Украинских пограничников отправили на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

Разведчик: Украинских пограничников сослали на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал Сыровой, был случай, когда руководство сослало пограничников на передовую в наказание за то, что они слушали песни группы «Руки вверх!», передает ТАСС. По словам Сырового, так как людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространенным за любую провинность.

Он добавил, между сослуживцами общение шло в основном на украинском языке, а использование русского языка не приветствовалось.

Ранее Сыровой рассказал, что услуги по вывозу за рубеж мужчин призывного возраста очень востребованы на Украине, цена на них колеблется от 5 до 10 тыс. долларов, причем дороже всего - «официальное» разрешение покинуть страну.