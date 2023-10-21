Армения договорилась с Францией о покупке ПВО

В Германии оценили переплату за газ

Депутат Бундестага Котре сравнил экологичный российский газ и добытый методом фрекинга газ из США

Tекст: Антон Антонов

Котре подчеркнул, что российский газ не только «выгодный», но и «экологичный», этого нельзя сказать о поставках сжиженного газа из США, который добывают методом фрекинга. Такой газ, по словам депутата, «не соответствует экологическим стандартам» Германии, передает ТАСС.

Котре заявил, что «рост цен на газ ведет к деиндустриализации ФРГ». По его словам, «чтобы обеспечить конкурентоспособность, Германии нужно согласиться на закупки газа по уцелевшей ветке» газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, Германия, обещавшая полностью отказаться от закупок российского газа, продолжает его покупать в заметных количествах через другие страны ЕС.