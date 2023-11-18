ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике в 102 районах.

Кроме того, на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов, возле Карпиловки Киевской области и Александровки Житомирской области ­– два арсенала боеприпасов противника, а в районе города Волчанск Харьковской области – склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. Также был поражен склад топлива для военной техники в районе населенного пункта Выгода Одесской области.

Ранее сообщалось, что в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Кроме того, в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.