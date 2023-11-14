Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
СМИ сообщили об обысках в правительстве Самарской области
В правительстве Самарской области и у бывшего первого вице-губернатора – председателя регионального кабмина Виктора Кудряшова проводятся обыски, сообщают СМИ.
Отвечая на вопрос об оперативных мероприятиях в правительстве и министерстве строительства Самарской области, источник РИА «Новости» сообщил, что там проводятся обыски.
Ранее во вторник пресс-служба кабмина региона сообщила об уходе Кудряшова с поста председателя по состоянию здоровья. Тем временем в Сети появились сообщения о проведении обысков в офисе компании «Волгатрансстрой», правительстве Самарской области и у его экс-председателя в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.
В феврале председателя Счетной палаты Самарской области задержали по статье о превышении полномочий.