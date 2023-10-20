Украинский пограничник рассказал о бегстве за границу не желающих служить в ВСУ

Бывший украинский пограничник Сыровой: Не желающие служить в ВСУ платят, чтобы выехать за границу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины, офицер пограничной службы Сыровой, занимавшийся сбором данных для российских спецслужб, ранее сообщил, что покинул Украину через Венгрию, дойдя до границы пешком, через полицию Венгрии получил тридцатидневную визу, выехал в Будапешт, оттуда самолетом через Стамбул прилетел в Москву, передает РИА «Новости».

По его словам, мужское население в возрасте от 18 до 60 лет очень сильно ущемляется в плане массовой мобилизации по всей стране. Сыровой рассказал, что в Закарпатской области лично стоял на постах, где рядом стояли представители военкоматов и любым путем людей приманивали к себе, чтобы забрать и увести в свой участок.

Он пояснил, что достаточно активно пытаются выехать в Европу переселенцы из Донбасса, Запорожской из Харьковской областей, которые искали лучшей жизни на Украине. По его словам, этим людям необходимо для оформления переселенческих пособий встать на учет в военкомат.

Он пояснил, что мужчины в большом количестве пытаются покинуть Украину, чтобы избежать мобилизации, при этом ценовая политика – 5 тыс. долларов с одного человека.

По его Сырового, помимо нелегальных, выводящих людей по лесам проводников, которые делятся заработком с пограничником, существуют схемы перехода и через официальные пункты пропуска. Сыровой уточнил, что покинуть Украину «официально» стоит уже 10 тыс. долларов.

«Эти деньги платятся, потом они же уже идут на руководство пограничной службы. А та уже уведомляет людей, которые сидят на постах на проверке документов, что такого человека надо пропустить. А поток людей, я скажу, что очень большой, даже можно сказать, что, взять район Румынии, район Венгрии, там в неделю минимум 10 людей (переходят на одном пункте пропуска). А поток постоянно идёт, идёт, идёт. Есть такие моменты – даже до 20 проскакивает за одну ночь. 20 человек, представьте, какие это деньги», – заключил Сыровой.

Ранее замминистра обороны страны Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.