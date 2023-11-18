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    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    42 комментария
    18 ноября 2023, 14:08

    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ, а в Киевской и Житомирской областях поражены два арсенала вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике в 102 районах.

    Кроме того, на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов, возле Карпиловки Киевской области и Александровки Житомирской области ­– два арсенала боеприпасов противника, а в районе города Волчанск Харьковской области – склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. Также был поражен склад топлива для военной техники в районе населенного пункта Выгода Одесской области.

    Ранее сообщалось, что в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.

    17 ноября 2023, 20:19
    У берегов Крыма обнаружен десант ВСУ

    Минобороны заявило об обнаружении морских беспилотников и десанта ВСУ в Черном море

    У берегов Крыма обнаружен десант ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Борис Инсаров

    Российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма, сообщили в пятницу в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства говорится, что несколько украинских беспилотников и быстроходный катер «Виллард» с десантом на борту были обнаружены в юго-западной части акватории моря.

    «Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», – уточнили в Минобороны.

    Ранее в эту пятницу сообщалось, что российские ВКС уничтожили пункт управления ВСУ с несколькими командирами под Донецком. За день до этого на Херсонском направлении были уничтожены пять десантных лодок ВСУ.


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    17 ноября 2023, 16:52
    Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши

    INTERIA Biznes: Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши

    Украинские беженцы начали массово уезжать из Польши
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие беженцы с Украины начали уезжать из Польши, они переселяются в Германию или возвращаются на родину, пишет INTERIA Biznes.

    Германия становится основным местом проживания беженцев, из порядка 4,2 млн находящихся в Евросоюзе украинцев в Германии проживают 1,1 млн, отмечает портал INTERIA Biznes, передает РИА «Новости». В то же время в Польше официально проживает 958 тыс. беженцев с Украины и их число продолжает уменьшаться.

    Отмечается, что сейчас украинские беженцы в Польше пользуются рядом привилегий. Они имеют право на работу и социальные выплаты, а также на помощь в оплате жилья, бесплатное медобслуживание и страхование авто.

    Ранее замминистра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что проживающих и работающих в стране беженцев с Украины обяжут оплачивать свое жилье.

    В сентябре в Польше закрыли центр поддержки украинских беженцев.

    Коментарии (24)
    17 ноября 2023, 15:50
    Названо превращающее позиции ВСУ в «пустоту» оружие России

    Генерал ВСУ Кривонос: Российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от ВСУ

    Названо превращающее позиции ВСУ в «пустоту» оружие России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие часто применяют в зоне спецоперации фугасные авиабомбы, которые ничего не оставляют от украинских позиций, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

    Кривонос в интервью украинским СМИ заявил, что «когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн», то на месте «остается буквально лишь пустота». В такой ситуации неважно, хорошо ли «зарылись» украинские подразделения, добавил он, передает РИА «Новости» слова украинского генерала.

    Если бы Украина обладала мощными системами ПВО или истребителями-перехватчиками, тогда у военных была бы возможность защищать позиции. Однако даже поставленная Западом техника не способна гарантировать успех, ведь и она легко уничтожается российскими военными, заключил Кривонос.

    Американские СМИ писали ранее, что зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине не справляются с перехватом российских фугасных авиационных бомб, их трудно отследить.

    Коментарии (37)
    18 ноября 2023, 10:33
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    В зоне СВО началось применение ударной платформы «Скальпель»
    @ t.me/batalyon_vostok

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель», рассказали в конструкторском бюро (КБ) «Восток».

    В зону СВО отправили одну партию «Скальпелей» в количестве 15 изделий. В бюро отметили, что готовы расширить их производство, потому что пока изготавливают 20 изделий в месяц, передает ТАСС.    

    Военнослужащие отмечают хорошую управляемость и простоту изделия в применении. Аппаратом удобно управлять именно при пикировании, он отличается устойчивостью и легкостью.

    Платформа «Скальпель» стала недорогим аналогом российского дрона-камикадзе «Ланцет». Но у «Скальпеля», помимо цены, есть еще одно преимущество, речь идет о камере системы захвата целей.

    Ранее сообщалось о завершении испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» перед ее отправкой в войска.

    Коментарии (9)
    18 ноября 2023, 07:50
    Взрыв произошел в украинском Чернигове
    Взрыв произошел в украинском Чернигове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Тревога также действовала в Киеве, Киевской, Волынской, Житомирской, Ровненской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы прогремели в Киеве и в Хмельницкой области Украины. Накануне взрывы произошли в Одесской и Хмельницкой областях.

    Коментарии (8)
    17 ноября 2023, 20:57
    Итальянский генерал разоблачил пытавшихся его обмануть украинских мошенников

    Итальянский генерал Тео Лузи разоблачил пытавшихся его обмануть украинских мошенников

    Итальянский генерал разоблачил пытавшихся его обмануть украинских мошенников
    @ FABIO FRUSTACI/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские мошенники пытались обмануть итальянского генерала Тео Лузи, но он разоблачил преступников, помог их найти и задержать, сообщило издание il Giornale.

    Мать и сын с Украины отправили на мобильный военного сообщение от лица его дочери, что якобы у нее сломался телефон, нужно перевести 4,9 тыс. евро (примерно 477 тыс. рублей), передает RT.

    Лузи сразу понял, что его пытаются обмануть, но решил найти мошенников. Он пообещал перевести необходимую сумму и продолжал переписку, пока полиция не вычислила, где скрываются аферисты.

    Ими оказались граждане Украины. У 45-летней женщины и ее 21-летнего сына дома в Генуе нашли компьютеры, мобильники с симками и 25 тыс. евро наличными (почти 2,5 млн рублей).

    Ранее на Украине ликвидировали обманывавший казахстанцев мошеннический кол-центр. Между тем мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором».

    Коментарии (9)
    17 ноября 2023, 14:57
    ВСУ попросили у США более современные истребители против российских Су-35

    ВСУ: Устаревшие модификации F-16 не смогут противостоять российским Су-35

    ВСУ попросили у США более современные истребители против российских Су-35
    @ Пресс-служба Минпромторга/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Устаревшая линейка истребителей F-16 не сможет противостоять российскому самолету Су-35 и обеспечить вооруженным силам Украины преимущество в воздухе, заявил официальный представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    Игнат в эфире украинского ТВ заявил, что Украина хотела бы получить модификацию F-16, которая способна обеспечить украинским военным «преимущество в воздухе над российской техникой», передает ТАСС.

    Самолеты устаревших серий, по его словам, могут защитить от дронов, а для преимущества в воздухе нужны самолеты не хуже российских Су-30, Су-34, Су-35.

    Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 вооруженным силам Украины станет «важным приращением» к «потенциалу» Украины, однако не будет фактором, который в корне изменит расстановку сил в конфликте.

    Коментарии (28)
    18 ноября 2023, 12:19
    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине

    СМИ потребовали признать участников группы «Би-2» спонсорами терроризма

    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Участников рок-группы «Би-2» потребовали признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них все имущество в России. Соответствующая просьба поступила в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры.

    Так, в Telegram-канал Shot появилась публикация с просьбой «наказать музыкантов за измену», инициатива поступила сразу в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры, передает телеканал 360.

    Кроме того, в группе «Зов народа» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись с призывом признать музыкантов рок-группы спонсорами терроризма и государственными изменниками, арестовать их имущество, а также запретить трансляцию их песен на радио и других площадках.

    Уточняется, что участники общественного движения «Зов народа» указали на то, что «Би-2» «не справилась с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные россияне».

    Напомним, в мае Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов музыканта Егора Бортника*, известного как «Лева БИ-2». Ранее солист группы резко отреагировал на поздравления с Днем Победы и пообещал не возвращаться в Россию. Кроме того, 51-летний Бортник* говорил, что покупает авто для ВСУ и пообещал финансировать украинскую армию до окончания конфликта.

    Коментарии (24)
    18 ноября 2023, 10:17
    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

    Власти заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры под Одессой

    В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    Объект энергетической инфраструктуры был поврежден близ Одессы, вспыхнул пожар, заявил глава общественного совета при одесской областной администрации Сергей Братчук.

    По его словам, в Одесском районе вспыхнул пожар – поврежден объект энергетической инфраструктуры. Позднее огонь на предприятии был оперативно локализован, передает РИА «Новости».

    Ранее в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.

    Коментарии (7)
    17 ноября 2023, 15:43
    Российские войска закрепились в населенном пункте Пятихатки в Запорожье

    Рогов: Российские войска отодвинули серую зону в Запорожской области

    Tекст: Борис Инсаров

    Российские войска продвинулись на Запорожском направлении, закрепившись на ранее занятых позициях в районе населенного пункта Пятихатки. Тем самым серая зона оказалась сдвинута к северу, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Наши закрепились на позициях в Пятихатках, сдвинули серую зону на север», – заявил Рогов ТАСС, добавив, что сейчас ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ в районе Каменского и Степного.

    В начале июня украинская армия пошла в контрнаступление, которое, как недавно заявил главком ВСУ Валерий Залужный, «зашло в тупик». По оценке российского Минобороны от 30 октября, за менее чем полгода потери ВСУ убитыми и ранеными составили 90 тысяч человек; за это же время украинская армия лишилась 600 танков и 1,9 тысячи бронемашин.

    Накануне сообщалось, что российские войска уничтожили бронетехнику ВСУ при отражении атак у Вербового.

    Коментарии (3)
    18 ноября 2023, 04:59
    В Конгрессе США заявили об «усталости от бесконечных трат» на Украину

    Американский конгрессмен Госсар заявил об «усталости» в Конгрессе США от бесконечных трат» на конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Республиканцы в Палате представителей Конгресса США «устают от бесконечных трат» на украинский конфликт, заявил конгрессмен Пол Госсар.

    Госсар добавил, что устает от этого и «большинство американцев». По его словам, конгрессмены не хотят «подписывать не глядя запрос режима Байдена» на дополнительное финансирование «бесконечного и ненужного» конфликта, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, куда не вошли помощь Израилю и Украине. При этом Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

    Коментарии (6)
    18 ноября 2023, 01:56
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы прозвучали в Киеве и в Хмельницкой области Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Хмельницкой области Украины произошли взрывы, в ряде регионов страны прозвучала воздушная тревога, сообщают местные власти и украинские СМИ.

    В Киевской городской военной администрации заявили, что «работает ПВО». Воздушная тревога действует в столице, а также в Киевской, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях, передает ТАСС.

    Напомним, накануне взрывы произошли в Одесской и Хмельницкой областях Украины.

    Коментарии (2)
    18 ноября 2023, 11:48
    ВС России уничтожили две десантные лодки и зенитную установку ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Херсонском направлении были уничтожены две десантные лодки украинской армии и зенитная установка ЗУ-23-2 в результате огневого поражения.

    Также был уничтожен экипаж и десант противника. Всего на херсонском направлении в районе Крынок были уничтожены 24 боевика, передает РИА «Новости».      

    Ранее сообщалось, что ВС России за неделю сбили три украинских МиГ-29.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2023, 00:30
    Украина ограничила для солдат ВСУ въезд в Херсон

    Глава украинской ОВА Прокудин сообщил об ограничении въезда в Херсон для солдат ВСУ

    Украина ограничила для солдат ВСУ въезд в Херсон
    @ Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Въезд в Херсон, удерживаемый вооруженными силами Украины, запрещают для украинских военных, которые «не выполняют боевые задачи на территории Херсонской общины», сообщил глава подконтрольной Киеву военной администрации региона Александр Прокудин.

    Российский сенатор от региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич пояснил, что в Херсон с украинской стороны все чаще приезжают «ряженые военные», которые грабят оставшееся в городе мирное население, передает ТАСС.

    По его мнению, проблема стала настолько острой, что «ВСУ решили ввести запрет на въезд в Херсон с пока еще подконтрольных киевскому режиму территорий и контроль за всеми, в том числе и военными».

    Напомним, Прокудин также сообщил, что украинской полиции в удерживаемой ВСУ части Херсонской области поручено усилить работу по поиску лиц, которые «уклоняются» от мобилизации.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2023, 09:52
    Соскин заявил, что Зеленский знает причину прекращения поддержки со стороны Запада

    Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский в курсе, что поддержку Запада сократят из-за провалов ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский знает о сокращении западной поддержки из-за провалов ВСУ, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    По его словам, в Киеве в курсе, что денег Украине уже не будет, Зеленскому и Ермаку сообщили про это, передает РИА «Новости».

    «Вы наступать уже не можете, вы бесполезны», – указал политолог.

    Соскин добавил, что западные страны уже дали понять украинскому руководству, что поддержку Киева в скором времени прекратят, так как ВСУ не способны добиваться каких-либо успехов, а в ближайшее время Украина потеряет важные для нее земли.

    По мнению политолога, единственным спасением для страны в таком плачевном положении будет отмена военного положения и проведение переговоров с Россией.

    Ранее Зеленскому посоветовали признать реальное положение дел.

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