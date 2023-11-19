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    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Лучший ответ этнической преступности: «чемодан – вокзал – родина»

    У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?

    45 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    30 комментариев
    19 ноября 2023, 17:58

    В США назвали последствия поражения Украины для Вашингтона

    Tекст: Ольга Иванова

    Поражение Украины обернется для США катастрофой, заявил журналист Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

    Он отметил, что все внимание мира приковано к конфликту России и США. По словам журналиста, Россия выигрывает и это крупное поражение для США, передает РИА «Новости».

    Никсон заключил, что поражение Украины в конфликте приведет к негативным последствиям для Вашингтона, а также предположил, что в ближайшее время мир станет многополярным.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины ограждает армию США от прямого участия в конфликте.

    18 ноября 2023, 19:27
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    @ David Tanecek/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действующий летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществил перелет на российскую сторону, сообщил пилот российского вертолета Ка-52, организатор перелета Алексей Воевода.

    Воевода сообщил, что украинский летчик уже находится в России, и проходит консультации с ФСБ, передает ТАСС.

    Между тем, по сообщению блогера Кирилла Федорова, украинцу помог российский пилот с позывным «Воевода», который сообщил, что летчик ВСУ ранее был командиром звена в украинской армии, имел звание старшего офицера, передает Ura.ru.

    В свою очередь замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинский пилот сразу после начала СВО перешел на сторону российской армии и активно помогал информационно, а также иными способами.

    Ранее бывший украинский военный Максим Доценко, который перешел на сторону России, заявил, что обрадовался освобождению российскими войсками части Харьковской области.

    Коментарии (56)
    19 ноября 2023, 07:57
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять против России
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сейчас есть сомнения в том, что Украина сможет противостоять России в долгосрочной перспективе, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    Как указал Подоляк в интервью украинскому «24 каналу», Россия до сих пор тратит на войну огромные средства. Он задался вопросом, есть ли у Украины хотя бы «один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет», передает РИА «Новости».

    По его мнению, «успех» ВСУ на фронте зависит от соотношения ресурсов между Россией и Украиной, количества оружия у обеих сторон и сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.

    Советник добавил, что необходимо ограничивать количество ресурсов России для того, чтобы устранять преимущества Москвы. «Нужно сделать так, чтобы у России было гораздо меньше ресурсов», – уточнил он.

    В пятницу Wall Street Journal сообщил, что ситуация вокруг украинского кризиса говорит о том, что «настало время прекратить сказочные размышления о поражении России».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтону и Киеву нужно осознать, что победить Россию невозможно.

    Коментарии (20)
    19 ноября 2023, 11:11
    В США заявили о неминуемом поражении Украины

    Military Watch: Поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году

    В США заявили о неминуемом поражении Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные стали чаще дезертировать из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили СМИ.

    Как пишет журнал Military Watch, моральный дух солдат ВСУ подорвал провал летнего наступления, так как они потеряли много людей, а новое оружие не помогло. Также Запад стал перенаправлять поставки оружия в Израиль.

    В статье указано, что украинское командование отправляет на сложные задания боцов без подготовки, а те сдаются в плен ВС России. При этом опытные бойцы ВСУ расстреливают беглецов, чтобы уменьшить количество дезертиров. Авторы Military Watch утверждают, что поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году.

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.

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    19 ноября 2023, 14:38
    Авиация ВКС России уничтожила хранилища авиатоплива в Кировоградской области Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    На аэродроме Канатово в Кировоградской области российская авиация уничтожила хранилища топлива для авиатехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Всего за последние сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразила украинскую живую силу и военную технику в 111 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО перехватила два снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также сбила 31 украинский беспилотник в районах Песков, Яковлевки, Спорного, Ольгинки, Доломитного, Верхнеторецкого, Марьинки (ДНР), Золотаревки, Белогоровки (ЛНР), Новой Каховки, Пролетарки (Херсонская область) и Каменки-Днепровской (Запорожская область).

    Всего с начала спецоперации украинская сторона потеряла 536 самолетов, 254 вертолета, 9040 БПЛА, 441 ЗРК, 13 486 танков и других бронемашин, 1185 РСЗО, 7133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 407 единиц спецтехники.

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    18 ноября 2023, 20:47
    В Калининградской области пытались поджечь здание призывной комиссии

    Жительница Калининградской области пыталась поджечь здание военкомата и призывной комиссии

    Tекст: Вера Басилая

    Здание призывной комиссии в городе Советск Калининградской области пыталась поджечь женщина, бросив туда бутылку с зажигательной смесью, она задержана, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что в момент поджога женщина разговаривала с кем-то по мобильному телефону, передает РИА «Новости».

    Лысков подтвердил, что военкомат и призывная комиссия находятся в одном здании, оно не пострадало. Идут разбирательства, выясняется причина, которая побудила женщину совершить поджог военкомата, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее пенсионерки попытались поджечь военкоматы в Свердловской области.

    До этого жителя Твери наказали за подготовку к поджогу военкомата.

    Коментарии (3)
    18 ноября 2023, 21:20
    МО Эстонии: Истребители F-16 не помогут ВСУ победить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная передача самолетов F-16 Киеву не позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) изменить ход боевых действий, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

    Певкур скептически отнесся к шансам Киева переломить украино-российский конфликт, он заявил, что у ВСУ нет достаточного количества солдат, чтобы удерживать территории и при этом принимать участие в боевых действиях.

    Министр считает, что ВСУ, конечно, нужны боеприпасы и ракеты большой дальности, боеприпасы к различным типам РСЗО, но сами по себе реактивные самолеты ход войны не изменят, ими территорию не вернешь, нужна армия, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что оценивать, какое оружие необходимо украинской армии должен генштаб ВСУ.

    Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 вооруженным силам Украины станет «важным приращением» к «потенциалу» Украины, однако не будет фактором, который в корне изменит расстановку сил в конфликте.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2023, 20:22
    На Украине после взрывов повреждено административное здание в Никополе

    Tекст: Вера Басилая

    Административное здание повреждено в результате взрывов в городе Никополь, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

    Лукашук заявил, что здание было повреждено в результате атаки по Никополю, передает РИА «Новости».

    Между тем, воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях на юге Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.

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    19 ноября 2023, 13:33
    Игнат не согласилcя с мнением, что F-16 не изменит ход конфликта

    Игнат: F-16 очень сильно изменит ход конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат не согласился с мнением, что истребитель F-16 не сможет изменить ход боевых действий, однако вновь подчеркнул потребность страны в современных модификациях этого самолета.

    По его словам, он хотел бы поспорить со всеми критиками этого вопроса относительно самолетов, которые, по мнению Игната, «очень серьезно изменят ход войны», передает ТАСС. Он добавил, что такие авиационные комплексы решат ряд задач и смогут существенно повлиять на ход войны.

    При этом представитель Воздушных сил в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в современных модификациях американских истребителей F-16. По словам Игната, Украине нужны самолеты, которые могут «наносить удары по наземным целям, надводным целям и воздушным целям, а также обеспечить защиту внутри страны от ракет и дронов».

    Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что возможная передача самолетов F-16 Киеву не позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) изменить ход боевых действий.

    Коментарии (7)
    18 ноября 2023, 23:09
    На Украине решили лишить стипендий обучающихся за рубежом студентов

    Замминистра образования и науки Украины Винницкий: Власти намерены лишать стипендий обучающихся за рубежом студентов

    Tекст: Валентина Григоренко

    Власти Украины планируют отменить выплаты стипендий студентам, которые покинули страну и обучаются за рубежом, но стипендиальное обеспечение хотят увеличить тем, кто находится на территории страны, заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

    Как указал Винницкий, вопрос, касающийся выдачи стипендии студентам, которые обучаются за границей, будет перекрыт. По его словам, это означает экономию средств на Украине, с помощью которой можно будет увеличить стипендию тем студентам, которые находятся в стране. Он добавил, что власти должны помогать таким студентам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Еspreso.tv.

    Министр уточнил, что на вопрос выплат стипендий обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому, как передает СМИ, стипендии студентам, которые остаются за границей, вероятнее всего, будут отменены.

    Винницкий подчеркнул, что из-за демографической ситуации на Украине власти планируют уменьшить число высших учебных заведений, поскольку такое количество университетов, которое существует в стране сегодня, содержать нерентабельно.

    Ранее американский конгрессмен Пол Госсар заявил, что в Конгрессе США «устают от бесконечных трат» на Украину.

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    18 ноября 2023, 18:48
    Из-за атаки украинского дрона на поселок под Белгородом ранены два человека

    Губернатор Гладков: Дрон ВСУ атаковал поселок под Белгородом, ранены два человека

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за атаки дрона-камикадзе ВСУ на инфраструктурный объект связи в поселке Горьковский Грайворонского городского округа ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что в результате детонации двое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей, они доставлены в больницу.

    Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет возле торгового центра «Галактика» в Донецке, три человека получили ранения.

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    19 ноября 2023, 14:29
    На Донецком направлении за сутки отражено шесть атак ВСУ
    На Донецком направлении за сутки отражено шесть атак ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы на Донецком направлении отразили шесть атак украинских штурмовиков за прошедшие сутки, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили более 240 человек, сообщило Минобороны России.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Клещеевки, Шумов и Марьинки в ДНР.

    Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику 112-й, 114-й и 241-й бригад теробороны, а также 28-й, 30-й механизированных бригад ВСУ в районе Андреевки, Васюковки, Раздоловки, Богдановки, Артемовска, Красного, Курдюмовки и Клещеевки ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Всего украинская армия потеряла на этом направлении более 240 военных, танк, боевую машину пехоты, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    На Купянском направлении Западная группировка поразила живую силу и технику 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Петропавловки, Синьковки, Ивановки, Берестового (Харьковская область) и Стельмаховки (ЛНР). Украинские потери составили более 70 военнослужащих и два автомобиля.

    На Краснолиманском направлении бойцы группировки «Центр» отразили атаку штурмовых групп 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) южнее населенного пункта Кузьмино ЛНР.

    В районах Ямполовки, Григоровки ДНР и Серебрянского лесничества российская авиация нанесла поражение живой силе и технике 117-й бригады теробороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронемашину и два автомобиля.

    На Южно-Донецком направлении бойцами группировки «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Никольского, Шевченко, Константиновки, Новодонецкого и Старомайорского ДНР. Всего на этом направлении украинская сторона потеряла до 145 военнослужащих, два автомобиля и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

    На Запорожском направлении силы России поразили живую силу 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Кирово и Копани Запорожской области, потери противника составили более 100 военнослужащих, три бронемашины, 11 автомобилей и гаубица Д-30.

    На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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    19 ноября 2023, 10:27
    На Украину из-за мобилизации не вернулись более 300 спортсменов

    Азаров: Более 300 спортсменов не вернулись на Украину с соревнований, скрываясь от мобилизации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Невозвращение спортсменов с международных соревнований с целью избежать мобилизации стало на Украине массовым явлением, в этом списке 304 фамилии, сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров.

    По его словам, министерство спорта Украины закрыло страницу на сайте, где были пофамильно указаны спортсмены, не вернувшиеся на Украину с международных соревнований во избежание мобилизации, передает ТАСС. Азаров добавил, что в этом списке уже 304 фамилии, шахматистов и футболистов, представляющих Украину на мировых соревнованиях.

    По словам Азарова, количество уклонистов среди профессиональных спортсменов растет и становится на Украине массовым явлением. Он добавил, что в числе не вернувшихся на Украину, например, лидер сборной Украины по футболу Михаил Мудрик.

    Ранее украинец Артур Билан покинул расположение национальной сборной по спортивной рыбалке, чтобы остаться в Европе.

    Напомним, в октябре украинский «Шахтер» сообщил, что футболист молодежной команды Александр Роспутько не вернулся в расположение клуба после матча против бельгийского «Антверпена», он не явился на посадку в самолет. RT со ссылкой на портал Sport.ua сообщил, что Роспутько мог отправиться в Россию через Стамбул из-за якобы пророссийских взглядов футболиста, из-за чего у него случались конфликты с одноклубниками.

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    19 ноября 2023, 09:47
    Азаров назвал траты Украины на содержание офиса Зеленского

    Азаров: Украина в час тратит почти 58 тыс. долларов на содержание офиса Зеленского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бюджет Украины предусматривает выделение колоссального количества средств на содержание сотрудников офиса Владимира Зеленского, которые «довели государство до плачевного состояния», только в час на них уходит почти 58 тыс. долларов, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

    Он задался вопросом, знают ли украинцы, во сколько им обходится «содержание Зеленского и его подельников из «Квартала-95», которые заняли много кабинетов в так называемом офисе президента на Банковой, передает РИА «Новости». По словам Азарова, это колоссально дорого, каждый час Украина тратит 2,1 млн гривен (почти 58 тыс. долларов) на «главных коррупционеров страны, которые довели государство до того плачевного состояния, в котором оно находится сегодня».

    На фоне этой информации, указывает Азаров, новость о том, что украинских студентов, которые находятся за границей, в скором времени лишат стипендий, «звучит просто кощунственно».

    Ранее заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий заявил, что власти Украины планируют отменить выплаты стипендий студентам, которые покинули страну и обучаются за рубежом, но стипендиальное обеспечение хотят увеличить тем, кто находится на территории страны.

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    19 ноября 2023, 14:26
    Украинский военный заявил о критическом дефиците военных кадров

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит кадров, иногда он достигает критического масштаба, рассказал телеканалу CNN майор украинских войск Виктор Кисиль.

    Он заявил о существовании нехватки военных кадров, а также отметил, что разные воинские должности требуют разных навыков, передает РИА «Новости».

    Телеканал также пообещался с украинским IT-специалистом, который хотел бы избежать призыва в ВСУ. Он заявил, что Украина не готова к конфликту с Россией, поскольку у нее нет для этого ни сил, ни денег, ни оружия.

    Ранее СМИ сообщали, что украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.

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    19 ноября 2023, 17:01
    В ДНР рассказали о нежелании украинских военнопленных возвращаться на родину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большое количество пленных украинских военнослужащих хотят остаться в России, заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

    По словам Морозовой, нежелание украинских военнопленных возвращаться на родину обусловлено тем, что по возвращении им могут грозить уголовные дела и отправка на линию соприкосновения, передает ТАСС.

    «Ребята не хотят воевать, они хотят дальнейшей мирной жизни, даже несмотря на тот большой период, что они не увидят своих близких. Они готовы оставаться здесь, чтобы не воевать», – сказала омбудсмен.

    Ранее пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными и решил остаться в России.

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