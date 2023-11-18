У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?13 комментариев
На Украине после взрывов повреждено административное здание в Никополе
Административное здание повреждено в результате взрывов в городе Никополь, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Лукашук заявил, что здание было повреждено в результате атаки по Никополю, передает РИА «Новости».
Между тем, воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях на юге Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.