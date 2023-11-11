До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.0 комментариев
МИД отреагировал на планы Израиля сохранить военный контроль над Газой
Замглавы МИД Богданов: Планы Израиля сохранить контроль над Газой противоречат решениям Совбеза ООН
Планы Израиля сохранить военный контроль над сектором Газа после ликвидации палестинского движения ХАМАС идут вразрез с решениями Совета Безопасности ООН, заявили в министерстве иностранных дел России.
Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что намерение Израиля сохранить военный контроль над Газой «отличается от того, о чем говорят международная законность и решения международного сообщества, Совета Безопасности ООН», передает РИА «Новости». Оно не соответствует «не только их духу, но и букве», добавил он.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия Израиля должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.