Спецборт со 117 россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву

Умерла актриса из «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет АКИpress со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии Садыра Жапарова, 17 ноября 2023 года на 71-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызской Республики, актриса Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова, педагог-наставник Стрельцова Татьяна Дмитриевна, передает РИА «Новости».

В пресс-службе главы Киргизии уточнили, что в последние годы особенно интересными ее работами были роли в спектакле «Борис Годунов» и моноспектакле «Оскар и Розовая дама», которые смогли раскрыть удивительный дар актрисы. В пресс-службе добавили, что каждая роль Стрельцовой являлась сценической находкой, которая всегда находила место в сердцах зрителей.

Жапаров отметил, что вклад Татьяны Стрельцовой в развитие театрального искусства Киргизии неоценим и бесценен. По его словам, «такие профессионалы, как она являются достоянием страны и гарантом сохранения лучших традиций мастерства и передачи их будущим поколениям».

Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР, окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской. С 1972 года актриса служила в русском театре драмы в Бишкеке. За свою карьеру исполнила роли в самых разных театральных постановках, среди которых «Горе от ума» (Лиза), «А зори здесь тихие» (Галя Четвертак), «Дни Трубиных (Юнкер).

В 1983 году Татьяна Стрельцова была удостоена звания «Заслуженная артистка КССР», а в 1996 – «Народная артистка Киргизии.