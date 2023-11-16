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Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе
Совбез ООН не принял российскую поправку к резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа
Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа.
Как сообщил постпред при организации Василий Небензя, Россия предложила добавить в оперативную часть резолюции параграф с призывом к немедленному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, передает РИА «Новости».
За поправку проголосовали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик; США выступили против, девять государств воздержались.
В проекте резолюции Мальты содержится призыв к гуманитарным паузам, но не к перемирию или прекращению огня.
В итоге Совбез принял этот документ с акцентом на проблеме защиты детей в Газе. За проголосовали 12 стран, три воздержались – среди них Россия.
Небензя подчеркнул, что оказывать гуманитарную помощь под огнем невозможно, а предложенные паузы не могут стать полноценной заменой перемирию.
Согласно резолюции, Совет безопасности ООН требует от всех сторон конфликта соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей.
Ранее в МЧС назвали число оставшихся в секторе Газа россиян.