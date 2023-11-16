В ООН предупредили о высоком риске голода в секторе Газа

Tекст: Валерия Городецкая

По данным всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, с начала эскалации конфликта Палестины и Израиля сектор Газа не обеспечивается продуктами питания в полной мере, передает ТАСС.

В анклав поступает лишь 10% необходимого продовольствия, запасов пищи и воды в Газе практически нет, заявили в организации. «В связи с быстрым приближением зимы, небезопасными и переполненными убежищами, а также нехваткой чистой воды гражданское население сталкивается с высоким риском повсеместного голода», – сказала исполнительный директор ВПП Синди Маккейн.

В ВПП призвали открыть новые оперативные пункты пересечения границы, так как сейчас работает только один такой коридор, которого не достаточно для удовлетворения текущих потребностей голодающих.

Ранее в ООН предупредили об угрозе катастрофы в Газе из-за нехватки топлива.