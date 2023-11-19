Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.0 комментариев
Российские «Ланцеты» стали проклятием для Украины на поле боя
Business Insider: Российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием для Украины на поле боя
Российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием для Украины на поле боя, они постоянно совершенствуются в дальности полета и боевых возможностях, сообщили СМИ.
Как сообщает издание Business Insider, российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием на поле боя для Украины, они постоянно совершенствуются в дальности полета и боевых возможностях, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что «Ланцеты», судя по всему, научились обходить защиту украинских бронемашин за счет формируемых взрывом поражающих элементов и детонирования на некотором расстоянии от цели.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что российские беспилотники стремительно прогрессируют.