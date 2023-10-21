Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Армения договорилась с Францией о покупке ПВО
Parisien: Франция и Армения подпишут контракт о покупке французских вооружений
Париж и Ереван в воскресенье оформят договоренности о покупке французских вооружений, в частности, в сфере ПВО, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Parisien.
Министр отметил, что Армения должна защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ. Контракт на покупку вооружений предусматривает приобретение средств, для защитысвоего неба, передает РИА «Новости».
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз собирается выделить Армении более 25 млн евро помощи.