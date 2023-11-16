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    Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

    4 комментария
    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    40 комментариев
    16 ноября 2023, 21:02

    Суд арестовал экс-главу правительства Самарской области Кудряшова

    Tекст: Вера Басилая

    Октябрьский районный суд Самары арестовал бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова до 12 января 2024 года, сообщили в суде.

    В суде уточнили, что мера пресечения избрана на срок 1 месяц 30 суток, передает ТАСС.

    Ранее Октябрьский районный суд Самары арестовал врио министра строительства региона Михаила Асеева.

    Во вторник днем стало известно об уходе Кудряшова в отставку по состоянию здоровья. Позднее в тот же день стало известно, что в региональном правительстве и у Кудряшова проводятся обыски.

    Также стало известно, что после обысков Кудряшова задержали.

    16 ноября 2023, 01:43
    Замдекана журфака МГИМО Юрия Кобаладзе уволили после лекции Урганта

    Замдекана журфака МГИМО Юрия Кобаладзе уволили после приглашения на лекцию телеведущего Ивана Урганта

    Замдекана журфака МГИМО Юрия Кобаладзе уволили после лекции Урганта
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Заместителя декана факультета международной журналистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО), профессора Юрия Кобаладзе уволили после приглашения на лекцию телеведущего Ивана Урганта, сообщили СМИ.

    Как сообщает «Газета.Ru», об увольнении преподавателя рассказали студенты МГИМО. В материале сообщается, что встреча с Ургантом состоялась месяц назад. Ее темой было налаживание личных связей в медиапространстве.

    На сайте МГИМО на странице Кобаладзе указано, что в период с 2014 по 2023 годы он являлся заместителем декана факультета международной журналистики, профессором кафедры международной журналистики.

    Ургант прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале, сравнив произошедшее с водевилем.

    Напомним, в середине октября Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена по приглашению журналиста и профессора университета Юрия Кобаладзе.

    В деканате и ректорате МГИМО заявили, что узнали об участии Урганта в творческой встрече в вузе из интернета и были удивлены, ведь к преподаванию это отношения не имеет.

    Коментарии (86)
    16 ноября 2023, 10:57
    Экс-командующий армией ВВС России найден мертвым

    Экс-командующий 6-й армией ВВС России Свиридов обнаружен мертвым

    Экс-командующий армией ВВС России найден мертвым
    @ eurasian-defence.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-командующий 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны России Владимир Свиридов и его супруга Татьяна обнаружены мертвыми в их доме в Ставропольском крае.

    Известно, что супругов обнаружили 15 ноября, хотя, по предварительным данным, 68-летний мужчина и 72-летняя женщина скончались около недели назад, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Уточняется, что в доме Свиридова были проведены замеры сотрудниками газовой службы в Ставропольском крае, однако превышение допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

    Напомним, генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов занимал пост командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ в период с 2005 по 2009 год.

    Коментарии (36)
    16 ноября 2023, 05:59
    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки

    Президент Украины Зеленский: Конфликт с Россией необходимо завершить, а не замораживать

    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Украина не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией, его необходимо завершить, выразил мнение украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ.

    Зеленский заявил, что даже замороженный конфликт будет означать потери для Украины, которые будут сохраняться долгое время, и возможность возобновления конфликта в любое время, передает ТАСС.

    «Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то – нет, но оно необходимо», – добавил он.

    В то же время Зеленский отметил, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.

    Возвращаясь к теме заморозки конфликта, Зеленский добавил, что «мы не можем себе позволить, как бы нам сложно ни было, даже такой мысли».

    Запись встречи размещена на странице Зеленского в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

    Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта.

    Коментарии (50)
    16 ноября 2023, 06:55
    Байден после китайско-американских переговоров назвал Си Цзиньпина диктатором

    Президент США Байден по итогам китайско-американских переговоров в Калифорнии назвал лидера КНР Си Цзиньпина диктатором

    Байден после китайско-американских переговоров назвал Си Цзиньпина диктатором
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать диктатором.

    По итогам переговоров с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско Байдена попросили уточнить, по-прежнему ли он считает китайского лидера диктатором, передает ТАСС.

    «Ну послушайте, он им является», – ответил Байден.

    Глава Белого дома пояснил, что считает Си Цзиньпина диктатором, потому что он руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от американской.

    Напомним, переговоры Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско с участием делегаций двух стран продолжались меньше 2,5 часов.

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    16 ноября 2023, 16:32
    Стали известны подробности лишения «Балтики» популярного бренда
    Стали известны подробности лишения «Балтики» популярного бренда
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В петербургском главке МВД рассказали подробности уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в пивоваренной компании «Балтика».

    По версии следствия, несколько руководителей «Балтики» заключили соглашение с аналогичной иностранной компанией, согласно которому отечественная компания должна была получить право на использование иностранного пивного бренда в России, передает «Интерфакс».

    В свою очередь российские пивовары обязались передать право иностранным компаниям на продажу своей брендовой продукции в других странах, за что должны были получить более 295 млн рублей.

    Как установили правоохранители, в действительности была исполнена только вторая часть сделки и только российской стороной – права были переданы, но оплата не последовала. В итоге права на популярный российский бренд оказались у иностранного владельца.

    Ранее топ-менеджеров «Балтики» заподозрили в защите интересов Carlsberg Group, их задержали.

    Коментарии (26)
    16 ноября 2023, 09:54
    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне
    @ Viacheslav Ratynskyi/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне произошла гуманитарная катастрофа, заявил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

    Кастюкевич заявил, что в городе сейчас все «очень и очень плохо». «По сути, там гуманитарная катастрофа», – приводит его слова РИА «Новости».

    Сенатор рассказал, что, как пишут оттуда местные жители, их оставляют без еды и воды, медицинской помощи, часто отключают электричество. «Да и жителей-то в Херсоне почти не осталось», – сообщил Кастюкевич, уточнив, что все, кто мог, покинули город. Там фактически остались старики и маломобильные граждане, добавил он.

    «Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон», – подчеркнул сенатор.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, город пришел в запустение.

    Коментарии (28)
    16 ноября 2023, 04:47
    Финансист Ойгман: Банки Израиля начали сегрегацию счетов россиян

    Финансист Ойгман: Банки Израиля начали сегрегацию счетов граждан России

    Tекст: Антон Никитин

    Основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман заявил, что израильские банки начали ограничивать операции россиян по счетам с ценными бумагами даже при наличии у них паспорта Израиля.

    Ойгман рассказал «РБК», что сегрегация счетов инвесторов из России началась после предписания бельгийского депозитария Euroclear. По словам основателя международной финансовой компании, «на этой неделе пошли повальные блокировки». Эксперт не исключает, что к мерам присоединится и люксембургский Clearstream.

    Как сообщает сетевое издание, факт сегрегации счетов россиян подтвердил президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии, адвокат Эли Гервиц. Он рассказал, что такое требование Euroclear вступило в силу с 13 ноября. О блокировках сообщили сами клиенты, эта информация была подтверждена также банками, добавил эксперт.

    Ойгман уточнил, что под сегрегацию попадают все инвесторы, имеющие российское гражданство, даже если одновременно у них есть израильский паспорт, на который и был открыт счет с ценными бумагами. Также под сегрегацию подпадают граждане Израиля, которые являются налоговыми резидентами России, рассказал эксперт.

    Коментарии (43)
    16 ноября 2023, 12:48
    Китаист назвал основные итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

    Китаист Островский: США и Китай не смогли достичь соглашений по ряду принципиальных вопросов

    Китаист назвал основные итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина
    @ Doug Mills/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина имеют лишь один важный итог – курс на возобновление контактов по военной линии. В остальном стороны остались каждая при своем мнении. Складывается впечатление, что лидеры изначально не ждали много от встречи, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Андрей Островский. Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

    «Переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина увенчались лишь одним важным итогом: США и КНР договорились о возобновлении контактов по военной линии. После инцидента с воздушным шаром диалог Вашингтона и Пекина по данным вопросам был приостановлен. Разумеется, региональной стабильности это не способствовало», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Однако для обеих сторон возможность обсуждения проблем безопасности имела принципиальную важность. Западные страны на протяжении года наращивали свое присутствие в Тихом океане. Обострился и тайваньский вопрос. Штаты и Китай нуждались в снижении градуса эскалации», – подчеркивает собеседник.

    «А вот по другим вопросам особых достижений не видно. В большинстве своем темы обсуждались, что называется, «для галочки». Было необходимо хоть чем-то наполнить повестку переговоров, однако обе стороны изначально не ждали многого. Встреча имела весьма странный фон: Си Цзиньпин до последнего не подтверждал поездку в США», – уточняет эксперт.

    «К тому же после окончания переговоров Байден назвал председателя КНР диктатором. Теплоты двусторонним связям это явно не добавит. Однако, на мой взгляд, это заявление прозвучало из-за излишней эмоциональности президента Штатов. Судя по всему, он ожидал от встречи большего», – акцентирует он.

    «По другим ключевым вопросам обе стороны остались при своем мнении. В частности, проблема Тайваня так и не приблизилась к разрешению. Вашингтон все так же занимает шаткую позицию признания острова частью КНР, но поддержки его автономии, а Китай настаивает на невмешательстве США во внутренние дела Поднебесной», – подчеркивает собеседник.

    «С точки зрения России переговоры завершились достаточно неплохо. Пекин сохранил взятый внешнеполитический курс без изменений. Это позволяет нам продолжать намеченную дипломатию по налаживанию партнерства с КНР», – резюмирует Островский.

    Ранее в Сан-Франциско завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. По итогам прошедшей встречи глава МИД Китая Ван И отметил, что стороны намерены выстраивать стабильные двусторонние отношения. Однако он подчеркнул, что Вашингтон и Пекин обладают красными линиями, которые нужно «решительно защищать».

    По его мнению, наиболее чувствительным оказался тайваньский вопрос. Ван И заявил, что данная проблема всегда была крайне важна в диалоге между КНР и Штатами. Если Белый дом будет продолжать курс на сдерживание Китая, то Поднебесная будет твердо защищать свой суверенитет и интересы, подчеркнул дипломат.

    В то же время на приветственном ужине дружественных Пекину организаций в Америке Си Цзиньпин отметил, что его страна никогда не делала ставку на проигрыш Вашингтона и не вмешивалась во внутренние дела Штатов. Он заверил, что КНР не собирается бросать США вызов и заменять их. Председатель также заявил, что Белому дому не стоит рассчитывать на поражение Поднебесной.

    Кроме того, он выразил надежду на отмену Вашингтоном односторонних санкций. По его мнению, данное решение Штатов могло бы обеспечить недискриминационную деловую среду для китайских компаний. Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие и рост КНР имеют внутреннюю логику, и внешним силам остановить эти процессы невозможно.

    В свою очередь Джо Байден после окончания переговоров отметил, что по-прежнему считает главу Китая диктатором. Американский президент уточнил, что Си Цзиньпин управляет государством, опирающимся на форму руководства, полностью отличную от политических норм Штатов. Вместе с тем лидер США заметил, что две страны сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.

    Однако Байден подчеркнул намерение продолжить конкуренцию с Пекином. Всего встреча лидеров продлилась четыре часа. Сообщается, что стороны обменялись подробными мнениями по украинскому вопросу и палестино-израильскому конфликту. Также в ходе переговоров внимание уделили проблеме климатических изменений.

    Коментарии (6)
    16 ноября 2023, 01:59
    Экс-участник группы «Би-2» обнаружен в Москве мертвым

    Экс-участника группы «Би-2» Николая Плявина нашли мертвым в съемной квартире в Москве

    Экс-участник группы «Би-2» обнаружен в Москве мертвым
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший клавишник и ударник группы «Би-2» Николай Плявин найден мертвым в съемной квартире в Москве, сообщили в оперативных службах.

    По словам источника, участник музыкальной группы «Би-2» найден мертвым в съемной квартире на Фестивальной улице Москвы, передает ТАСС.

    В оперативных службах уточнили., что смерть музыканта, предварительно, не является криминальной. Тело музыканта направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

    Плявин в период с 1999 по 2006 год был участником музыкальной группы «Би-2».

    Напомним, в мае Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов музыканта Егора Бортника*, известного как «Лева БИ-2». Ранее солист группы резко отреагировал на поздравления с Днем Победы и пообещал не возвращаться в Россию.

    Коментарии (2)
    15 ноября 2023, 21:59
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    @ Павел Паламарчук/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион уволена с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника», сообщают украинские СМИ.

    По информации «Обозревателя», Фарион уволена по статье «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».

    Сообщается, что проект приказа об увольнении Фарион был внесен ректором университета 15 ноября и согласован проректорами и главным бухгалтером.

    Ранее Фарион заявила, что не считает членов нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), не говорящих на украинском, украинцами. СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ.

    Коментарии (25)
    16 ноября 2023, 14:27
    Актер Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве

    Актер Деревянко заявил, что его одурачили деловые партнеры

    Актер Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Актер Павел Деревянко рассказал, что обратился в суд с иском против своих бывших партнеров по криптобизнесу. Так он прокомментировал сообщения об исках в отношении него самого за мошенничество.

    Деревянко заявил «Газете.Ru», что люди, подавшие против него иски, сами являются мошенниками. «Я уже подал на них в суд, идет следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили», – сказал артист.

    Накануне сообщалось, что Деревянко обвинили в мошенничестве на сумму свыше 1 млн рублей.

    В свою очередь адвокат Деревянко Александр Аронов заявил, что актер «никого не обманывал». Он сообщил о возбуждении уголовного дела по заявлению артиста, в рамках которого актера признали потерпевшим. Информация о том, что в отношении Деревянко возбуждено уголовное дело, не соответствует действительности, добавил защитник.

    Коментарии (12)
    16 ноября 2023, 14:33
    Задержаны топ-менеджеры пивоваренной компании «Балтика»

    В России задержали двух топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика»

    Задержаны топ-менеджеры пивоваренной компании «Балтика»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент пивоваренной компании «Балтика» Денис Шерстенников и ее вице-президент Антон Рогачевский задержаны по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает источник в правоохранительных органах.

    Уточняется, что по делу о мошенничестве в особо крупном размере задержаны президент и вице-президент компании, передает ТАСС.

    Ранее топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» заподозрили в защите интересов «недружественного» владельца Carlsberg Group и попытке передать ему права на исконные бренды российской компании.

    Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил просьбу представителя компании «Балтика» о закрытом режиме рассмотрения спора с Carlsberg о лицензиях на бренды. Представитель «Балтики» объяснил это, в частности, коммерческой тайной, передает «Интерфакс».

    Напомним, МИД отверг обвинения главы Carlsberg в краже бизнеса компании, заподозрив его в попытке таким образом прикрыть намерение компании покинуть российский рынок.

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    16 ноября 2023, 18:42
    СМИ: Слова Байдена о Си Цзиньпине ошеломили Блинкена

    Sky News Australia: Слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине ошеломили Блинкена

    СМИ: Слова Байдена о Си Цзиньпине ошеломили Блинкена
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телеканал Sky News Australia обратил внимание, что госсекретарь Энтони Блинкен был ошеломлен заявлением президента США Джо Байдена после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

    В сообщении телеканала говорится, что на кадрах Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, передает РИА «Новости».

    Пользователи соцсетей пошутили, что, возможно, после таких слов Блинкен «завтра уволится или получит сердечный приступ».

    Напомним, Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что Си Цзиньпина можно считать диктатором. По его мнению, это вызвано тем, что глава Китая «руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США».

    В МИД Китая сочли слова американского президента ошибочными и безответственными.

    Коментарии (12)
    16 ноября 2023, 02:42
    Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Стрелкова

    Адвокат сообщил о завершении следствия по делу о публичных призывах экс-министра обороны ДНР Стрелкова к экстремизму

    Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Стрелкова
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Следствие по делу о публичных призывах бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова к экстремизму завершено, сообщил адвокат Александр Молохов.

    Адвокат рассказал РИА «Новости», что следствие по делу завершено, сторона защиты уже ознакомилась с материалами, сейчас дело находится в стадии утверждения прокурором обвинительного заключения, после чего поступит в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме.

    Напомним, Стрелкова задержали 21 июля, ему вменяются призывы к экстремизму. Тогда же суд арестовал бывшего министра обороны ДНР на два месяца. В конце августа Мосгорсуд оставил Стрелкова под арестом.

    Коментарии (48)
    15 ноября 2023, 23:59
    Си Цзиньпин предупредил о невыносимых последствиях конфликта США с Китаем

    Лидер КНР Си Цзиньпин: Возможный конфликт или конфронтация Китая и США повлекут за собой невыносимые последствия

    Си Цзиньпин предупредил о невыносимых последствиях конфликта США с Китаем
    @ Rao Aimin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Возможный конфликт или конфронтация Китая и США повлекли бы за собой невыносимые для обеих сторон последствия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом в поместье Филоли под Сан-Франциско.

    Китайский лидер выступил с утверждением, что отношения США и КНР являются самыми важными во всем мире, однако они, по словам председателя КНР, не были идеальными на протяжении многих лет. При этом он подчеркнул, что мир достаточно велик для процветания как Китая, так и США. Он также выразил уверенность, что успех одного из государств открывает возможности для другого, и выразил надежду на многообещающее будущее двухсторонних китайско-американских отношений, передает РИА «Новости».

    По словам Си Цзиньпина, не представляется реалистичным сценарий, при котором одна страна переформатирует другую, а возможный конфликт или конфронтация Китая и США повлекли бы за собой невыносимые для обеих сторон последствия.

    Джо Байден, отрывая встречу, заявил, что для него является «честью и удовольствием» принимать Си Цзиньпина в США. Глава Белого дома признал, что Соединенные Штаты и Китай должны избегать конфликта. Американский лидер призвал убедиться, что соперничество между странами не приведет к конфликту.

    Как сообщается, на фоне переговоров лидеров двух стран в Сан-Франциско началась антикитайская демонстрация, участники которой заблокировали движение по одной из центральных улиц вблизи места проведения саммита АТЭС. На месте находятся вооруженные полицейские, однако пока в происходящее не вмешиваются.

    Ранее Байден и Цзиньпин начали переговоры в ходе личной встречи в штате Калифорния.

    Коментарии (8)
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    Зеленский гонит ВСУ на штурм болот под Херсоном

    Похоже, ВСУ смирились с невозможностью прорыва российской обороны в Приазовье и решили нанести удар в Приднепровье. Для этого противник осуществил несколько попыток десанта на левом берегу Днепра. В чем заключаются военные и политические мотивы подобных действий со стороны украинского командования? Подробности

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    Украинские русофобы уничтожают друг друга

    Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Байден опять все испортил

      В рамках саммита АТЭС прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Американцы возлагали на диалог большие надежды. Прежде всего им срочно нужна помощь китайцев для борьбы с фентанилом. Но Байден опять все испортил.

    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

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