В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.2 комментария
Медведев навал убытки ушедшего из России иностранного бизнеса
Медведев рассказал об убытках и репутационных потерях ушедшего из России иностранного бизнеса
Ушедшие с российского рынка технологические иностранные компании понесли убытки, отметил зампред Совбеза России, председатель попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрий Медведев.
Также ушедшие компании понесли репутационные потери, отметил Медведев. Он рассчитывает на то, что их место в скором времени займут отечественные структуры, которые за последние полтора года доказали, что могут решать очень многие задачи, передает ТАСС.
Медведев назвал важнейшей задачей в нынешних условиях укрепление технологического суверенитета России.
Ранее Медведев заявлял, что европейские товары, в которых нуждалась Россия, замещены поставками из других стран, теперь компании, покинувшие российские рынок, подсчитывают убытки и кусают локти.