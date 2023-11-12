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В США потребовали от Израиля разъяснить слова Нетаньяху о «контроле над Газой»
Администрация президента США Джо Байдена запросила разъяснения у властей Израиля по поводу слов премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху о том, что после окончания военной операции в секторе Газа рассчитывает на сохранение за собой контроля в сфере безопасности, сообщили СМИ.
Как отмечает Kan, администрация Байдена задается вопросами, что имеется в виду, и что означает «контроль безопасности» «с течением времени?», передает «Рен-ТВ».
По словам Нетаньяху, «резня 7 октября навсегда доказала, что везде, где нет израильского контроля, укореняется терроризм», а потому Израиль «не поступится контролем за безопасностью», пишет ТАСС.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.
В субботу замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что планы Израиля сохранить контроль над Газой противоречат решениям Совбеза ООН.