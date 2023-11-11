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    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    11 ноября 2023, 12:24

    МИД отреагировал на планы Израиля сохранить военный контроль над Газой

    Замглавы МИД Богданов: Планы Израиля сохранить контроль над Газой противоречат решениям Совбеза ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа после ликвидации палестинского движения ХАМАС идут вразрез с решениями Совета Безопасности ООН, заявили в министерстве иностранных дел России.

    Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что намерение Израиля сохранить военный контроль над Газой «отличается от того, о чем говорят международная законность и решения международного сообщества, Совета Безопасности ООН», передает РИА «Новости». Оно не соответствует «не только их духу, но и букве», добавил он.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.

    10 ноября 2023, 15:43
    Россия ответила на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида

    Посол Мешков назвал обвинения Парижа в адрес России по инциденту со звездами Давида возмутительными

    Россия ответила на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида
    @ REUTERS/Lucien Libert

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления Парижа о России в связи с инцидентом со звездами Давида во французской столице возмутительны и направлены на ухудшение отношений двух стран, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Мешков назвал заявления МИД Франции «совершенно возмутительными». Он напомнил, что отношения России и Франции и без того непростые, передает РИА «Новости».

    Напомним, МИД Франции накануне заявил о якобы имевшем место вмешательстве России во внутренние дела и «создании напряженности» внутри страны из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.

    Мешков отметил, что власти Франции не обращались к российскому посольству за разъяснениями, а просто «выступили через свой рупор». Он сообщил, что Россия ждет проведения досконального расследования по данному инциденту. К тому же, отметил дипломат, у французской стороны уже появились фигуранты этого дела, отнюдь не российского происхождения.

    Посольство России подчеркивало, что события в Париже не имеют к нашей стране никакого отношения. Там осудили попытки огульно возлагать на Россию ответственность с единственной целью ее дискредитации.

    После обострения конфликта на Ближнем Востоке во Франции зафиксирован рост числа актов антисемитизма. В одном из районов Парижа жилые дома пометили звездами Давида. Аналогичные изображения появились и в пригородах французской столицы. По данному делу власти Франции задержали мужчину и женщину из Молдавии, их решили депортировать.

    Коментарии (21)
    11 ноября 2023, 05:59
    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным

    Полковник ВС США Макгрегор: Конфликт на Украине фактически окончен

    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Он заявил на странице в социальной сети X, что конфликт на Украине фактически окончен, так как все сосредоточены на Израиле и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По мнению Макгрегора, тем временем против Израиля на Ближнем Востоке формируется альянс, который в иных условиях никогда бы не возник. Бывший советник Пентагона считает, что на Ближнем Востоке существует готовность начать военные действия против израильтян.

    «Это невозможно игнорировать», – подчеркнул эксперт.

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    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа.

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    10 ноября 2023, 19:48
    В МИД назвали сроки эвакуации россиян из сектора Газа

    Замглавы МИД Богданов: Эвакуация россиян из сектора Газа может занять до трех дней

    В МИД назвали сроки эвакуации россиян из сектора Газа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт Рафах, расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Как указал Богданов, это три дня максимум, все зависит от пропускной способности самого КПП, передает ТАСС.

    Он также добавил, что работа Рафаха была заблокирована 10 ноября, но проблема будет решена. «Мы ведем плотные контакты со всеми вовлеченными сторонами», – подчеркнул замглавы МИД.

    Ранее сообщалось, что в пятницу через КПП Рафах первые 85 россиян покинут сектор Газа.

    Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в России были по-настоящему шокированы словами израильского посла в Москве Александра Бен Цви, который заявил, что согласование эвакуации россиян из сектора Газа может занять до двух недель.

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    11 ноября 2023, 12:09
    Армию Израиля остановили в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в Газе
    Армию Израиля остановили в окрестностях больницы «Аш-Шифа» в Газе
    @ IDF/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате ожесточенных боев палестинские силы остановили продвижение военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    По данным агентства Tasnim, палестинские бойцы дали отпор ЦАХАЛ на более чем пяти направлениях в городе Газа, передает RT. Сообщается, что в результате построения мощной линии обороны было остановлено продвижение армии Израиля к больнице «Аш-Шифа», несколько израильских военнослужащих погибли.

    Накануне школа «Аль-Бурак» в секторе Газа подверглась обстрелу, погибли 25 человек.

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    10 ноября 2023, 20:50
    В МИД назвали условие для визита Махмуда Аббаса в Россию

    Замглавы МИД Богданов: Визит Аббаса в Россию состоится, когда палестинская сторона назначит удобное время

    Tекст: Вера Басилая

    Визит лидера Палестины Махмуда Аббаса в Россию состоится, когда палестинская сторона определит удобное время, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Богданов заявил, что приглашение российского руководства посетить Россию для Махмуда Аббаса остается открытым и в силе и состоится в любое время, которое палестинское руководство сочтет возможным, эта встреча очень важна, передает ТАСС.

    Ранее Богданов заявил, что запланированный визит Аббаса в Россию отложили по просьбе палестинской стороны.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит Махмуда Аббаса в Россию остается в повестке дня. До этого Песков отмечал, что Путин в ходе визита Аббаса прежде всего обсудит ситуацию на Ближнем Востоке.

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    11 ноября 2023, 06:20
    Нетаньяху возложил ответственность за ущерб гражданскому населению Газы на ХАМАС

    Премьер Израиля Нетаньяху возложил ответственность за ущерб гражданскому населению Газы на ХАМАС

    Нетаньяху возложил ответственность за ущерб гражданскому населению Газы на ХАМАС
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о нелегитимности ударов по мирным жителям сектора Газа заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению анклава лежит на палестинском движении ХАМАС.

    Нетаньяху заявил в социальной сети X, что ответственность за любой ущерб, нанесенный гражданскому населению, лежит на ХАМАС, а не на Израиле, передает РИА «Новости».

    По словам политика, Израиль делает все возможное, чтобы не причинить вреда мирным жителям, призывает их покинуть районы боевых действий, а в палестинском движении ХАМАС делают все возможное, чтобы не допустить перемещения людей в безопасные районы, и используют их в качестве живого щита.

    «Преступления, совершаемые сегодня ХАМАС ... в Газе, будут совершены завтра в Париже, Нью-Йорке и по всему миру. Лидеры мира должны осудить ХАМАС.., а не Израиль», – заявил Нетаньяху.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут.

    Коментарии (8)
    11 ноября 2023, 04:59
    Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа

    Президент Франции Макрон: Бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа нелегитимны и не имеют оправдания

    Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бомбардировки израильской армии по мирным жителям сектора Газа нелегитимны и не имеют оправдания, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон в интервью вещательной корпорации Би-би-си призвал Израиль остановиться, передает ТАСС.

    «Де-факто сейчас бомбят мирных жителей. Эти дети, женщины и старики живут под обстрелами и гибнут. Для этого нет причин, происходящее нелегитимно», – сказал Макрон.

    При этом французский политик отметил, что он – «не судья», чтобы говорить о том, нарушает ли ЦАХАЛ законы и обычаи войны.

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    По словам президента Франции, из сложившейся кризисной гуманитарной ситуации нет иного выхода, кроме как сначала объявить гуманитарные паузы, а затем прекратить огонь, чтобы защитить мирных жителей, которые не имеют никакого отношения к террористам.

    Макрон подчеркнул, что ответные действия Израиля и принимаемые им меры по борьбе с терроризмом должны отвечать нормам международного права.

    Макрон также особо подчеркнул, что осуждает нападение радикального палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля и считает необходимой борьбу с терроризмом. При этом, по его словам, «для обеспечения безопасности самого Израиля в средне- и долгосрочной перспективе важно признать, что все жизни имеют значение».

    Напомним, 24 октября Макрон совершил визит в Израиль.

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    10 ноября 2023, 19:38
    Израильские футболисты спрятались от обстрела перед игрой отбора на Евро

    Футболисты сборной Израиля были вынуждены укрыться от обстрела перед матчем чемпионата Европы

    Tекст: Александра Юдина

    Футболисты сборной Израиля были вынуждены укрыться от обстрела перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

    На опубликованном в аккаунте Футбольной ассоциации Израиля видео в соцсети X (ранее «Twitter» запрещен в России) заметно, как игроки выбегают из автобуса после того, как услышали сигнал тревоги и звуки обстрелов, передает РИА «Новости».

    Позднее футболисты спрятались за ограждение на обочине трассы.

    Напомним, сборная Израиля проведет гостевой матч против команды Косова 12 ноября. На сбор вызван защитник московского «Динамо» Эли Даса. После шести матчей израильтяне с 11 очками занимают третье место в турнирной таблице группы I.

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    10 ноября 2023, 17:16
    Объявлено о соглашении об обмене арестованных палестинцев на заложников ХАМАС

    Объявлено о соглашении об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Стороны конфликта в секторе Газа достигли договоренности об обмене палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у радикального движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает канал Al Hadath.

    Отмечается, что ни о временных рамках выполнения договоренностей, ни о том, участвовали ли посредники в достижении соглашения о возможном обмене, пока неизвестно, передает ТАСС.

    Напомним, СМИ со ссылкой на источник в службах безопасности Египта заявили, что соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время. При этом глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что прекращения огня не будет без освобождения заложников.

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    10 ноября 2023, 17:59
    Нетаньяху: Израиль сохранит военный контроль над Газой

    Tекст: Валентина Григоренко

    Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с главами муниципалитетов, расположенных в непосредственной близости от Газы.

    Как пишет портал Ynet, главы муниципалитетов призвали Нетаньяху разъяснить, что будет с сектором Газа после завершения военной операции Израиля, передает ТАСС.

    Как указал премьер, армия Израиля намерена сохранить контроль над сектором, Израиль не собирается отдавать его внешним силам.

    В среду пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, на юге есть более безопасный район для жителей анклава.

    Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ полностью окружила город Газа и вышла к морю, фактически разделив палестинский анклав на север и юг.

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    10 ноября 2023, 15:29
    CNN и AP опровергли участие своего фоторепортера в освещении атаки ХАМАС

    CNN и AP прекратили сотрудничество с освещавшим атаку ХАМАС на Израиль фоторепортером

    Tекст: Вера Басилая

    Агентство Associated Press (AP) и телеканал CNN прекратили сотрудничество с фотожурналистом-стрингером Хасаном Эслайей, освещавшим атаку палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября, сообщил CNN.

    Агентство утверждает, что «ни один сотрудник AP не находился на границе (между Израилем и Газой) во время нападений и ни один сотрудник AP не пересекал ее», передает ТАСС.

    CNN также сообщил, что Хасан Эслайя не работал в качестве штатного журналиста телеканала в день нападения, он журналист-фрилансер, работавший для нас и многих других СМИ. «На сегодняшний день мы разорвали с ним все связи», – приводит телеканал слова своего представителя.

    Ранее глава правительственной пресс-службы Израиля (GPO) Ницан Чен потребовал разъяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и The New York Times в стране в связи с публикацией неправительственной организацией Honest Reporting информации о причастности фотографов этих СМИ к событиям 7 октября.

    «Эти представители СМИ – соучастники преступлений против человечности. Речь о нарушении норм профессиональной этики», – говорится в сообщении канцелярии премьера Израиля.

    В радикальном палестинском движении ХАМАС ранее заявляли, что прекращение огня на Ближнем Востоке зависит от Соединенных Штатов, именно они «полностью управляют войной».

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    10 ноября 2023, 19:29
    После удара Израиля по школе в Газе погибли 25 человек

    Tекст: Валентина Григоренко

    В результате удара Израиля по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа погибли 25 человек, сообщил директор больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сальмия.

    Он указал Al Jazeera, что в больницу поступили 25 погибших после обстрела школы «Аль-Бурак», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что жертвами удара Израиля по школе в секторе Газа, где укрывались тысячи беженцев, стали десятки человек.

    В среду в управлении больниц палестинского анклава сообщили о вынужденном прекращении работы в секторе Газа 18 больниц. Минздрав Палестины обвинил Израиль в нанесении ударов по семи больницам в секторе Газа, в результате которых 13 человек погибли и 140 получили различные ранения.

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    11 ноября 2023, 01:29
    Глава ВОЗ заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут

    Глава ВОЗ: Каждые 10 минут в секторе Газа погибает один ребенок

    Tекст: Антон Никитин

    Каждые 10 минут в секторе Газа погибает один ребенок, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

    Глава ВОЗ заявил, что в секторе Газа убиты более 10,8 тыс. человек, почти 70% из них – это женщины и дети. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения подчеркнул, что каждые 10 минут в Газе в среднем погибает один ребенок, передает ТАСС.

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    По имеющимся у него данным, свои дома в Газе были вынуждены покинуть 1,5 млн человек, которые ищут убежище где угодно, но нигде никто не находится в безопасности. Кроме того, как отметил Тедрос Аданом Гебрейесус, 27 тыс. человек получили ранения, многие из них получили опасные для жизни травмы.

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения добавил, что медработники ежедневно пытаются помочь более 2 млн человек. Он также указал, что ежедневно в секторе Газа рожают более 180 женщин.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о большом количестве российских детей в списке на эвакуацию из Газы.

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    10 ноября 2023, 16:12
    Россия предложила провести министерскую встречу по конфликту на Ближнем Востоке

    Посол России в Израиле напомнил об актуальности министерской встречи по конфликту на Ближнем Востоке

    Tекст: Александра Юдина

    Предложение России о встрече по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной на уровне региональных министров сохраняет актуальность, заявил на канале «Россия-24» посол России в Израиле Анатолий Викторов.

    По его словам, актуальность сохраняет предложение о встрече на уровне министров всех региональных стран, передает ТАСС.

    При этом Викторов подчеркнул, что «идеи не должны подбрасывать из-за океана», ключевую роль здесь должны играть региональные державы.

    Ранее стало известно о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с этим президент России признал право Израиля на самооборону.

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    10 ноября 2023, 13:33
    В Кремле оценили перспективы эвакуации россиян из Газы

    Песков: В Кремле смотрят на перспективы эвакуации россиян из Газы со сдержанным оптимизмом

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия предпринимает максимальные усилия для эвакуации своих граждан из сектора Газа и надеется, что этот процесс удастся наладить, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «По состоянию на сегодня ... у нас есть сдержанный оптимизм – что процесс удастся начать, сделать почин», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля выразил надежду, что дальше этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока все желающие российские граждане не покинут Газу.

    Утром пятницы россиянка Елена Радван сообщила, что вместе с другими соотечественниками готовится к эвакуации из сектора Газа. По информации российских граждан, в общей сложности из сектора Газа готовы выехать до 700 россиян.

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