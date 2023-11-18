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    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

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    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    54 комментария
    18 ноября 2023, 23:23

    Байден признался, зачем США продолжают поддерживать Украину

    Байден: Поддержка Украины позволяет оградить ВС США от участия в конфликте

    Tекст: Валентина Григоренко

    Американская поддержка Украины ограждает армию США от прямого участия в конфликте, заявил президент США Джо Байден.

    Как указал Байден Washington Post, США сохраняет американские силы вне этого, поэтому страна поддерживает «смелых украинцев», которые защищают свою свободу и землю. Он добавил, что такая поддержка происходит в интересах США и «всего мира», передает РИА «Новости».

    Американский лидер уточнил, что Россия на Украине и ХАМАС в Израиле «пытаются стереть с карты соседнюю демократию», разрушая региональную стабильность. По его словам, США не может и не позволит этому произойти.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

    16 ноября 2023, 18:42
    СМИ: Слова Байдена о Си Цзиньпине ошеломили Блинкена

    Sky News Australia: Слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине ошеломили Блинкена

    СМИ: Слова Байдена о Си Цзиньпине ошеломили Блинкена
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телеканал Sky News Australia обратил внимание, что госсекретарь Энтони Блинкен был ошеломлен заявлением президента США Джо Байдена после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

    В сообщении телеканала говорится, что на кадрах Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей пошутили, что, возможно, после таких слов Блинкен «завтра уволится или получит сердечный приступ».

    Напомним, Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпина можно считать диктатором. По его мнению, это вызвано тем, что глава Китая «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США».

    В МИД Китая сочли слова американского президента ошибочными и безответственными.

    Коментарии (28)
    16 ноября 2023, 06:55
    Байден после китайско-американских переговоров назвал Си Цзиньпина диктатором

    Президент США Байден по итогам китайско-американских переговоров в Калифорнии назвал лидера КНР Си Цзиньпина диктатором

    Байден после китайско-американских переговоров назвал Си Цзиньпина диктатором
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать диктатором.

    По итогам переговоров с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско Байдена попросили уточнить, по-прежнему ли он считает китайского лидера диктатором, передает ТАСС.

    «Ну послушайте, он им является», – ответил Байден.

    Глава Белого дома пояснил, что считает Си Цзиньпина диктатором, потому что он руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от американской.

    Напомним, переговоры Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско с участием делегаций двух стран продолжались меньше 2,5 часов.

    Коментарии (84)
    17 ноября 2023, 12:44
    Медведев с помощью мема высмеял отказ Байдена от помощи Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал мем по поводу подписания президентом США Джо Байденом закона о финансировании правительства, который не включает помощь Украине.

    Мем он опубликовал в своем Telegram-канале. На нем две персонажа. Первый по-украински спрашивает: «Как же так? Где деньги?» Второй отвечает по-английски: «Ну, в следующем году, дружище».

    Ранее в Белом доме сообщили, что Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощи Израилю и Украине.

    Политолог Борис Межуев заявлял газете ВЗГЛЯД, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета.

    Коментарии (8)
    16 ноября 2023, 11:11
    Пекин оценил заявление Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

    МИД Китая: Слова Байдена, который назвал Си Цзиньпина диктатором, безответственные

    Пекин оценил заявление Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
    @ Ding Lin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Пекин считает слова американского президента Джо Байдена, назвавшего китайского лидера Си Цзиньпина «диктатором», ошибочными и безответственными, заявил МИД Китая.

    Китай решительно выступает против политических манипуляций, передает ТАСС слова официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

    Напомним, Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпина можно считать диктатором. По его мнению, это вызвано тем, что глава Китая «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США».

    Коментарии (12)
    16 ноября 2023, 08:52
    Байден оценил переговоры с Си Цзиньпином

    Байден: США намерены конкурировать с Китаем

    Байден оценил переговоры с Си Цзиньпином
    @ Doug Mills/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский президент Джо Байден по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США и Китай сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    В заявлении Байдена на его странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что доводы американского лидера «остаются в силе».

    Он подчеркнул также, что США намерены конкурировать с Китаем и продолжать отстаивать свои национальные интересы, передает ТАСС.

    Как сообщил глава китайского МИД Ван И, встреча Си Цзиньпина с Байденом длилась четыре часа. Диалог лидеров он оценил как «хороший, всесторонний и глубокий».

    Стороны, по словам главы китайского внешнеполитического ведомства, подробно обменялись мнениями по украинской проблеме и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе встречи внимание уделили проблеме климатических изменений.

    В ходе визита в США Си Цзиньпин заявил, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Китая и надеяться, что КНР потерпит неудачу.

    Коментарии (8)
    16 ноября 2023, 08:21
    Си Цзиньпин посоветовал США не ставить на проигрыш Китая

    Си Цзиньпин: США не надо делать ставку на проигрыш Китая

    Си Цзиньпин посоветовал США не ставить на проигрыш Китая
    @ Li Xueren/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Китая и надеяться, что КНР потерпит неудачу, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе визита в США.

    Си Цзиньпин на приветственном ужине дружественных Китаю организаций в США отметил, что Пекин никогда не делал ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивался во внутренние американские дела. Он заверил, что Китай не собирается бросать США вызов и заменять их, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    По словам главы Китая, и Соединенным Штатам не следует делать ставку на проигрыш КНР.

    В свою очередь глава МИД Китая Ван И на пресс-конференции по итогам встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско заявил, что Пекин и Вашингтон намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. При этом, отметил он, у сторон есть красные линии, которые нужно «решительно защищать».

    Тайваньский вопрос, по его словам, всегда был самым важным и чувствительным в отношениях между Китаем и США. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то КНР будет твердо защищать свой суверенитет и собственные интересы, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.

    На переговорах с американским лидером Си Цзиньпин выразил надежду, что США отменят односторонние санкции в отношении Китая и обеспечат недискриминационную деловую среду для китайских компаний.

    Коментарии (5)
    18 ноября 2023, 04:59
    В Конгрессе США заявили об «усталости от бесконечных трат» на Украину

    Американский конгрессмен Госсар заявил об «усталости» в Конгрессе США от бесконечных трат» на конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Республиканцы в Палате представителей Конгресса США «устают от бесконечных трат» на украинский конфликт, заявил конгрессмен Пол Госсар.

    Госсар добавил, что устает от этого и «большинство американцев». По его словам, конгрессмены не хотят «подписывать не глядя запрос режима Байдена» на дополнительное финансирование «бесконечного и ненужного» конфликта, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

    Коментарии (6)
    16 ноября 2023, 12:46
    Американист объяснил решение Сената США согласовать бюджет без помощи Украине

    Политолог Межуев: Сенат США принял бюджет без помощи Украине и Израилю, чтобы не допустить шатдауна

    Американист объяснил решение Сената США согласовать бюджет без помощи Украине
    @ Evan Golub/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета. Сенат предсказуемо принял законопроект без помощи Израилю и Украине, но большой неожиданностью становится вероятность подписания документа президентом Байденом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Борис Межуев. Ранее Сенат США принял план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю.

    «Принятие закона без учета помощи Украине было довольно прогнозируемым. Но что действительно неожиданно, так это то, что Байден, скорее всего, также подпишет документ и не станет накладывать вето», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Это говорит о том, что республиканцам и демократам удалось друг с другом договориться. Угроза шатдауна вынуждает стороны идти на уступки. Потому что если бюджет не будет принят, то практически все государственные служащие окажутся без зарплаты, а этого не хочет никто», – отмечает собеседник.

    «Удивительно и то, что в итоговом документе ни в каком виде не был упомянут Израиль. Естественно, Палата представителей с радостью примет отдельный законопроект помощи Тель-Авиву. Однако исполнительная власть может воспротивиться данному предложению. Тот же Байден говорил, что наложит вето на такую инициативу. Видимо, по этому поводу еще предстоят переговоры», – резюмировал Межуев.

    Ранее Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял план продолжения финансирования работы правительства без выделения средств на помощь Израилю и Украине. Законопроект поддержали 87 законодателей, 11 выступили против.

    Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине. За проголосовали 336 парламентариев (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном консервативные республиканцы.

    Принятая инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных ведомств и программ, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, вплоть до 19 января 2024 года. Остальные отрасли будут профинансированы до 2 февраля 2024 года. При этом выделение помощи Израилю и финансирование Украины проектом закона не предполагается.

    Теперь план финансирования будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену. CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщает о готовности американского лидера одобрить законопроект, если тот будет принят Сенатом, а также «сохранит текущий уровень финансирования и не будет иметь вредных политических факторов».

    Напомним, ранее стало известно, что Джо Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Тель-Авиву. В Белом доме отметили, что запросы на поддержку Украины и Израиля разделять нельзя, а намерение республиканцев разделить запрос является политизацией ситуации. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о спорах, которые вызывает внутри американской элиты помощь Украине и Израилю.

    Коментарии (2)
    17 ноября 2023, 09:54
    Байден подписал закон о финансировании правительства США без помощи Украине
    Байден подписал закон о финансировании правительства США без помощи Украине
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощи Израилю и Украине, сообщили в Белом доме.

    В заявлении говорится, что американский лидер поставил подпись под документом 16 ноября. Закон предусматривает продление финансирования работы федеральных ведомств до 19 января 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее законопроект был одобрен обеими палатами американского Конгресса.

    Политолог Борис Межуев накануне заявил газете ВЗГЛЯД, что угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета. Эксперт прогнозировал, что Байден, скорее всего, также подпишет документ и не станет накладывать вето. Межуев отмечал, что сторонам пришлось пойти на компромисс, поскольку без принятия законопроекта о финансировании правительства практически все государственные служащие окажутся без зарплаты, а этого в США не хочет никто.

    Коментарии (7)
    16 ноября 2023, 03:45
    Переговоры Китая и США в Сан-Франциско заняли меньше 2,5 часов

    Белый дом: Переговоры лидеров Китая и США в Сан-Франциско с участием делегаций двух стран продлились меньше 2,5 часов

    Переговоры Китая и США в Сан-Франциско заняли меньше 2,5 часов
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско продлились немногим меньше 2,5 часов, следует из сообщения журналистов пресс-пула Белого дома о времени завершения встречи лидеров двух государств с участием делегаций обеих сторон.

    Из сообщений журналистов пресс-пула Белого дома стало известно, что двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в расширенном формате завершились в 13.35 (00.35 16 ноября), передает ТАСС.

    Переговоры продлились немногим меньше 2,5 часов, передает РИА «Новости».

    Ранее Си Цзиньпин на встрече с Байденом в поместье Филоли под Сан-Франциско предупредил о последствиях возможного конфликта или конфронтации двух стран.

    Коментарии (5)
    17 ноября 2023, 05:55
    Spiegel заявил о верности Си Цзиньпина «дружбе без границ» с Россией

    Spiegel по итогам переговоров Си Цзиньпина с Байденом не увидел признаков отступления Китая от дружбы с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Как пишут немецкие СМИ, оценивая переговоры президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина, председатель КНР «ни на йоту не отступает от «дружбы без границ» с Россией.

    По версии Spiegel, Си Цзиньпин «поклялся» в такой дружбе главе российского государства Владимиру Путину перед началом специальной военной операции России на Украине. Также указывается, что в ближневосточном конфликте Китай сохраняет «ложный нейтралитет», который Spiegel считает «поддержкой Ирана», передает РИА «Новости».

    Оценивая результаты переговоров Байдена и Си Цзиньпина, Spiegel пишет, что нет ни «прорыва», ни хотя бы «существенного улучшения» в «исторически плохих отношениях между Китаем и США», в лучшем случае можно говорить о «своего рода временном перемирии во время холодной войны между супердержавами».

    Подчеркивается, что не произошло «какого бы то ни было вклада» в урегулирование ситуации на Украине, не выдвинуты «идеи» по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Ответственность за такую ситуацию Spiegel возлагает на Си Цзиньпина.

    Напомним, Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпина можно считать диктатором. В МИД Китая сочли слова американского президента ошибочными и безответственными.

    Коментарии (2)
    16 ноября 2023, 09:49
    Байден показал Си Цзиньпину фото в молодости во время поездки в США

    Байден показал Си Цзиньпину его фотографию в молодости, сделанную в Сан-Франциско

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден на встрече с Си Цзиньпином показал китайскому лидеру его фотографию, сделанную в 1985 году, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

    На снимке запечатлен молодой Си Цзиньпин на фоне моста Золотые Ворота в Сан-Франциско, передает ТАСС.

    Как рассказала Хуа Чуньин на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), Байден спросил председателя Си: «Вы знаете этого молодого человека?» На это китайский лидер ответил: «О да, это было 38 лет назад».

    Позднее лидер Китая рассказал, что визит в Штаты в 1985 году был его первой поездкой в США. Си Цзиньпин сказал, что Сан-Франциско «сформировал его первое впечатление об этой стране». Хуа Чуньин сказала, что китайский лидер хранит фото, сделанное перед мостом Золотые Ворота.

    Во время первой поездки в США Си Цзиньпину, который на тот момент занимал пост второго секретаря парткома уезда Чжэндин провинции Хэбэй (Центральный Китай), был 31 год. В следующем 1983 году он возглавил районный комитет этого уезда, напоминает газета The San Francisco Standard.

    В 1985 году Си Цзиньпин посещал небольшой город Маскатин в штате Айова, где интересовался состоянием местной с/х промышленности, добавляет издание.

    Ранее Байден по итогам встречи с Си Цзиньпином заявил, что США и Китай сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

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    16 ноября 2023, 14:02
    Байден оценил лимузин Си Цзиньпина и сравнил со своим «Зверем»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден назвал лимузин председателя КНР Си Цзиньпина «прекрасным автомобилем» и сравнил его со своей машиной «Зверем», разговор лидеров опубликовал официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в своем аккаунте в соцсети X.

    Си Цзиньпин отметил, что его автомобиль – «красный флаг» (Hongqi), китайская марка.

    «Не стесняйтесь поближе с ним познакомиться», – сказал Байдену лидер КНР, передает ТАСС.

    Байден также сравнил лимузин со своей машиной, в которой он путешествует во время международных визитов. «Вы знаете, как его называют? Его называют «Зверем», – отметил президент США.

    По данным Business Insider, лимузин Си Цзиньпина стал самым дорогим когда-либо производившимся автомобилем в Китае. Его дизайн основан на классических моделях Hongqi CA770 1960-х годов. Портал отмечает, что характеристики лимузина, вероятно, сопоставимы с британской машиной Rolls-Royce Phantom.

    Бронированный лимузин американского президента марки Cadillac носит название Beast («Зверь»). Это наименование было присвоено машине Секретной службой США, отвечающей за охрану первых лиц государства. Официальное кодовое название автомобиля Stagecoach («Дилижанс»).

    Ранее Байден по итогам встречи с Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон и Пекин сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

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    16 ноября 2023, 12:45
    В Кремле отреагировали на слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

    Песков: Россия дорожит дружескими отношениями Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия дорожит дружескими отношениями лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, в Кремле слова президента США Джо Байдена в адрес главы Китая не комментируют, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сказал, что не стал бы комментировать заявления со стороны Байдена в адрес китайского лидера, передает ТАСС.

    Напомним, вскоре после переговоров с Си Цзиньпином Байден вновь назвал китайского лидера «диктатором», объяснив это тем, что политик «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США».

    Представитель Кремля подчеркнул, что для Москвы главное – настоящая дружба и взаимоуважительные отношения, которые сложились между лидерами России и Китая. «Мы дорожим этими отношениями», – сказал Песков.

    МИД Китая ранее назвал слова Байдена в адрес Си Цзиньпина ошибочными и безответственными.

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    17 ноября 2023, 14:12
    Байден напомнил Си Цзиньпину о дне рождения супруги

    Foreign Policy: Байден напомнил Си Цзиньпину о дне рождения его супруги

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем напомнил китайскому лидеру о предстоящем дне рождения его супруги Пэн Лиюань, пишут СМИ.

    Американский лидер передал председателю КНР поздравления с днем рождения для его жены. Оказалось, что даты рождения хозяина Белого дома и жены лидера Китая совпадают. Источники журнала Foreign Policy рассказали, что в ответ Си Цзиньпин признался, что «работал так много, что забыл» о скором празднике, передает ТАСС.

    Издание считает, что так американский лидер «заработал очки» – по крайней мере, в глазах жены китайского лидера.

    Пэн Лиюань родилась 20 ноября 1962 года. Байден ровно на 20 лет ее старше.

    Ранее сообщалось также, что Байден на встрече с Си Цзиньпином показал китайскому лидеру его фотографию, сделанную в 1985 году.

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    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

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