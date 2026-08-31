В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.5 комментариев
Власти Киева решили на неделю перевести школы на очно-заочный формат
В начале сентября учебные заведения Киева перейдут на очно-заочный формат из-за частых и продолжительных воздушных тревог, сообщили в киевском горсовете.
Школы украинской столицы в начале сентября перейдут на очно-заочный формат обучения из-за многочасовых воздушных тревог, передает ТАСС.
В городском совете Киева сообщили, что учебные заведения должны быть готовы оперативно изменять формат обучения в зависимости от ситуации.
Заместитель главы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский пояснил, что решение связано с длительными тревогами, которые прерывают значительную часть учебного дня.
Городские власти совместно с представителями школ разработали различные варианты проведения занятий. Младшеклассники смогут учиться в укрытиях, также предусмотрено смешанное, дистанционное обучение или занятия во вторую смену. В последнее время воздушные тревоги в Киеве объявляются более 10 раз за сутки.
Утром в понедельник в украинской столице сработали сирены предупреждения об опасности с воздуха.
Несколькими днями ранее киевские власти пять раз за сутки объявляли аналогичный режим.
На фоне этих тревог в Киеве прогремели взрывы.