Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что все внимание мира приковано к конфликту России и США. По словам журналиста, Россия выигрывает и это крупное поражение для США, передает РИА «Новости».

Никсон заключил, что поражение Украины в конфликте приведет к негативным последствиям для Вашингтона, а также предположил, что в ближайшее время мир станет многополярным.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская поддержка Украины ограждает армию США от прямого участия в конфликте.