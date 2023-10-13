В Киеве пожаловались на желание украинцев избежать мобилизации

В минобороны Украины пожаловались на желание сограждан избежать мобилизации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как онасказала в эфире канала «Рада», ваозникает много ситуаций, когда люди не хотят (идти на фронт) и собираются любым способом избежать мобилизации, уклониться от защиты своей страны, передает ТАСС.

Калмыкова добавила, что десятки и сотни тысяч людей создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.

По ее словам, в настоящее время власти страны готовят изменения в нормативно-правовые акты, которые «помогут урегулировать этот вопрос».

Ранее житель Украины сменил ФИО на «Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантиносл Володимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко Благовистодаромиросоломонович-Жителюбоясноликович», чтобы сминимизировать шансы на получение повестки в армию.