Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Задержан экс-глава правительства Самарской области Кудряшов
РИА «Новости»: Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова задержали после обысков
Бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова задержали после обысков, сообщили в силовых структурах. Кроме того, задержан врио министра строительства региона Михаил Асеев.
Источник РИА «Новости» сообщил, что Кудряшова и Асеева «действительно задержали».
Во вторник днем стало известно об уходе Кудряшова в отставку по состоянию здоровья. Позднее в тот же день стало известно, что в региональном правительстве и у Кудряшова проводятся обыски.