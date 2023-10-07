Житель Украины придумал креативный способ избежать призыва в армию

Отец угнавшего на Украину вертолет Кузьминова рассказал об отношениях с сыном

Отец Кузьминова в беседе с RT рассказал, что рос сиротой и воспитывался в детдоме. После этого он вел «аморальный образ жизни», а в 1990-х, незадолго до рождения сына, попал в тюрьму. Он не назвал преступление, по которому его осудили.

После того, как мужчина вышел на свободу, он расстался с матерью Кузьминова, а с сыном редко виделся.

«Когда он уже был совершеннолетний, мы с ним встретились. Совершеннолетний уже такой, в годах. Уже учился там (в Сызранском авиационном училище). В 2014 году я видел его в последний раз и последний раз с ним разговаривал. После этого я его не слышал и не видел», – сказал собеседник.

Мужчина добавил, что сразу после исчезновения вертолета он был опрошен следователями.

По его мнению, его сын со своей матерью должны в первую очередь покаяться перед Богом «за все свои грехи».

В августе появились сообщения, что Кузьминов якобы мог похитить вертолет Ми-8 и приземлиться на нем в Харьковской области, на контролируемой киевским режимом территории. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для ВСУ.

Минобороны России опровергало данные о том, что в экипаже пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8 был гражданин Таджикистана.