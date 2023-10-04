Захарова назвала ЕС предателем Армении

Tекст: Ольга Иванова

Она напомнила, что российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня, а ЕС наблюдал, не думая каким-то образом в практическом плане помогать. «То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз – это он предал армян», – цитирует Захарову ТАСС.

Она также добавила, что «никакой стабильности и деэскалации миссия Евросоюза в Армении не обеспечивает».

Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Соответствующее решение принял президент НКР Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.