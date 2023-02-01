Хинштейн сообщил о задержании председателя Счетной палаты Самарской области

Эксперты: Россия и Китай сломали гегемонию США

Политологи: Возвращение к однополярной картине мира 90-х годов невозможно

В США все чаще намекают на то, что для них биполярный мир предпочтительнее многополярного. Но Вашингтон и Пекин не обладают той мощью, которая позволила бы им сплотить вокруг себя других акторов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Андрей Кортунов. Ранее The Washington Post породила дискуссию, заявив о нежелании Китая поддерживать Россию в том же объеме, в котором Запад поддерживает Украину.

«Мы приблизились к историческому моменту, когда одна мировая система должна смениться другой. В настоящее время идет борьба взглядов на будущее нашей планеты, и точно определить, какие воззрения возобладают – достаточно трудно», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«В принципе, имеется достаточно ощутимый тренд на многополярность. Это очень модное слово используется даже в США. Тем не менее, реальные амбиции Вашингтона связаны с надеждами на сохранение и реставрацию гегемонистской модели мира. Происходит попытка повторного объединения Запада для возвращения к ситуации 90-х годов», – отмечает эксперт.

«Однако полномасштабная реализация однополярного мироустройства невозможна. Многие страны успели стать более самостоятельными. Появился запрос на удовлетворение собственных амбиций. Они не могут плясать под дудку США, но и не в полной мере готовы стать самостоятельными региональными игроками», – подчеркивает собеседник.

По его словам, Китай хоть и претендует на звание «второй державы», однако на роль Советского Союза не тянет. Зато в действиях Индии, которая «плотно поддерживает отношения с Западом», «четко прослеживается евразийская линия и линия на сотрудничество с Россией». «Есть два крупных игрока, но ни одному из них не хватает мощи для полной консолидации иных акторов вокруг себя. Кроме того, Россия тоже считает себя самостоятельным центром силы», – отмечает собеседник.

Кортунов убежден, что Китай уверен в предстоящем столкновении с Вашингтоном, «но действующий миропорядок дал КНР колоссальные выгоды, от которых непросто отказаться». «Мы пребываем в ассиметричном мире, где региональные державы всячески пытаются реализовать себя, но пока не готовы к радикальным преобразованиям», – резюмирует Кортунов.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков назвал комичными утверждения на Западе о якобы шаткой позиции Пекина в отношениях с Москвой. При этом отношения между США и Украиной не могут идти ни в какое сравнение с отношениями России и Китая, ввиду совершенно разного статуса этих стран, поскольку Украина давно потеряла субъектность и не является самостоятельным игроком.

«Отношение Китая к проводимой Россией спецоперации можно назвать осторожным. При этом торгово-экономические отношения между государствами не просто развиваются, они крепнут. Реализуются и готовятся совместные проекты сотрудничества, растет товарооборот. Имеются все перспективы того, что в дальнейшем мы увидим только усиление сотрудничества Москвы и Пекина», – пояснил эксперт.

Уже сейчас формируются зачатки многополярного мира, в котором никто не вмешивается во внутренние дела других стран, уверен Леонков. «В контексте такого порядка возникают новые центры силы. Таковыми становятся Россия, Китай, Индия, Иран и многие другие страны. В руках этих стран, на территории которых проживет две трети населения планеты, сосредоточено больше половины всей мировой экономики. При этом в сравнении с англосакским миром, в новых центрах силы нет такой жесткой конкуренции, которая создается неестественными условиями санкций и ограничений. В странах нового миропорядка все равнозначно», – резюмировал собеседник.

Ранее издание The Washington Post предположило, что Пекин мог бы сыграть для России ту же роль, что США играют для Украины. Отмечается, что в случае готовности Пекина поставлять Москве вооружения и технологии, шансы на победу России «выросли бы в геометрической прогрессии».

В статье указывается, что Китай готов заменить Европу в качестве основного рынка сбыта энергоресурсов для России. Москва вышла на второе место по поставкам трубопроводного газа в Китай и на четвертое – по объему ввозимого сжиженного природного газа (СПГ). По восточному маршруту к 1 декабря направлено 13,8 млрд кубических метров, причем в декабре превышение суточных контрактных обязательств достигало 18%.

Тем не менее Пекин, считает газета, якобы не уверен в том, что конфликт на Украине закончится победой России. Также подчеркивается, что КНР – ведущая торговая держава, для которой не представляется возможным отказаться от торговых связей с развитыми странами западного мира. Этим объясняется шаткая позиция Китая по вопросу поддержки Москвы.

Ранее в издании Foreign Policy указывали на то, что администрация Джо Байдена должна воспользоваться двойственным отношением Си Цзиньпина к СВО. Для сохранения действующего миропорядка Китай обязан отвернуться от России, но для этого США должны предложить Поднебесной нечто существенное.

С этим соглашается обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман, который критикует правительство США за то, что его действия направлены не на исключительно военное сдерживание КНР, но на подавление его экономического роста. По его мнению, это вбивает клин в диалог Вашингтона и Пекина, создавая угрозу для Китая.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о перспективах российско-китайских отношений в 2023 году.

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