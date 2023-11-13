Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.3 комментария
Путин поздравил жителей Забайкалья с 370-летием вхождения в состав России
Президент Владимир Путин поздравил жителей Забайкальского края с 370-летием вхождения региона в состав России. Это событие глава государства назвал яркой страницей в истории освоения Сибири и Дальнего Востока, а также летописи России.
«Поздравляю вас со знаменательной датой – 370-летием вхождения Забайкалья в состав Российского государства. Становление и развитие вашего края – яркая страница в летописи России, в истории освоения Сибири и Дальнего Востока. Мы всегда будем помнить о трудах и подвигах первопроходцев, которые строили города и поселки, о свершениях многих поколений ваших земляков, созидавших промышленный, индустриальный, аграрный потенциал региона, о мужестве забайкальцев, защищавших Родину в годы испытаний», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
«Сегодня вы решаете масштабные задачи по укреплению экономики, формированию транспортных и логистических маршрутов, модернизации образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства и туризма, по сбережению уникальных экосистем и рачительному использованию богатейших природных ресурсов», – отметил Путин, выразив уверенность, что эффективная реализация этих планов будет служить повышению качества жизни людей, созданию новых рабочих мест, гармоничному социальному и демографическому развитию.
«Желаю вам успехов на благо Забайкалья и всей России», – заключил президент.