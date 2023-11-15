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    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    25 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    22 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    15 ноября 2023, 21:48

    Финляндия перенесла решение о закрытии границы с Россией

    Helsingin Sanomat: Финляндия перенесла на четверг возможное решение о перекрытии границы с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Финляндии перенесло на четверг рассмотрение вопроса о возможном перекрытии границы с Россией, сообщила газета Helsingin Sanomat.

    Издание пишет, что обсуждение вопроса на внеочередном заседании о закрытии или ограничении работы КПП на границе с Россией затянулось, и окончательное решение было перенесено на четверг, передает ТАСС.

    Ранее Финляндия решила закрыть КПП на границе с Россией из-за африканских беженцев.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко сожалеют, что власти Финляндии выбрали путь сознательного дистанцирования от прежних добрых отношений с Россией.

    13 ноября 2023, 14:28
    Бросавших в учительницу камни детей-мигрантов решили выдворить из России

    Tекст: Ольга Иванова

    Семью приезжих обяжут покинуть Россию из-за хулиганства детей, сообщила прокуратура Новосибирской области.

    В Telegram-канале прокуратуры сообщается, что поводом для проведения прокурорской проверки стала публикация в СМИ о том, что несовершеннолетние бросали камнями в учителя.

    По инициативе прокуратуры полиция провела проверку семьи мигрантов. Было установлено, что мать этих детей в 2023 году уже трижды привлекалась к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

    В прокуратуре сообщили, что семья в полном составе покинет страну.

    Ранее семью мигрантов захотели выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, правоохранительные органы обратили внимание на эту семью после того, как их сын избил мальчика в школе Нижнего Новгорода.

    Коментарии (33)
    13 ноября 2023, 19:54
    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России

    Боррель: Новый пакет антироссийских санкций коснется физлиц и экспортных ограничений

    В ЕС раскрыли содержание 12-го пакета санкций против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Еврокомиссия запланировала 15 ноября представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России, в который войдут ограничения против алмазного экспорта, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

    Как указал Боррель, ЕС практически завершил работу над 12-м пакетом санкций. По его словам, в пакет будут включены расширение черного списка, экспортные ограничения, которые будут затрагивать российские алмазы, меры по ужесточению потолка цен на нефть и меры против обхода санкций, передает ТАСС.

    Он уточнил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии 15 ноября и после этого будет представлен на утверждение Совету ЕС.

    В пятницу Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.

    Коментарии (24)
    13 ноября 2023, 00:19
    Финляндия объяснила запрет на въезд из России на велосипедах

    Представитель погранслужбы Финляндии Луккари объяснил запрет на въезд из России на велосипедах борьбой с нелегалами

    Tекст: Антон Антонов

    Нелегальные мигранты все чаще пытаются въехать в Финляндию на велосипедах, заявил замкомандующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, комментируя запрет на въезд в страну из России на велосипедах.

    Луккари сообщил, что «за последнюю неделю таких случаев было около 30». Как заявил представитель погранслужбы, наблюдается «явно растущее явление», в связи с чем с четверга въезд на велосипедах оказался под запретом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

    Напомним, в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления подтвердили запрет Финляндии на въезд в страну на велосипедах. Финляндия заявила, что готова к возросшему числу лиц третьих стран, которые прибывают на финскую границу без документов со стороны России. Сообщается, с августа из России въехал 91 гражданин третьих стран, запросивший в Финляндии убежище.


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    14 ноября 2023, 21:00
    В Германии рассказали о причинах самороспуска фракции «Левых» в Бундестаге

    Германист Рар: Шансы Сары Вагенкнехт на создание собственной партии выросли

    В Германии рассказали о причинах самороспуска фракции «Левых» в Бундестаге
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Самороспуск фракции «Левых» в Бундестаге и переход части депутатов в команду политика Сары Вагенкнехт повышает ее шансы на создание новой партии и проведение иной внутренней и внешней политики, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. В среду «Левые» в Бундестаге решили распустить свою фракцию.

    «Фракция «Левых» в Бундестаге – давно маргиналы. Правящие социал-демократы и другие левые партии (такие как «Зеленые») потеряли свою прежнюю привлекательность для рабочих, служащих и бедных – тех слоев населения, которые требуют для себя социальную защиту», – считает Александр Рар, германский политолог.

    Левая идея в Германии слабеет, как и во всей Европе. «Прежнюю левую прагматику «Левых», как это ни странно, забирает под себя «Альтернатива для Германии» (АдГ). Простые рабочие голосуют за АдГ. А СДПГ и «Зеленые» привлекают в основном центристов, элиту, государственных аппаратчиков. «Партия «Левых» исчезла не случайно, она пыталась ошибочно спасти себя, переходя на позиции СДПГ и «Зеленых» (трансатлантизм, экология, гендерная политика) – но, видимо, ее там никто не ждал», – добавил собеседник.

    Вагенкнехт попытается создать свою левую партию на других идеях и будет делать упор «на вопросы социальной справедливости, ограничения власти финансовых акул, модернизацию инфраструктуры страны». «Во внешней политике Вагенкнехт начнет продвигать идею общей Европы от Лиссабона до Владивостока, а также попытается воссоздать ранее мощное движение за мир», – прогнозирует Рар.

    Ранее фракция «Левых» в Бундестаге приняла решение о самороспуске с 6 декабря. Причиной стал уход части депутатов в новое политическое движение, организованное политиком Сарой Вагенкнехт. Теперь во фракции остается лишь 28 парламентариев, в то время как для создания полноценной политической группы необходимо достигнуть минимальной отметки в 37 человек. По словам лидера объединения Дитмара Барча, это событие станет «шансом для нового начала».

    «Парализующая озабоченность собой должна закончиться. От нас зависит, действительно ли нам удастся заниматься политикой, или же конфликты будут продолжаться», – подчеркнул он. Издание отмечает, что роспуск фракции станет «историческим шагом назад» для «Левых» в ФРГ.

    Между тем Сара Вагенкнехт официально объявила о том, что покидает Левую партию и начинает создавать свое политическое движение BSW – Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. («За разум и справедливость»), которое ляжет в основу новой партии.

    Аббревиатура BSW расшифровывается как «Альянс Сары Вагенкнехт», объединение будет вести подготовку перед непосредственным формированием партии и собирать пожертвования. Председателем новой политической силы будет бывшая глава фракции «Левых» в Бундестаге Амира Мохаммед Али.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, как новая политическая сила способна повлиять на ситуацию в Германии.

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    15 ноября 2023, 12:02
    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой

    Военный аналитик Онуфриенко: Ремонт американских истребителей в Польше будет занимать у ВСУ слишком много времени

    Планы США ремонтировать украинские F-16 в Польше назвали большой авантюрой
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Евгений Поздняков

    США планируют передать Украине старые модели F-16. Скорее всего, истребители будут часто ломаться. Отправлять их на ремонт в Польшу достаточно сложно как с логистической, так и с экономической точек зрения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше.

    «Пентагон пытается провернуть крупную авантюру. Перевозка самолетов F-16 с территории Украины в Польшу станет крайне сложной задачей. Транспортировка истребителя возможна только в разобранном состоянии. Как минимум, с него необходимо снять крылья. Эта процедура отнимает уйму времени», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В принципе, для перевозки F-16 подойдет любая железная дорога, которая связывает две страны. Однако доставка может осуществляться лишь на специальные ремонтные площадки, которые должны располагаться неподалеку от границы с Украиной. Не думаю, что в Польше имеются подходящие для этого мощности», – отмечает собеседник.

    «В связи с этим Варшаве придется обращаться за помощью к немцам, которые, теоретически, способны помочь стране наладить необходимые для ремонта F-16 цеха. Таким образом, даже на создание условий, подходящих для работы с американскими истребителями, странам НАТО придется потратить немалые суммы», – подчеркивает эксперт.

    «Отмечу, что работать полякам придется на износ. США планируют передать Украине старые самолеты 1978-1984 годов выпуска. Ломаться они будут достаточно часто. Любое серьезное повреждение обернется сложным процессом транспортировки машины через границу. Сбои в электронике, в системах вооружения, неполадки в двигателе – все эти проблемы ВСУ не смогут решать самостоятельно», – акцентирует он.

    «Уверен, что Варшаву вынудили согласиться на помощь Украине в вопросе починки самолетов. В последнее время Польша достаточно часто конфликтовала с офисом Зеленского, однако если на экономические препирания союзников Вашингтон готов закрыть глаза, то в военной сфере США ожидают полной лояльности», – считает собеседник.

    «Для того, чтобы помешать Украине перевозить F-16 на ремонтные площадки в Польше, России было бы целесообразно наносить удары по железнодорожным путям, соединяющим страны. Только так наши войска сумеют предотвратить починку американских истребителей, переданных противнику, и их возвращению на фронт», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее в США заявили, что направляемые Украине F-16 будут ремонтироваться в Европе, в частности, в Польше. Об этом сообщил Билл Лаплант, американский замминистра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению. Он отметил, что Вашингтон и союзники также работают над вопросом обучения бойцов ВСУ «выполнению некоторых из простых ремонтных работ» на месте, и это, по его мнению, является вызовом. Кроме того, западные специалисты намерены дистанционно консультировать украинцев по вопросам, связанным с техобслуживанием истребителей.

    Замминистра также заявил, что американский военно-промышленный комплекс вместе с европейскими партнерами будет координироваться с представителями ВСУ. По словам Лапланта, США предпринимают все усилия для работы в данном направлении. Напомним, в конце июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале работы центра по ремонту и обслуживанию танков Leopard, поставляемых на Украину в Гливице.

    Представитель минобороны Германии Митко Мюллер сообщил, что в Польше будут ремонтироваться модели танков Leopard 2 A4. Более современные версии A5 и A6 планируют обслуживать силами промышленности ФРГ. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что западные страны планируют переориентироваться с поставок новых вооружений Украине на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. Однако, по мнению экспертов, процесс доставки сломанной техники в Европу будет сопровождаться целым рядом логистических проблем.

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    15 ноября 2023, 13:58
    Еврокомиссия: Десять стран ЕС испытают экономический спад в 2023 году
    Еврокомиссия: Десять стран ЕС испытают экономический спад в 2023 году
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экономический спад в 2023 году будет зафиксирован в десяти странах ЕС, в том числе в Германии, антирекорд установит Эстония, говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.

    Как заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя прогноз на пресс-конференции в Брюсселе, десять государств ЕС столкнутся с экономическим спадом в 2023 году, в частности, экономика ФРГ сократится по итогам года на 0,3%, Эстонии – на 2,6%, Ирландии – на 0,9%, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.

    Коментарии (12)
    15 ноября 2023, 14:21
    ЕС решил запретить экспорт в Россию литиевых батарей и двигателей для БПЛА

    Bloomberg: ЕС хочет запретить экспорт в Россию станков, фольги и двигателей для БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз в рамках 12-го пакета санкций против России хочет запретить экспорт в Россию станков и комплектующих, сообщает Bloomberg со ссылкой имеющийся в его распоряжении документ.

    Кроме того, ЕС предлагает запретить ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для БПЛА, также будет запрещен импорт жидкого пропана, видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб, передает ТАСС.

    По его информации агентства, Евросоюз также добавит поэтапное введение запрета на импорт российских алмазов, прошедших обработку в третьих странах. Страны-члены ЕС планируют на этой неделе обсудить эти предложения, которые еще могут измениться.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России, отметив, что он касается в том числе лимита цен на российскую нефть.

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    15 ноября 2023, 15:14
    Азербайджан выдал России обвиняемого в избиениях прохожих в Петербурге

    Азербайджан выдал России предполагаемого организатора избиений прохожих в Петербурге

    Tекст: Вера Басилая

    Разыскиваемый за избиения прохожих в Санкт-Петербурге летом и в октябре этого года Турал Мамедов задержан в Азербаджане и выдан России, сообщила Генпрокуратура России.

    Мамедов обвиняется в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия к гражданам, а также действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды к группе лиц по признакам национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, передает ТАСС.

    В прокуратуре отметили, что Мамедов в октябре этого года совместно с соучастниками публично призывал к применению насилия в отношении прохожих и избивал их. Также он вместе с другими участниками в июне избил на одной из улиц Петербурга двух молодых людей.

    Ранее Следственный комитет объявил в международный розыск Мамедова, он заочно арестован. СМИ сообщали, что группа людей нападала на прохожих в Петербурге и провоцировала драки в общественных местах. Все происходящее снималось на видео.

    Полиция Петербурга задержала пятерых участников группы, которая причастна к избиению. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападений.

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    14 ноября 2023, 14:20
    Финляндия решила закрыть КПП на границе с Россией из-за африканских беженцев

    Глава МВД Рантанен: КПП на границе с Россией будут закрыты из-за наплыва беженцев из Сомали и Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренних дел Финляндии готовит предложения по ограничению работы или закрытию пропускных пунктов на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, сообщила глава МВД Мари Рантанен.

    Министр отметила, что действующее законодательство позволяет ограничить или закрыть работу КПП на границе с Россией. По ее словам, из России на финскую границу прибыл 71 проситель убежища, передает РИА «Новости».

    Рантанен отметила, что вопрос беженцев обсуждался с российскими властями, но не дал «желаемого результата». Она подчеркнула, что на границе, вероятно, будут приняты более жесткие меры, вплоть до закрытия КПП.

    Ранее Рантанен заявила, что Финляндия готова к возросшему числу лиц третьих стран, которые прибывают на финскую границу без документов со стороны России, пограничники будут действовать по мере развития ситуации.

    Напомним, на КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах.

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    15 ноября 2023, 14:38
    Азербайджанцам вручили повестки в военкомат в ресторане в Воронеже

    «Вести Воронеж»: Силовики вручили повестки в военкомат азербайджанцам во время застолья в Воронеже

    Tекст: Вера Басилая

    В Воронеже в ресторане «Форт» примерно 50 отдыхающим силовики во время проверки документов вручили повестки в военкомат, предварительно, речь идет об азербайджанцах, сообщил источник «Вести Воронеж».

    Силовики пришли в ресторан в Воронеже, где большая компания праздновала день рождения. У гостей сначала проверили документы, а потом вручили повестки якобы для прохождения срочной службы в армии России, передает «Вести Воронеж».

    СМИ запросили информацию в правоохранительных органах.

    Ранее Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» после того, как в Москве из военкомата сбежали двое призывников – уроженцев Таджикистана, получивших российское гражданство.

    В августе в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

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    13 ноября 2023, 23:57
    Россия обвинила США в расхищении нефти и зерна в Сирии

    МИД России обвинил США и их союзников в расхищении нефти и зерна в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники продолжают заниматься расхищением нефти и зерна на северо-востоке и юге Сирии, заявил МИД России.

    Как указывается на сайте МИДа, «сирийцы до сих пор не получают от ООН необходимой помощи». Указывается, что боевики препятствуют доступу из Дамаска в некоторые регионы Сирии, также гуманитарному содействию мешает «хронический дефицит финансирования» – на фоне своих «громких заявлений» западные доноры «не выполняют свои обязательства».

    При этом США и ЕС «продолжают «душить» экономику» Сирии, сохраняя «незаконные односторонние санкции». Под запретом как товары «двойного назначения» оказались стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубная паста. Кроме того, США и их союзники, незаконно оккупирующие сирийскую территорию, занимаются «расхищением и контрабандой нефти и зерна».

    МИД указал, что несколько лет назад ООН взялась за подготовку специального доклада о влиянии санкций на международную гуманитарную деятельность в Сирии, но доклад так и не опубликовали.

    Напомним, последнее время военные базы США в Сирии подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам.

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    13 ноября 2023, 18:33
    Назван срок представления очередного пакета санкций ЕС против России

    Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о готовности ЕК представить 12-й пакет санкций против России на этой неделе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия (ЕК) представит новый пакет санкций против России на текущей неделе, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Новый пакет санкций будет представлен на Совете по иностранным делам ЕС, сообщил глава МИД Венгрии в социальной сети, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что считает неоправданным введение 12-го пакета санкций «без какого-либо всестороннего анализа последствий первых 11 пакетов». Он подчеркнул, что санкции больше нанесли ущерб европейской экономике, поскольку «российская экономика не была поставлена на колени».

    Ранее Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций.

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    13 ноября 2023, 18:56
    Названа причина невозможности вступления Украины в ЕС

    Сийярто заявил о несоответствии Украины условиям для вступления в ЕС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина далека от соответствия критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз и не может войти в состав сообщества, так как на ее территории идет военный конфликт, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Ни о каком прогрессе для начала переговоров в данном случае не может быть и речи. (...) Процесс расширения должен нести мир, а не войну в Европейский союз», – передает ТАСС слова дипломата, сказанные на встрече со СМИ.

    Ранее Сийярто заявил, что ЕК готова ввести 12-й пакет санкций против России на этой неделе.

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    13 ноября 2023, 19:46
    ЕС предупредил Азербайджан о последствиях при нарушении суверенитета Армении

    Tекст: Ольга Иванова

    ЕС предупредил Азербайджан о «суровых последствиях» в случае любого нарушения территориальной целостности Армении, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.

    Он добавил, что необходимо быть бдительным насчет любой попытки дестабилизации Армении, передает ТАСС.

    Также Боррель рассказал, что ЕС рассматривает возможность предоставления Армении военной помощи в рамках Европейского фонда мира, а также визовой либерализации для ее граждан.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинин заявил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном можно считать почти согласованным, если Азербайджан подтвердит приверженность ранее достигнутым договоренностям.


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    14 ноября 2023, 10:05
    В Австрии сочли сюрреализмом призыв главы ЕК к переговорам о членстве Киева

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала сюрреализмом призыв главы ЕК к переговорам о членстве Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Рекомендация председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале ведения переговоров о вступлении Украины в ЕС сюрреалистична, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    По ее словам, все, кто серьезно занимался вопросами европейской интеграции в каком бы то ни было виде, переворачиваются в гробу при этой речи, передает ТАСС.

    Кнайсль добавила, что факт, что слова фон дер Ляйен сопровождаются усилиями тысяч бюрократов, увеличивает сюрреалистичность этой ситуации.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина далека от соответствия критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз и не может войти в состав сообщества, так как на ее территории идет военный конфликт.

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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