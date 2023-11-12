Азаров: Украина планомерно погружается в 1937-ой год из-за доносов и проверок СБУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Украина планомерно погружается в 1937 год. Азаров добавил, что украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и последующих проверок СБУ, чего только стоит чат-бот «е-Ворог» (е-Враг), с помощью которого можно писать доносы на соседей, или пожаловаться на таксиста с «антиукраинской» позицией, передает РИА «Новости».

Как считает Азаров, передовиками в вопросе жалоб станут, скорее всего, жители Киева, которые «не раз показали себя на этом поприще во всей красе». Как отмечает экс-премьер, столица и область уже занимали первое место среди «языковых доносов» – видимо, полагает он, в столицу съехались все так называемые патриоты, радикалы.

«Незавидное будущее», – подытожил Азаров.

Ранее бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы, рассказал, что украинских пограничников, служивших в Закарпатье, отправили на передовую в наказание за то, что они слушали песни российской группы «Руки вверх!».