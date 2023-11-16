Лавров: Совбез ООН стыдливо попросил объявить лишь одну гумпаузу в Газе

Глава МИД Лавров: Совбез ООН стыдливо попросил объявить лишь одну гуманитарную паузу в Газе

Tекст: Ольга Никитина

Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто отметил, что этот факт многое говорит о Соединенных Штатах и их ближайших союзниках, передает ТАСС.

Россия, по словам главы внешнеполитического ведомства, обеспокоена развитием ситуации на Западном берегу реки Иордан, о чем стали меньше говорить на фоне событий в секторе Газа.

Он также сообщил, что Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа. «Мы категорически осуждаем терроризм в любых его проявлениях, но мы также категорически против того, чтобы страны боролись с терроризмом методами, которые грубейшим образом нарушают международное гуманитарное право», – добавил министр.

Напомним, Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции по перемирию в секторе Газа.