На марафоне общества «Знание» обсудили перспективы индустрии гостеприимства

По данным Росстата, в 2022 году валовая добавленная стоимость туристической индустрии достигла 3,6 трлн рублей – это 2,6% от ВВП России. Руководство страны поставило задачу до 2030 года увеличить этот показатель в несколько раз, поэтому вопросам, связанным с развитием отрасли, уделяется повышенное внимание, и очень важен обмен опытом, заимствование успешных практик, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На форуме опытные эксперты туристической индустрии говорили о том, как развивается сфера гостеприимства, какие возможности открыты для россиян и зарубежных гостей, как сделать курорты и другие места отдыха более привлекательными.

Генеральный директор крымского курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян рассказал, как создаются и работают многофункциональные гостиничные комплексы, задача которых приятно удивлять гостей своей атмосферой и сервисом. Он подчеркнул, что успешные отели и курорты имеют в основе три компонента – это контраст, обучение и свобода. То есть гость получает опыт, который он ранее не испытывал в своей жизни, расширяет кругозор, пополняет багаж знаний и чувствует полную свободу на отдыхе. Кроме того, гостиничный комплекс, который стремится быть успешным, должен обеспечивать гостей не только чистыми, комфортными номерами, разнообразным меню, яркими развлечениями, но и медицинскими и СПА-услугами.

Саруханян отметил в лекции, что наряду с созданием качественной инфраструктуры, продуктов и сервисов необходимо поддерживать и развивать персонал. «Если создавать пирамиду ценностей, которые может приносить лучший гостевой опыт в отелях, то в основе ее – сотрудники, – подчеркнул Саруханян. – Когда сотрудник чувствует себя счастливым, можно сделать все что угодно: выстроить процессы, запускать самые крутые проекты, создавать так называемые дистинации – курорты-города, о которых все мечтают, и делать гостеприимной свою страну. Но для начала ты должен сделать так, чтобы каждый сотрудник почувствовал себя нужным, почувствовал заботу о себе».

Затем коммерческий директор активов гостеприимства Ленинградской области и Карелии Елена Махрова провела мастер-класс «Энергия Ладоги» для участников марафона. Эту тему продолжила генеральный директор туроператора «Игора Тур», продюсер впечатлений маршрутов-победителей Всероссийского проекта «Открой свою Россию» Юлия Парахина.

Маршруты Русского географического общества представила участникам генеральный директор компании «Море открытий» Виктория Бородунова. Сооснователь проекта «Палеопарк России» Алексей Коваль рассказал, как в России развивается новый вид туризма – охота на окаменелости. А эксперт по развитию объектов гостеприимства Республики Карелия и Арктических территорий, член Русского Географического общества Екатерина Травина выступила с лекцией о научных путешествиях по Карелии.