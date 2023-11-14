Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.4 комментария
Финляндия решила закрыть КПП на границе с Россией из-за африканских беженцев
Глава МВД Рантанен: КПП на границе с Россией будут закрыты из-за наплыва беженцев из Сомали и Сирии
Министерство внутренних дел Финляндии готовит предложения по ограничению работы или закрытию пропускных пунктов на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, сообщила глава МВД Мари Рантанен.
Министр отметила, что действующее законодательство позволяет ограничить или закрыть работу КПП на границе с Россией. По ее словам, из России на финскую границу прибыл 71 проситель убежища, передает РИА «Новости».
Рантанен отметила, что вопрос беженцев обсуждался с российскими властями, но не дал «желаемого результата». Она подчеркнула, что на границе, вероятно, будут приняты более жесткие меры, вплоть до закрытия КПП.
Ранее Рантанен заявила, что Финляндия готова к возросшему числу лиц третьих стран, которые прибывают на финскую границу без документов со стороны России, пограничники будут действовать по мере развития ситуации.
Напомним, на КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах.