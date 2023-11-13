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Стартовала тематическая смена Российского Красного Креста в Артеке
В международном детском центре «Артек» стартовала тематическая смена, организованная Российским Красным Крестом (РКК) совместно с РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Смена предоставит детям и подросткам возможность познакомиться с работой РКК и узнать его историю.
В рамках смены участникам расскажут об истории РКК, обучат навыкам оказания первой помощи и дадут практические базовые советы, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Особое внимание будет уделено социальному проектированию: участники выполнят специальные задания по развитию soft skills, говорится в сообщении на сайте РКК.
По словам председателя РКК Павла Савчука, цель тематической смены – обучить их навыкам оказания первой помощи и дать знания о принципах Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.
«Тематическая смена откроет новые горизонты для участников, позволяя им приобрести знания и навыки, которые пригодятся в будущем, помогая тем самым создать более безопасное и поддерживающее общество. Мы верим, что это не только обогатит знания детей и подростков, но и вдохновит их на активное участие в общественной жизни и помощи тем, кто в ней нуждается. Это важный шаг в развитии гражданского общества и формировании гражданской ответственности», – отметил Савчук.
В рамках тематической смены РКК в Артеке специалисты Российского Красного Креста также развеют распространенные мифы о донорстве и расскажут, как стать участником донорского движения. Смена продлится до 3 декабря.