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    Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

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    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    39 комментариев
    16 ноября 2023, 16:48

    Лавров: Совбез ООН стыдливо попросил объявить лишь одну гумпаузу в Газе

    Глава МИД Лавров: Совбез ООН стыдливо попросил объявить лишь одну гуманитарную паузу в Газе

    Tекст: Ольга Никитина

    Совет Безопасности ООН «стыдливо» попросил объявить лишь одну гуманитарную паузу в секторе Газа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто отметил, что этот факт многое говорит о Соединенных Штатах и их ближайших союзниках, передает ТАСС.

    Россия, по словам главы внешнеполитического ведомства, обеспокоена развитием ситуации на Западном берегу реки Иордан, о чем стали меньше говорить на фоне событий в секторе Газа.

    Он также сообщил, что Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа. «Мы категорически осуждаем терроризм в любых его проявлениях, но мы также категорически против того, чтобы страны боролись с терроризмом методами, которые грубейшим образом нарушают международное гуманитарное право», – добавил министр.

    Напомним, Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции по перемирию в секторе Газа.

    14 ноября 2023, 22:51
    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе

    Полянский: США столкнутся с серьезными последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

    Москва предупредила США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты столкнутся «с самыми серьезными последствиями», если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его киевскому режиму, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации заявил, что подобные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте, передает РИА «Новости».

    Если такие шаги со стороны властей США будут продолжены, «это будет иметь самые серьезные последствия», подчеркнул российский дипломат.

    Полянский добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права. Действия США он назвал особо циничными на фоне попыток Вашингтона использовать санкции в отношении Йемена для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Решение американских военных передать вооружения, перехваченные в декабре прошлого года в Оманском заливе, украинским националистам Полянский назвал возмутительным.

    В начале октября сообщалось, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

    Коментарии (81)
    14 ноября 2023, 02:28
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе

    МИД России указал на попытки США ультимативно навязать СБ ООН согласие на военную зачистку сектора Газа Израилем

    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ультимативно навязать СБ ООН согласие с израильской военной зачисткой сектора Газа, а также ударами по Ливану и Сирии, заявил МИД России.

    МИД отметил «серию заявлений» руководства ООН, ее гуманитарного крыла и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в которых указывается на «недопустимость нынешней ситуации» в регионе, а также содержится призыв «прекратить беспрецедентное по масштабам и жестокости кровопролитие».

    Как подчеркивается на сайте МИДа, «все представители ООН в один голос» выступают за «немедленное гуманитарное прекращение огня». Однако СБ ООН не в состоянии «выполнить свой прямой мандат» как «главный орган по поддержанию международных мира и безопасности». МИД указал, что СБ ООН «остается парализованным в результате позиции одной страны – США».

    США отвергли два российских и бразильский проекты резолюций с требованием по гуманитарному перемирию и голосовали против принятой большинством стран ГА ООН резолюции. При этом Вашингтон хочет в ультимативной форме «навязать делегациям в СБ ООН» решение, которое даст Израилю разрешение на «военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на ЗБРИ и произвольные атаки на Ливан и Сирию».

    Как отмечает МИД, для «отвода глаз» США говорят о согласии на «некие паузы, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга», но «на этом гуманитарные жесты США заканчиваются».

    США используют заявления о «борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праве на самооборону». Однако, подчеркнули в МИДе, «Израиль как оккупирующая держава таким правом в отношении оккупированной территории не обладает, зато несет всю полноту ответственности за соблюдение и выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции».

    Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран. Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль». По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

    Коментарии (17)
    16 ноября 2023, 04:47
    Финансист Ойгман: Банки Израиля начали сегрегацию счетов россиян

    Финансист Ойгман: Банки Израиля начали сегрегацию счетов граждан России

    Tекст: Антон Никитин

    Основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман заявил, что израильские банки начали ограничивать операции россиян по счетам с ценными бумагами даже при наличии у них паспорта Израиля.

    Ойгман рассказал «РБК», что сегрегация счетов инвесторов из России началась после предписания бельгийского депозитария Euroclear. По словам основателя международной финансовой компании, «на этой неделе пошли повальные блокировки». Эксперт не исключает, что к мерам присоединится и люксембургский Clearstream.

    Как сообщает сетевое издание, факт сегрегации счетов россиян подтвердил президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии, адвокат Эли Гервиц. Он рассказал, что такое требование Euroclear вступило в силу с 13 ноября. О блокировках сообщили сами клиенты, эта информация была подтверждена также банками, добавил эксперт.

    Ойгман уточнил, что под сегрегацию попадают все инвесторы, имеющие российское гражданство, даже если одновременно у них есть израильский паспорт, на который и был открыт счет с ценными бумагами. Также под сегрегацию подпадают граждане Израиля, которые являются налоговыми резидентами России, рассказал эксперт.

    Коментарии (43)
    13 ноября 2023, 18:09
    Посол Израиля рассказал о новом виде антисемитизма

    Посол Израиля Бен Цви: Акции в поддержку Палестины направлены против евреев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Акции в поддержку Палестины направлены не на солидарность с мусульманами, а против евреев и являются проявлением антисемитизма, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    По его словам, используемый во время таких акций лозунг «От реки до моря» призывает к уничтожению Израиля, передает РБК.

    «Это не промусульманские «давайте будем спасать мусульман», а именно против Израиля, против евреев», – сказал дипломат. Он подчеркнул, что это является новым видом антисемитизма. «Идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре, и «надо очистить мир». От кого? От чего?» – добавил Бен Цви.

    Посол также напомнил о лозунге, который звучит на пропалестинских акциях: From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной»). Он обратил внимание, что такая формулировка говорит о потенциальном уничтожении Израиля. Посол заключил, что Израиль будет защищаться, и это будет стоить противникам высокой цены.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа проигрывает битву с антисемитами.

    Коментарии (59)
    13 ноября 2023, 21:28
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Западная цивилизация рухнула и тянет человечество к краху, считает спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Нуман Куртулмуш.

    Комментируя позицию Запада с ситуацией в Газе, он также выразил надежду на то, что наступит новая эра, передает РИА «Новости».

    Куртулмуш уверен, что настало время, когда миру необходимо новое слово и перспективы.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в Эр-Рияде ситуацию в секторе Газа с лидерами Египта, Индонезии и Саудовской Аравии, назвав действия Израиля «массовыми убийствами», заявила администрация турецкого лидера.


    Коментарии (10)
    15 ноября 2023, 07:38
    В ООН оказались шокированы системным расизмом в США

    УВКПЧ: Эксперт ООН оказалась шокирована проявлениями системного расизма в США

    Tекст: Антон Никитин

    Систематический расизм и расовая дискриминация сохраняются в Соединенных Штатах, к такому выводу пришла специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П.

    Спецдокладчик ООН посетила ряд штатов США и в июне следующего года планирует представить доклад по итогам этой поездки. В ходе брифинга она отметила, что инициативы, предпринятые властями США с целью борьбы с расизмом, пока не вылились в значительные улучшения жизни общества. По ее словам, «проблема превосходства белых» в США не решается должным образом. Она заявила, что это лежит в основе дисбаланса во власти и подкрепляет современные формы расизма, передает РИА «Новости».

    Также специальный докладчик ООН обратила внимание на «скоординированное сопротивление инициативам, нацеленным на установление расовой справедливости». Многие встреченные ею в ходе визита в США люди признавались, что им приходилось «бороться за все свои основополагающие права» и что на этом направлении они встречали отпор.

    Ашвини К. П. считает, что США находятся «на критическом этапе борьбы с расизмом и расовой дискриминацией». Проявления расизма, по ее словам, влияли на людей, которые принадлежат к «расово маргинализированным группам», «на каждом этапе их жизни исторически, систематически и институционально».

    В сентябре в Организации Объединенных Наций констатировали наличие системного расизма в полиции и системе уголовного правосудия США.

    Коментарии (23)
    14 ноября 2023, 00:47
    Израильские военные сфотографировались в парламенте Газы

    Израильские военные захватили здание парламента в городе Газа

    Израильские военные сфотографировались в парламенте Газы
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Солдаты израильской бригады «Голани» захватили здание парламента в городе Газа, сообщают СМИ.

    Военные сфотографировались на трибуне, передает RT со ссылкой на Times of Israel.

    С 2007 года в здании заседали только члены палестинского движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над Газой, его сторонники бегут на юг.

    Коментарии (24)
    15 ноября 2023, 03:47
    Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине
    Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине
    @ Julia Nikhinson/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Палата представителей Конгресса США приняла план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине.

    За законопроект проголосовали 336 членов Палаты представителей (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном это консервативно настроенные республиканцы, передает ТАСС.

    Законопроект будет передан на рассмотрение Сената, а после направится на подпись президента США Джо Байдена.

    Инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных ведомств и программ, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, вплоть до 19 января 2024 года. Другие ведомства и программы будут профинансированы до 2 февраля 2024 года.

    При этом выделение помощи Израилю и финансирование Украины проектом закона не предусматривается. Сообщалось, что такую концепцию законопроекта представил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

    Коментарии (5)
    14 ноября 2023, 05:27
    Иракский канал показал видео с похищенной гражданкой России и Израиля

    Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной в Ираке гражданкой России и Израиля Цурковой

    Иракский канал показал видео с похищенной гражданкой России и Израиля
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись, на которой похищенная в Ираке гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова заявила о «службе в «Моссаде» и ЦРУ». На видео Цуркова впервые показана после похищения.

    На опубликованном Al Rabiaa видео Цуркова говорит на иврите, что пыталась установить в Сирии связи «между Израилем и демократическими силами Сирии». Она заявила, что прибыла в страну «в 2019 году во время службы в «Моссаде» и ЦРУ», а позднее действовала в Ираке – «работала над нормализацией с иракской либеральной оппозицией». Цуркова на видео говорит, что «основной задачей в последнее время было разжигание вражды с перспективой конфликта между шиитами в Ираке», передает РИА «Новости».

    Цуркова осудила израильские военные действия в секторе Газа, а также заявила, что премьером Израиля Биньямином Нетаньяху управляют его жена Сара и сын Яир. Она обратилась к семьям заложников ХАМАС с призывом убедить правительство Израиля прекратить боевые действия, а свою семью призвала добиваться ее освобождения.

    Напомним, похищение женщины произошло еще в марте 2023 года, однако инцидент не разглашался властями Израиля до появления сведений о нем в СМИ. По данным израильской стороны, за похищением, вероятно, стояли сторонники шиитского движения «Хезболла» в Ираке, которые удерживают израильтянку в качестве заложницы.

    Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев сообщал, что обращений в посольство по поводу россиянки не поступало. Однако издание Israel National News заявило, что власти России совместно с руководством США и Израиля принимают меры для ее освобождения. Также сообщалось, что Цуркова, неоднократно посещавшая Ирак с научными целями, въехала в страну, хотя знала о запрете посещений этого государства законами Израиля.

    Коментарии (23)
    14 ноября 2023, 07:14
    Стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам

    Washington Post заявила о близости Израиля и ХАМАС к договоренностям об освобождении женщин и детей

    Стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения, сообщил обозреватель Дэвид Игнейшес со ссылкой на источники в израильском правительстве.

    Источник Игнейшеса заявил, что «общий контур сделки ясен», если стороны договорятся о деталях, то в течение нескольких дней могут объявить о соглашении. Ожидается, что израильских женщин и детей будут отпускать группами параллельно с освобождением из израильских тюрем палестинских женщин и молодых людей, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Израиль требует освобождения всех 100 женщин и детей. Washington Post предполагает, что ХАМАС отпустит около 70 человек. По данным газеты, в израильских тюрьмах содержится не менее 120 палестинских женщин и молодых людей. О том, сколько Израиль может освободить палестинцев, не сообщается.

    Соглашение предусматривает временное перемирие, возможно, на пять дней, а также увеличение международной помощи мирным жителям сектора Газа.

    По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек, из них около 35 человек – иностранцы, не являющиеся гражданами Израиля.

    Times of Israel пишет, что после почти шести недель войны Израиль фиксирует значительное снижение интенсивности ракетных ударов по своей территории со стороны ХАМАС.

    Напомним, по словам члена политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи, палестинское движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников, но известно местонахождение только 50 из них. Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда также подтвердил готовность палестинцев освободить 50–70 человек.

    Коментарии (2)
    15 ноября 2023, 16:27
    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    Reuters: ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников
    @ CNP/startraksphoto.com/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли договоренностей относительно освобождения заложников, пишет Reuters.

    ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, согласно которой движение освободит порядка 50 удерживаемых лиц в обмен на трехдневную остановку огня в секторе Газа, пишет Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, передает ТАСС.

    Израильская сторона также должна будет освободить часть палестинских женщин и детей из своих тюрем и нарастить объемы гуманитарной помощи Газе.

    Накануне СМИ сообщили о возможном освобождении заложников ХАМАС в ближайшее время.

    Коментарии (4)
    16 ноября 2023, 09:57
    Постпред Израиля в ООН назвал бессмысленной принятую резолюцию по Газе

    Постпред Израиля в ООН – о принятой резолюции по Газе: Бессмысленна и оторвана от реальности

    Постпред Израиля в ООН назвал бессмысленной принятую резолюцию по Газе
    @ Rizek Abdeljawad/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан оценил принятую Советом Безопасности организации резолюцию по Газе как «бессмысленную и оторванную от реальности».

    «Резолюция Совета Безопасности оторвана от реальности и бессмысленна», – цитирует дипломата радио Sputnik.

    Эрдан подчеркнул, что Израиль продолжит действовать в соответствии с международным правом безотносительно решений ООН.

    В среду Совбез ООН принял резолюции Мальты по ситуации в Газе, призывающую к паузе для «полного, быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа»; также организация потребовала немедленно освободить всех заложников и соблюдать международное право в отношении гражданских лиц, «особенно детей». Вместе с тем в документ не внесли пункт о полном прекращении огня, на котором настаивала Россия, – последняя воздержалась от голосования по упомянутой резолюции наряду с США и Великобританией.

    Ранее ВЗГЛЯД приводил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который высказался о неизбежности создания Палестинского государства.

    Коментарии (7)
    13 ноября 2023, 18:41
    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    США пытаются убедить Израиль ускорить операцию в секторе Газа, в Вашингтоне считают, что она может сказаться на рейтинге президента США Джо Байдена, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В СВР пояснили, что речь идет о предвыборных рейтингах Байдена, передает ТАСС.

    В сообщении указывается, что публично Вашингтон говорит об обеспокоенность по поводу неизбирательности израильских бомбардировок, но «за закрытыми дверями» американцы побуждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа.

    Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не хотят, чтобы бои проходили в больницах сектора Газа.


    Коментарии (7)
    15 ноября 2023, 05:05
    Армия Израиля начала штурм больницы в Газе

    Al Mayadeen: Армия Израиля начала штурм больницы в Газе

    Tекст: Антон Никитин

    Израильские военные окружили здание медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа, все входы и выходы заблокированы. Армия обороны Израиля приступила к штурму больницы, сообщили ливанские СМИ.

    По информации телеканала Al Mayadeen, израильские военнослужащие пошли на штурм западного крыла больницы. Утверждается, что в некоторых помещениях комплекса раздались выстрелы, передает ТАСС.

    В больнице находятся около 700 пациентов и еще столько же сотрудников. Кроме того, от 2 тыс. до 3 тыс. человек укрываются в медучреждении. Прилегающие районы находятся под обстрелами, покинуть больницу люди не могут.

    В правительстве анклава ранее выступили с предостережением к Армии обороны Израиля, призвав ЦАХАЛ не совершать массовых убийств в больнице «Аш-Шифа». В секторе Газа заявили, что возлагают на Израиль, международное сообщество и Соединенные Штаты ответственность за безопасность медицинских бригад, раненых и беженцев.

    В минздраве Газы сообщали, что израильские танки развернуты в окрестностях больницы.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила о проведении наземной операции в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе. По разведданным израильской стороны, на территории учреждения находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. Также в Израиле сообщали, что в больнице есть несколько подземных комплексов и туннель.

    Коментарии (11)
    16 ноября 2023, 12:46
    Американист объяснил решение Сената США согласовать бюджет без помощи Украине

    Политолог Межуев: Сенат США принял бюджет без помощи Украине и Израилю, чтобы не допустить шатдауна

    Американист объяснил решение Сената США согласовать бюджет без помощи Украине
    @ Evan Golub/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Угроза шатдауна вынуждает Конгресс США и Белый дом идти на компромиссы в вопросах бюджета. Сенат предсказуемо принял законопроект без помощи Израилю и Украине, но большой неожиданностью становится вероятность подписания документа президентом Байденом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Борис Межуев. Ранее Сенат США принял план финансирования работы правительства без помощи Украине и Израилю.

    «Принятие закона без учета помощи Украине было довольно прогнозируемым. Но что действительно неожиданно, так это то, что Байден, скорее всего, также подпишет документ и не станет накладывать вето», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Это говорит о том, что республиканцам и демократам удалось друг с другом договориться. Угроза шатдауна вынуждает стороны идти на уступки. Потому что если бюджет не будет принят, то практически все государственные служащие окажутся без зарплаты, а этого не хочет никто», – отмечает собеседник.

    «Удивительно и то, что в итоговом документе ни в каком виде не был упомянут Израиль. Естественно, Палата представителей с радостью примет отдельный законопроект помощи Тель-Авиву. Однако исполнительная власть может воспротивиться данному предложению. Тот же Байден говорил, что наложит вето на такую инициативу. Видимо, по этому поводу еще предстоят переговоры», – резюмировал Межуев.

    Ранее Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял план продолжения финансирования работы правительства без выделения средств на помощь Израилю и Украине. Законопроект поддержали 87 законодателей, 11 выступили против.

    Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине. За проголосовали 336 парламентариев (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном консервативные республиканцы.

    Принятая инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных ведомств и программ, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, вплоть до 19 января 2024 года. Остальные отрасли будут профинансированы до 2 февраля 2024 года. При этом выделение помощи Израилю и финансирование Украины проектом закона не предполагается.

    Теперь план финансирования будет отправлен на подпись президенту США Джо Байдену. CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщает о готовности американского лидера одобрить законопроект, если тот будет принят Сенатом, а также «сохранит текущий уровень финансирования и не будет иметь вредных политических факторов».

    Напомним, ранее стало известно, что Джо Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Тель-Авиву. В Белом доме отметили, что запросы на поддержку Украины и Израиля разделять нельзя, а намерение республиканцев разделить запрос является политизацией ситуации. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о спорах, которые вызывает внутри американской элиты помощь Украине и Израилю.

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    Германия теряет экономическое лидерство в Европе

    Сразу десять стран Евросоюза покажут отрицательный экономический спад по итогам года. Такой прогноз делает Еврокомиссия. В числе наиболее пострадавших – экономика Германии, которая теряет статус лидера ЕС, и экономики прибалтийских стран. Почему европейские страны улетели в рецессию и о какой причине умалчивает Еврокомиссия? Подробности

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    Как отношения России и США вышли из тупика 90 лет назад

    Ровно 90 лет назад, 16 ноября 1933 года, были установлены дипломатические отношения между Советской Россией и США. Это можно считать несомненным достижением молодой советской дипломатии, сумевшей путем сложных переговоров добиться важных внешнеполитических целей. Более того, установление дипотношений СССР с США явилось одним из ключевых моментов всей предвоенной истории. Подробности

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    Зеленский гонит ВСУ на штурм болот под Херсоном

    Похоже, ВСУ смирились с невозможностью прорыва российской обороны в Приазовье и решили нанести удар в Приднепровье. Для этого противник осуществил несколько попыток десанта на левом берегу Днепра. В чем заключаются военные и политические мотивы подобных действий со стороны украинского командования? Подробности

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    Украинские русофобы уничтожают друг друга

    Одна из наиболее активных русофобок на Украине, бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион наказана за свои слова о русском языке. Фарион уволена «по статье» с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника». Это поистине знаковое событие, но вовсе не потому, что киевский режим решил вдруг защищать русский язык. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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