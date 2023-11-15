Более 70 представителей иностранных делегаций посетили выставку «Россия»

На выставке представители дипломатических ведомств посетили один из ключевых арт-объектов – инсталляцию «Живая карта России». Она исполнена в стиле кинетических элементов, на которых размещается информация обо всех 89 регионах России. Иностранные гости осмотрели стенды Министерства промышленности и торговли, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, ОАО «РЖД» и «Яндекса», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Тут впечатляет все. Мне запомнилась часть экспозиции, демонстрирующая производство автомобилей и тракторов. Конечно, это пример того, что может достичь человек, если он к этому стремится», – сказал посол Гондураса Хуан Рамон Альвир Сальгадо.

«Очень важно, что такая выставка проходит на ВДНХ – это историческое место, запомнившееся мне со времен СССР. Выставка дает прекрасную возможность узнать обо всех регионах Российской Федерации, обо всех федеральных округах, о важных событиях в различных отраслях. Это уникальная возможность», – отметил посол Колумбии в России Эктор Исидро Аренас Нейра.

«Выставка – отличная возможность увидеть развитие России своими глазами. За последние 30 лет мы стали свидетелями возобновления прогрессивных действий, направленных на улучшение жизни российского общества. У меня сложилось впечатление, что этот процесс будет продолжаться и в будущем», – сказал посол Панамы Роландо Энрике Барроу Ноад.



В частности, в ходе посещения павильона Е дипломатам и иностранным гостям рассказали о производстве и ключевых преимуществах отечественного автомобиля AURUS, разработанного ФГУП «НАМИ». Кроме того, представители делегаций попробовали себя в роли машинистов на симуляторе новейшего магистрального грузового тепловоза 3ТЭ28 и ознакомились с наиболее актуальными разработками России в сфере авиастроения: среднемагистральным пассажирским самолетом МС-21, легким многоцелевым вертолетом «Ансат» и другой техникой.

«Сегодняшний визит послов зарубежных стран и их впечатления от выставки показывают, что мир проявлял и проявляет огромный интерес к нашей стране. Россия открыта миру, готова к искреннему диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству. Достижения нашей страны в науке, экономике, промышленности и культуре, которые гости могут увидеть на выставке-форуме «Россия», являются подтверждением правильности такого подхода», – сказала генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 12 апреля.

