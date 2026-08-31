Власти Киева решили на неделю перевести школы на очно-заочный формат

Tекст: Вера Басилая

Школы украинской столицы в начале сентября перейдут на очно-заочный формат обучения из-за многочасовых воздушных тревог, передает ТАСС.

В городском совете Киева сообщили, что учебные заведения должны быть готовы оперативно изменять формат обучения в зависимости от ситуации.

Заместитель главы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский пояснил, что решение связано с длительными тревогами, которые прерывают значительную часть учебного дня.

Городские власти совместно с представителями школ разработали различные варианты проведения занятий. Младшеклассники смогут учиться в укрытиях, также предусмотрено смешанное, дистанционное обучение или занятия во вторую смену. В последнее время воздушные тревоги в Киеве объявляются более 10 раз за сутки.

Утром в понедельник в украинской столице сработали сирены предупреждения об опасности с воздуха.

Несколькими днями ранее киевские власти пять раз за сутки объявляли аналогичный режим.

На фоне этих тревог в Киеве прогремели взрывы.