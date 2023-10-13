Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.3 комментария
В Киеве пожаловались на желание украинцев избежать мобилизации
В минобороны Украины пожаловались на желание сограждан избежать мобилизации
Сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ, сообщила замминистра обороны страны Наталия Калмыкова.
Как онасказала в эфире канала «Рада», ваозникает много ситуаций, когда люди не хотят (идти на фронт) и собираются любым способом избежать мобилизации, уклониться от защиты своей страны, передает ТАСС.
Калмыкова добавила, что десятки и сотни тысяч людей создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.
По ее словам, в настоящее время власти страны готовят изменения в нормативно-правовые акты, которые «помогут урегулировать этот вопрос».
Ранее житель Украины сменил ФИО на «Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантиносл Володимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко Благовистодаромиросоломонович-Жителюбоясноликович», чтобы сминимизировать шансы на получение повестки в армию.