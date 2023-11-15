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В Кремле выразили сожаление из-за идеи Финляндии дистанцироваться от России
В Кремле выразили сожаление из-за идеи Финляндии ограничить движение на границе с Россией
В Кремле глубоко сожалеют, что власти Финляндии выбрали путь сознательного дистанцирования от прежних добрых отношений с Россией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, руководство Финляндии выбрало путь по сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений, передает ТАСС.
Накануне министерство внутренних дел Финляндии заявило, что подготовило предложения по ограничению работы или закрытию пропускных пунктов на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.
Ранее глава МВД страны Мари Рантанен заявила, что Финляндия готова к возросшему числу лиц из третьих стран, которые прибывают на финскую границу без документов со стороны России, пограничники будут действовать по мере развития ситуации.
До этого на КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах.