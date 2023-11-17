Вице-спикер Палестинского законодательного совета Ахмед Бахар умер в Газе

Израильские эксперты: Взятие Газы не решает проблему ликвидации ХАМАС

Tекст: Олег Исайченко

«Это северная часть территории сектора, которую командование ЦАХАЛ определило в качестве направления для своего наступления. Оттуда руководство Израиля ранее попросило уйти мирных жителей», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

«На сегодняшний день у ХАМАС нет власти в городе Газа. Большинство боевиков уже ушло из населенного пункта, остались только небольшие группы, которые уничтожаются ЦАХАЛ. Недавно армией Израиля был взят парламент, из которого осуществлялось управление сектором», – отмечает собеседник.

«Цель Израиля – это ликвидация ХАМАС, военной и политической составляющей этой группировки. Взятие Газы – серьезный шаг в решении этой задачи, так как на территории города располагалась большая часть складов, штабов и туннелей движения. Кроме того, там находился основной запас ракет», – подчеркивает он.

«Однако взятие северной части сектора, куда входит и город Газа, полностью не решит проблему ХАМАС. Боевики движения все еще находятся на юге анклава, как и большинство мирных жителей. Армии Израиля необходимо уничтожить группировку и в этом районе, но как это будет сделано – пока неизвестно», – пояснил Кедми.

«Израиль ставит перед собой три цели – прекратить обстрелы страны, освободить заложников и полностью уничтожить ХАМАС. Взятие города Газа очень важно для решения этих задач. На территории населенного пункта располагаются основные штабы и склады организации. Уничтожить их – это «обезглавить змею», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Взятие под контроль города Газа является ключевым моментом операции. После этого останется занять северную и южную часть сектора. Я полагаю, что острая фаза противостояния продлится до конца января. Окончательная зачистка территории от боевиков и налаживание мирной жизни продолжится до середины следующего года», – резюмировал Ципис.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой, а сторонники этой организации бегут на юг. Гражданское население, в свою очередь, грабит базы боевиков, так как у жителей сектора «нет доверия правительству».

Галант указал, что у ХАМАС нет сил, которые способны остановить израильскую армию. На данный момент ЦАХАЛ наступает по всем направлениям, передает слова министра обороны страны Times of Israel.

Солдаты израильской бригады «Голани» уже взяли под контроль парламент в городе Газа и сфотографировались на фоне трибуны, сообщает Times of Israel. С 2007 года в здании заседали законодатели ХАМАС.

В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с главами муниципалитетов, расположенных в непосредственной близости от Газы, заявил, что ЦАХАЛ должна сохранить постоянный контроль над территорией палестинского анклава.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа.