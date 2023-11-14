Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Нидерландская Yandex N.V. заявила о готовности продать все свои активы в России
Головная компания российского «Яндекса» – нидерландская Yandex N.V. рассматривает возможность продать все свои российские активы за один раз, сообщает агентство Reuters.
Речь идет о продаже не только контрольного пакета акций компании, передает ТАСС.
Компания сообщала о выделении основной части бизнеса в отдельную группу компаний. Головная компания российского «Яндекса» – Yandex N.V. планирует выйти из числа акционеров, поменяв название.
Ранее сервис «Яндекс ID» предупредил, что будет удалять аккаунты, которые были неактивными два с половиной года.