35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.25 комментариев
На марафоне общества «Знание» обсудили перспективы индустрии гостеприимства
Российский туризм динамично развивается, путешествия по стране могут стать одним из драйверов экономики, развитие туризма обсудили в рамках образовательной программы Общества «Знание» на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ.
По данным Росстата, в 2022 году валовая добавленная стоимость туристической индустрии достигла 3,6 трлн рублей – это 2,6% от ВВП России. Руководство страны поставило задачу до 2030 года увеличить этот показатель в несколько раз, поэтому вопросам, связанным с развитием отрасли, уделяется повышенное внимание, и очень важен обмен опытом, заимствование успешных практик, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
На форуме опытные эксперты туристической индустрии говорили о том, как развивается сфера гостеприимства, какие возможности открыты для россиян и зарубежных гостей, как сделать курорты и другие места отдыха более привлекательными.
Генеральный директор крымского курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян рассказал, как создаются и работают многофункциональные гостиничные комплексы, задача которых приятно удивлять гостей своей атмосферой и сервисом. Он подчеркнул, что успешные отели и курорты имеют в основе три компонента – это контраст, обучение и свобода. То есть гость получает опыт, который он ранее не испытывал в своей жизни, расширяет кругозор, пополняет багаж знаний и чувствует полную свободу на отдыхе. Кроме того, гостиничный комплекс, который стремится быть успешным, должен обеспечивать гостей не только чистыми, комфортными номерами, разнообразным меню, яркими развлечениями, но и медицинскими и СПА-услугами.
Саруханян отметил в лекции, что наряду с созданием качественной инфраструктуры, продуктов и сервисов необходимо поддерживать и развивать персонал. «Если создавать пирамиду ценностей, которые может приносить лучший гостевой опыт в отелях, то в основе ее – сотрудники, – подчеркнул Саруханян. – Когда сотрудник чувствует себя счастливым, можно сделать все что угодно: выстроить процессы, запускать самые крутые проекты, создавать так называемые дистинации – курорты-города, о которых все мечтают, и делать гостеприимной свою страну. Но для начала ты должен сделать так, чтобы каждый сотрудник почувствовал себя нужным, почувствовал заботу о себе».
Затем коммерческий директор активов гостеприимства Ленинградской области и Карелии Елена Махрова провела мастер-класс «Энергия Ладоги» для участников марафона. Эту тему продолжила генеральный директор туроператора «Игора Тур», продюсер впечатлений маршрутов-победителей Всероссийского проекта «Открой свою Россию» Юлия Парахина.
Маршруты Русского географического общества представила участникам генеральный директор компании «Море открытий» Виктория Бородунова. Сооснователь проекта «Палеопарк России» Алексей Коваль рассказал, как в России развивается новый вид туризма – охота на окаменелости. А эксперт по развитию объектов гостеприимства Республики Карелия и Арктических территорий, член Русского Географического общества Екатерина Травина выступила с лекцией о научных путешествиях по Карелии.