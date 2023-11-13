В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Франция отдала Армении забракованные на Украине броневики
Отправленные Францией в Армению бронемашины Bastion ранее отвергли на Украине из-за их слабой защищенности, сообщает издание Ouest France.
Ереван начал получать военную помощь от Парижа. Первая партия бронетранспортеров Bastion для армянской армии уже доставляется в республику через Грузию, передает РИА «Новости».
По информации издания, Bastion вместо Украины отправились в Армению. Как говорится в сообщении Ouest France, транспортные средства изначально предназначались для Украины, но Киев посчитал их плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет и отказался брать.
Ранее Армения договорилась с Францией о покупке ПВО.