У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?7 комментариев
ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
Российские войска на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ, а в Киевской и Житомирской областях поражены два арсенала вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике в 102 районах.
Кроме того, на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов, возле Карпиловки Киевской области и Александровки Житомирской области – два арсенала боеприпасов противника, а в районе города Волчанск Харьковской области – склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. Также был поражен склад топлива для военной техники в районе населенного пункта Выгода Одесской области.
Ранее сообщалось, что в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Кроме того, в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.