 2023, 21:07
    ХАМАС заявило о потере связи с заложниками

    Al-Qahera Al-Ekhbariya: ХАМАС потеряло связь с группами, отвечающими за защиту заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Военное крыло ХАМАС потеряло связь с рядом групп, ответственных за защиту заложников, их судьба теперь неизвестна, сообщил телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya.

    Представитель ХАМАС заявил, что движение «потеряло контакты с рядом группировок, которые охраняли заложников, причины отсутствия связи не сообщаются, передает ТАСС.

    Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа и привлечении дополнительных сил к операциям в других районах палестинского анклава.

    Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал ХАМАС передать удерживаемых им заложников Красному Кресту.

    До этого сообщалось, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения.

    В ЦАХАЛ заявили, что тело похищенной ХАМАС военнослужащей нашли у больницы «Аш-Шифа».

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    18 ноября 2023, 22:34
    Нетаньяху заявил об отсутствии договоренностей о возвращении заложников из Газы

    Tекст: Валентина Григоренко

    Пока договоренностей по освобождению заложников в секторе Газа не достигнуто, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Как указал Нетаньяху в телеобращении к нации, о вопросе заложников сегодня ходит много необоснованных слухов, до сих пор не было достигнуто никакой сделки. По его словам, когда Израилю будет что сказать, он обязательно скажет об этом, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что военное крыло ХАМАС потеряло связь с рядом групп, ответственных за защиту заложников, их судьба теперь неизвестна.

    До этого сообщалось, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    18 ноября 2023, 21:37
    Названо число погибших мирных граждан в секторе Газа

    В секторе Газа обвинили Израиль в 12,3 тыс. гражданских лиц с начала конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    В секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 12,3 тыс. гражданских лиц, в том числе свыше 5 тыс. детей, сообщил информационный офис правительства анклава.

    В офисе правительства сектора Газа также уточнили, что израильские бомбардировки полностью разрушили 43 тыс. жилых строений, 225 тыс. жилых домов разрушены частично, погибли 12, 3 тыс. мирных жителей, среди которых более 5 тыс. детей, передает РИА «Новости».

    Министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщил, что в результате действий Израиля в секторе Газа с начала военных действий погибли 198 врачей и медицинских работников, также были выведены из строя 25 из 36 больниц, уничтожено 55 машин скорой помощи.

    Ранее премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе заявил, что число погибших на палестинских территориях мирных жителей превысило общее число жертв среди гражданского населения за время конфликта на Украине.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля стараются предпринимать необходимые шаги, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения в секторе Газа.

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    19 ноября 2023, 01:25
    Глава МИД Турции допустил разрыв дипотношений с Израилем

    Глава МИД Турции Фидан: Анкара может разорвать дипотношения с Израилем

    Tекст: Валентина Григоренко

    Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем, но это должно быть одновременное решение нескольких стран для должного эффекта, заявил глава МИД Хакан Фидан.

    Как указал Фидан катарскому телеканалу Al Jazeera, Турция еще с начала конфликта заняла принципиальную позицию, которая подразумевает, что «решения должны приниматься одновременно многими исламскими странами, странами мира, даже в Латинской Америке, чтобы они были более мощными», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что исламские страны должны поддерживать друг друга и действовать единым фронтом. Также, по его словам, необходимо извлечь уроки «из предыдущих тупиков» и действовать сообща.

    Глава МИД Турции уточнил, что Анкара может разорвать отношения с Израилем, для нее это «не проблема», но сегодня концентрироваться на данном вопросе не нужно.

    Ранее Фидан заявил, что Турция использует дипломатию для снятия блокады с сектора Газа, но не исключает других мер в случае, если такие шаги не принесут пользы.

    В среду президент Турции Тайип Эрдоган пообещал добиваться изоляции Израиля из-за операции в секторе Газа.

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    18 ноября 2023, 23:48
    Байден: В Газе не будет мира, пока существует ХАМАС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Прекращение огня в секторе Газа не приведет к миру, пока существует идеология палестинского радикального движения ХАМАС, которая пропагандирует разрушение, заявил президент США Джо Байден.

    Байден отметил Washington Post, пока ХАМАС придерживается идеологии разрушения, прекращение огня не является миром. По его словам, члены ХАМАС каждое прекращение огня могут использовать для восстановления своих запасов вооружения, перемещения военных и «возобновления убийств», передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что развитие ситуации, при котором контроль над Газой останется у ХАМАС, только укрепит ненависть и лишит палестинское гражданское население шанса построить лучшее будущее.

    Американский лидер добавил, что Газе и Западному Берегу необходимо находиться под управлением обновленной палестинской администрацией, пока все занимаются вопросом двугосударственного решения. Он подчеркнул, что путь к этому лежит через подход «два государства для двух народов».

    По мнению Байдена, достижение этого потребует обязательств Израиля и Палестины, а также США и союзников. Он уточнил, что данную работу необходимо начать уже сейчас.

    Президент США указал, что народ Палестины заслуживает собственного государства и свободного от ХАМАС будущего. Он пояснил, что «с разбитым сердцем» смотрит на снимки из Газы, запечатлевшие гибель «тысяч гражданских лиц, в том числе детей».

    Байден сообщил, что целью США является не остановка войны сейчас, а ее полное прекращение, «разрушение цикла насилия и построение чего-то сильнее в Газе и по всему Ближнему Востоку, чтобы история не повторялась».

    Ранее в ООН заявили, что в результате нападений и ударов по школам Альфахура и Таль Аль-Заатар в секторе Газа погибло много детей и женщин, огонь необходимо прекратить.

    В четверг лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий ЦАХАЛ в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    На ваш взгляд
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    Коментарии (7)
    19 ноября 2023, 04:29
    Глава ВОЗ заявил, что больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может работать

    Tекст: Валентина Григоренко

    Специалисты Всемирной организации здравоохранения оценили состояние больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа и сделали вывод, что она больше не может работать, а оставшихся там необходимо эвакуировать, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

    Как указал глава ВОЗ, сегодня была проведена очень рискованная оценочная миссия ООН в больнице «Аш-Шифа» в Газе. По его словам, команда обнаружила, что больница больше не может функционировать, поскольку в ней нет воды, еды, электричества, топлива, а запасы медикаментов истощены, передает РИА «Новости».

    Гебрейесус отметил, что медицинские сотрудники, приняв во внимание ситуацию в больнице и состояние пациентов, среди которых есть и младенцы, обратились за помощью в эвакуации тех, кому больше не могут предоставить помощь в медучреждении. Поэтому, он добавил, что ВОЗ разрабатывает с партнерами план срочной эвакуации

    В организации уточнили, что новые миссии по перевозке пациентов «Аш-Шифы» в медицинский комплекс Нассер и Европейскую больницу в Газе организуют в ближайшие трое суток.

    В ВОЗ добавили, что ждут гарантий безопасности для вывоза пациентов от сторон конфликта в Газе. Помимо этого, в ВОЗ подчеркнули, что больницы на юге палестинского анклава уже работают на пределе своих возможностей, а пациенты из «Аш-Шифы» станут допнагрузкой на сотрудников медучреждений.

    По информации ВОЗ, у подавляющего большинства пациентов «Аш-Шифы» – различные травмы конечностей, полученные в ходе конфликта. Среди них 29 человек не могут двигаться без врачебной помощи из-за повреждений спины, а раны многих пациентов оказались заражены из-за нехватки антибиотиков и тяжелой санитарной обстановки в больнице.

    Кроме того, в организации заявили, что более 300 человек остаются в «Аш-Шифе», среди которых 25 сотрудников и 291 пациент, включая 32 младенцев в критическом состоянии.

    По данным ВОЗ, за прошедшие дни некоторые пациенты скончались из-за отсутствия медицинской помощи. В отделении интенсивной терапии остаются два человека без искусственной вентиляции, а 22 пациента нуждаются в операции на почках.

    Ранее представители больницы «Аш-Шифа» обвинили Израиль в гибели пациентов реанимационного отделения. По словам директора медучреждения, речь идет о 54 жертвах в результате блокады госпиталя.

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    19 ноября 2023, 08:11
    Эвакуированная из Газы россиянка поблагодарила Путина и МЧС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эвакуированная из Газы россиянка поблагодарила МЧС России, по ее словам, российские спасатели проводят операцию по эвакуации максимально профессионально, а сотрудники МИД всегда были на связи с желающими эвакуироваться.

    Как заявила эвакуированная из сектора Газы россиянка Наталья, МЧС России – «самое лучшее МЧС», передает РИА «Новости».

    Она также добавила, что благодарна президенту России Владимиру Путину и российскому народу за то, что бросили россиян в секторе Газа.

    Путь до КПП «Рафах», по ее словам, занял около трех суток и это не зависело от МЧС, россиян не пускал Египет.

    «Очень долго, я никакая сейчас, ничего не видим, ничего не слышим. Надо было доехать до «Рафаха», где контрольно-пропускной пункт, а там, чтобы доехать, надо между танками пройти, а там страшно», – добавила она.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что МЧС России за минувшую неделю эвакуировало из сектора Газа в Россию 408 россиян и членов их семей, всего было совершено четыре спецрейса.

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