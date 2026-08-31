В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Заседания Верховной рады решили перенести в подвалы
Подвалы Верховной рады начали готовить для заседаний депутатов
В Киеве подвалы Верховной рады подготовили для проведения заседаний парламента во время частых воздушных тревог, оборудовав места для онлайн-голосования депутатов.
Подвальные помещения украинского парламента подготовили для проведения заседаний во время воздушных тревог, передает ТАСС. Депутат от правящей партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что на спуск в укрытие парламентариям дадут десять минут.
«Верховная рада во время тревоги будет продолжать работу. Во время угрозы депутатам будет даваться 10 минут на спуск в укрытие. Здесь уже подготовлена инфраструктура, расставлены стулья для 330 народных избранников», – написала Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале. По ее словам, голосование будет проходить онлайн: депутаты станут использовать личные QR-коды для доступа к системе через смартфоны и планшеты.
Тестирование новой системы начнется в ближайшие дни, когда небольшие группы депутатов будут спускаться в подвал для проверки оборудования. В то же время депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отметил необходимость перепланировки помещений для создания единого пространства. Издание «Инсайдер» сообщает о недовольстве некоторых фракций из-за нехватки места для всех парламентариев.
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