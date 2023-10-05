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    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол протискивается в Европу

    Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какая символика СВО нам нужна

    Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

    3 комментария
    5 октября 2023, 14:45

    В ЕК заявили о выделении помощи финансовой помощи Армении

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении финансовой помощи Армении в размере 25 млн евро

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский союз собирается выделить Армении более 25 млн евро помощи после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

    По ее словам, уже выделено более 5,2 млн евро, однако премьеру Армении Николу Пашиняну стоит знать, что в ЕК «счастливы удвоить эту сумму до 10,2 млн евро», более того, еще 15 млн евро помощи выделено для бюджета Армении, передает ТАСС.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС предал Армению – пока российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня, ЕС спокойно наблюдал, не думая каким-то образом в практическом плане помогать.

    3 октября 2023, 17:20
    Минэкономики Армении: Россия ввела пограничную проверку качества армянского коньяка
    Минэкономики Армении: Россия ввела пограничную проверку качества армянского коньяка
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Автоперевозчики, перевозящие грузы из Армении в Россию, столкнулись с проблемой в виде проверки российской стороной качества армянского коньяка, заявил министр экономики республики Ваан Керобян.

    По его словам, армянские грузы простаивают на КПП «Верхний Ларс», передает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Aysor.am. Керобян добавил, что российская сторона осуществляет серьезную проверку качества коньяка.

    Ранее торговый атташе посольства Армении в России Ваан Акопян сообщил о скоплении около 60 большегрузов с коньяком, которые ожидают экспертизы.

    Коментарии (122)
    4 октября 2023, 17:33
    Пашинян заявил о готовности уйти в отставку

    Пашинян заявил, что подаст в отставку, если это нормализует ситуацию

    Пашинян заявил о готовности уйти в отставку
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил, что готов подать в отставку, если это даст возможность преодолеть испытания, стоящие перед страной.

    Пашинян заявил, что если его отставка даст возможность Армении преодолеть все вызовы, то он готов сделать это «через секунду», поскольку «не цепляется за кресло», передает РИА «Новости».

    Но, по его мнению, в случае отставки произойдет «прямо противоположное». Премьер отметил, что дважды подавал в отставку и дважды переизбирался.

    Также Пашинян заявил, что не стал отменять визит в Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества, хотя президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался провести там встречу, передает ТАСС.

    В ходе поездки в Гранаду премьер намерен «более подробно» изложить позиции армянского руководства по ситуации с Карабахом.

    Коментарии (62)
    3 октября 2023, 12:52
    Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
    Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Парламент Армении во вторник проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

    Как объявил спикер парламента Ален Симонян, за ратификацию документа выступили 60 депутатов, еще 20 голосов было отдано против. «Решение принято», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в Кремле заявляли, что планы Армении присоединиться к Римскому статуту МУС, который в марте выдал «ордер на арест» президента России, являются «чрезвычайно враждебными» для Москвы.

    МИД РФ предупреждал, что такое решение обернется негативными последствиями для отношений между Россией и Арменией.

    Коментарии (33)
    3 октября 2023, 13:37
    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры

    Политолог Кот: Идея решить проблемы за счет украинцев хорошим для ЕС не закончится

    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры
    @ NURPHOTO/REURETS

    Tекст: Ольга Никитина

    Желание Европейского союза решить собственные демографические проблемы за счет беженцев с Украины не закончится для ЕС ничем хорошим, считает политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

    Кот в эфире радио Sputnik отметил, что украинцы «как генетический материал вполне устраивают страны Европы». По его словам, США и Европа сейчас выступают как «потрошители» Украины, однако сами они «будут выпотрошены теми, кого породили».

    Сейчас украинцы в Европе ведут себя тихо, они белые и пушистые, отметил политолог, выразив уверенность, что впечатление это обманчиво. После того как граждане Украины обживутся в Европе, обзаведутся связями и влиянием, у них появится там своя мощная диаспора, как это произошло в Канаде, считает Кот.

    После этого, продолжил политолог, украинцы начнут «качать права» и «лезть в управление», что в свою очередь приведет к уличным протестам и беспорядкам. Кот в заключение отметил, что радоваться в этом вопросе Европе нечему.

    Так политолог прокомментировал сообщение французского издания Le Monde о том, что страны, принимающие беженцев с Украины, могут попытаться с их помощью решить свои демографические проблемы.

    Коментарии (7)
    3 октября 2023, 22:16
    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз

    Politico заявила о намерении ЕС начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в Евросоюз

    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

    Как заявили дипломаты, до конца 2023 года в ЕС намерены дать Киеву «зеленый свет» на переговоры. «Официальное объявление ожидается уже в декабре», – приводит РИА «Новости» текст Politico.

    В ноябре Еврокомиссия представит доклад о том, насколько Украина и другие страны, желающие вступить в ЕС, соответствуют требованиям. Источник заявил, что «отдельное государство не сможет противиться стремлению» к таким переговорам. Однако, если Киев не успеет выполнить требования ЕС, добро на переговоры могут дать, даже не согласовав их юридические рамки, передает «Интерфакс»

    «Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры», – заявил один из источников. Другой пояснил, что цель – в декабре политически договориться о начале переговоров, а юридическое решение о приеме Украины может быть принято к началу 2024 года. Третий дипломат утверждает, что Киев продемонстрировал прогресс в выполнении требований ЕС, проблемной в краткосрочной перспективе остается область, касающаяся меньшинств, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, 1 сентября стало известно, что ЕК в октябре намерена представить план по расширению Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в Евросоюз, европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для этого.

    Коментарии (21)
    5 октября 2023, 10:45
    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву

    Президент Словакии Чапутова выступила против продления помощи Киеву после победы экс-премьера на выборах

    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Словакии Зузана Чапутова выступила против продолжения предоставления Киеву пакета военпомощи после победы на парламентских выборах партии «Направление – социальная демократия» экс-премьера страны Роберта Фицо, сообщает издание Dennik.

    Уточняется, что президент Словакии выступила против продолжения оказания поддержки Киеву, так как она сочла необходимым уважать результаты голосования, передает ТАСС.

    Как подчеркнула Чапутова, игнорирование мнения победившей на выборах партии в данном вопросе «создаст неудачный прецедент на будущее».

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Немецкие СМИ писали ранее, что украинские политики испытывают отчаяние из-за низких темпов поставок западных вооружений для нужд ВСУ.

    Коментарии (11)
    4 октября 2023, 01:37
    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС

    Глава Евросовета Мишель не исключил вступления Украины в ЕС в 2030 году

    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если «обе стороны сделают свою домашнюю работу», заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Мишелю был задан вопрос, говорил ли он об Украине, когда призвал ЕС быть готовым к принятию новых членов уже к 2030 году. Мишель ответил: «Да». Он подчеркнул при этом, что страны, которые хотят вступить в ЕС, «должны проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюдать юридические условия».

    По его словам, в ЕС необходимо «четко понимать», чего «хотят достичь вместе», на что готовы «тратить деньги» и «каковы приоритеты». Мишель призвал «ускорить процессы принятия решений», передает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

    Он рассчитывает, что в 2030 году в ЕС «будет больше членов, чем сегодня». Мишель выразил уверенность, что «процветающая и безопасная Украина – в европейских интересах». По его мнению, украинское «сопротивление России показало, что Украина принадлежит ЕС». «И в скором времени, а не когда-нибудь», – сказал он.

    Мишель считает, что принятие Украины в ЕС позволит объединению доказать, что Евросоюз «способен на геополитические действия». При этом он признал, что в случае расширения ЕС реформировать бюджет сообщества будет не так просто. «Но мы не можем больше терять времени», – сказал он.

    Напомним, СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС. Указывается, что «официальное объявление ожидается уже в декабре».

    Коментарии (15)
    5 октября 2023, 13:31
    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь

    Боррель: ЕС не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США

    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский союз не может компенсировать Украине помощь, оказание которой приостановила американская сторона, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    «Конечно, Европа не может заменить США», – сказал Боррель по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). При этом он отметил, что ЕС может «сделать больше» для Украины, однако в этом вопросе политик считает вклад с американской стороны «незаменимым».

    Боррель от своего имени и от имени украинцев выразил надежду, что США будут искать возможность пересмотреть принятые решения и вернуться к поддержке Украины, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

    Коментарии (9)
    2 октября 2023, 19:56
    Российско-азербайджанский патруль обстреляли в Нагорном Карабахе

    Минобороны: Неизвестный обстрелял российско-азербайджанский патруль в Нагорном Карабахе

    Российско-азербайджанский патруль обстреляли в Нагорном Карабахе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестный обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль в Степанакерте (Ханкенди), пострадавших нет, ведется разбирательство, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня: неизвестный из снайперского оружия обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль в Степанакерте, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

    В Минобороны сообщили, что командование российских миротворцев и представители азербайджанской стороны и Карабаха проводят разбирательство по данному факту.

    Ранее у поселка Джанятаг в Нагорном Карабахе обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.

    Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по двум эпизодам гибели шести российских миротворцев в Карабахе.

    Также сообщалось о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил российскому лидеру Владимиру Путину об отстранении ряда военных по делу о гибели миротворцев.

    Коментарии (9)
    4 октября 2023, 15:07
    Алиев отказался от встречи с Пашиняном в Испании в пятистороннем формате

    АПА: Президент Азербайджана Алиев отказался от пятисторонней встречи в Гранаде

    Алиев отказался от встречи с Пашиняном в Испании в пятистороннем формате
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение отказаться от участия в пятисторонней встрече в формате Армения – Азербайджан – Франция – Германия – ЕС, которая запланирована на 5 октября в испанской Гранаде.

    По информации азербайджанского агентства АПА, Баку настаивал на том, чтобы в предстоящей встрече участвовала также Турция, однако согласия не получил. «Особое рвение в этом деле проявили Франция и Германия», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

    В рамках встречи в Гранаде планировались переговоры Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Газета ВЗГЛЯД писала об отношениях Азербайджана и Армении после ликвидации Нагорно-Карабахской республики.

    Коментарии (14)
    3 октября 2023, 19:40
    Экс-руководители Карабаха задержаны и доставлены в Баку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян задержаны азербайджанской Службой госбезопасности, пишут азербайджанские агентства.

    Спецслужбы Азербайджана задержали Гукасяна, Саакяна, Арутюняна и экс-спикера парламента НКР Давида Ишханяна, передает ТАСС со ссылкой на агентство APA. Уточняется, что их уже доставили в азербайджанскую столицу.

    Ранее в Азербайджане арестовали бывшего главу правительства (НКР) Рубена Варданяна.

    Напомним, 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования.

    Коментарии (8)
    4 октября 2023, 16:30
    Захарова назвала ЕС предателем Армении
    Захарова назвала ЕС предателем Армении
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз (ЕС) предал Армению, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она напомнила, что российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня, а ЕС наблюдал, не думая каким-то образом в практическом плане помогать. «То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз – это он предал армян», – цитирует Захарову ТАСС.

    Она также добавила, что «никакой стабильности и деэскалации миссия Евросоюза в Армении не обеспечивает».

    Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Соответствующее решение принял президент НКР Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.

    Коментарии (6)
    4 октября 2023, 18:28
    В ЕК отказались комментировать огромные затраты на прием Украины в ЕС

    В ЕК отказались комментировать новость, что прием Украины в ЕС обойдется в 186 млрд евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия (ЕК) не комментирует публикацию в газете The Financial Times о том, что прием Украины в сообщество обойдется в 186 млрд евро, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Арианна Подеста.

    Она отметила, что в ЕК работают над пересмотром программ Евросоюза перед расширением, чтобы понять, как они должны быть адаптированы в условиях широкого Евросоюза, передает ТАСС.

    Кроме того, Подеста оставила без комментариев вопрос о последнем интервью главы Евросовета Шарля Мишеля немецким СМИ, в котором он предположил, что вступление Украины в ЕС теоретически возможно в 2030 году.

    Напомним, вступление Украины в ЕС позволит ей в течение семи лет получить 186 млрд евро из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств – членов объединения в нетто-плательщиков, пишет Financial Times со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС с оценкой финансовых последствий для ЕС вступления новых членов.

    Коментарии (3)
    3 октября 2023, 03:41
    Захарова сыронизировала над словами Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»

    Дипломат Захарова сыронизировала о «намерении» главы МИД Германии Бербок пригласить Россию в Евросоюз

    Захарова сыронизировала над словами Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предположила, что слова главы МИД Германии Анналены Бербок о будущих границах Евросоюза «от Лиссабона до Луганска» означают вступление России в сообщество.

    Комментируя заявления Бербок, Захарова предположила в своем Telegram-канале, что «мы вступаем в ЕС».

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также предположила, что главы МИД Германии забыла добавить о необходимости «развернуться на 360 градусов». Таким образом Захарова напомнила февральское высказывание Бербок, когда она выразила надежду на кардинальное изменение политики Москвы по Украине «на 360 градусов», имея в виду разворот на 180.

    В понедельник глава МИД Германии заявила в Киеве, что Евросоюз скоро якобы будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

    Коментарии (0)
    2 октября 2023, 16:36
    Баку обнародовал план реинтеграции Нагорного Карабаха
    Баку обнародовал план реинтеграции Нагорного Карабаха
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева гарантировала право на сохранение и развитие армянской культуры и этнокультурных особенностей, а также использование армянского языка, следует из планов по реинтеграции Нагорного Карабаха в азербайджанское общество.

    Согласно этим планам, независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого. Кроме того, жителям Нагорного Карабаха гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры, этнокультурных особенностей, свобода вероисповедания, охрана культурных и религиозных памятников, возможность использования армянского языка, передает РИА «Новости».

    При этом управлять на территориях проживания армян будут специальные представительства президента Азербайджана, куда могут быть привлечены жители Карабаха. Вопросы гражданства решаются в соответствии с Конституцией Азербайджана, полиция республики обеспечивает охрану общественного порядка на территории и безопасность. Также указано, что на основе выборов будут сформированы муниципалитеты.

    Администрация Алиева обещает, что жители Карабаха также будут обеспечены образованием, здравоохранением, газо- и водоснабжением, автомобильными дорогами, связью, мелиорацией сельхозугодий.

    Ранее в Армении сообщили, что поток вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха почти прекратился, из региона уехали 100 тыс. 520 человек. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последнем «оружии», которое применил Карабах.

    Коментарии (8)
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