Заседания Верховной рады решили перенести в подвалы

Подвалы Верховной рады начали готовить для заседаний депутатов

Tекст: Вера Басилая

Подвальные помещения украинского парламента подготовили для проведения заседаний во время воздушных тревог, передает ТАСС. Депутат от правящей партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что на спуск в укрытие парламентариям дадут десять минут.

«Верховная рада во время тревоги будет продолжать работу. Во время угрозы депутатам будет даваться 10 минут на спуск в укрытие. Здесь уже подготовлена инфраструктура, расставлены стулья для 330 народных избранников», – написала Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале. По ее словам, голосование будет проходить онлайн: депутаты станут использовать личные QR-коды для доступа к системе через смартфоны и планшеты.

Тестирование новой системы начнется в ближайшие дни, когда небольшие группы депутатов будут спускаться в подвал для проверки оборудования. В то же время депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил необходимость перепланировки помещений для создания единого пространства. Издание «Инсайдер» сообщает о недовольстве некоторых фракций из-за нехватки места для всех парламентариев.

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