Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе

Совбез ООН не принял российскую поправку к резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа

Tекст: Антон Никитин

Как сообщил постпред при организации Василий Небензя, Россия предложила добавить в оперативную часть резолюции параграф с призывом к немедленному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, передает РИА «Новости».

За поправку проголосовали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик; США выступили против, девять государств воздержались.

В проекте резолюции Мальты содержится призыв к гуманитарным паузам, но не к перемирию или прекращению огня.

В итоге Совбез принял этот документ с акцентом на проблеме защиты детей в Газе. За проголосовали 12 стран, три воздержались – среди них Россия.

Небензя подчеркнул, что оказывать гуманитарную помощь под огнем невозможно, а предложенные паузы не могут стать полноценной заменой перемирию.

Согласно резолюции, Совет безопасности ООН требует от всех сторон конфликта соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей.

Ранее в МЧС назвали число оставшихся в секторе Газа россиян.