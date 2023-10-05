Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.6 комментариев
В ЕК заявили о выделении помощи финансовой помощи Армении
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении финансовой помощи Армении в размере 25 млн евро
Европейский союз собирается выделить Армении более 25 млн евро помощи после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.
По ее словам, уже выделено более 5,2 млн евро, однако премьеру Армении Николу Пашиняну стоит знать, что в ЕК «счастливы удвоить эту сумму до 10,2 млн евро», более того, еще 15 млн евро помощи выделено для бюджета Армении, передает ТАСС.
Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС предал Армению – пока российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня, ЕС спокойно наблюдал, не думая каким-то образом в практическом плане помогать.