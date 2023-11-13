Путин поздравил жителей Забайкалья с 370-летием вхождения в состав России

Tекст: Ольга Никитина

«Поздравляю вас со знаменательной датой – 370-летием вхождения Забайкалья в состав Российского государства. Становление и развитие вашего края – яркая страница в летописи России, в истории освоения Сибири и Дальнего Востока. Мы всегда будем помнить о трудах и подвигах первопроходцев, которые строили города и поселки, о свершениях многих поколений ваших земляков, созидавших промышленный, индустриальный, аграрный потенциал региона, о мужестве забайкальцев, защищавших Родину в годы испытаний», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

«Сегодня вы решаете масштабные задачи по укреплению экономики, формированию транспортных и логистических маршрутов, модернизации образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства и туризма, по сбережению уникальных экосистем и рачительному использованию богатейших природных ресурсов», – отметил Путин, выразив уверенность, что эффективная реализация этих планов будет служить повышению качества жизни людей, созданию новых рабочих мест, гармоничному социальному и демографическому развитию.

«Желаю вам успехов на благо Забайкалья и всей России», – заключил президент.