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ВС России уничтожили под Купянском десятки солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab
Минобороны: ВС России уничтожили на Купянском направлении до 50 солдат ВСУ, БМП Bradley и САУ Krab
Российские военнослужащие уничтожили на Купянском направлении до 50 украинских солдат, самоходку Krab польского производства, американскую бронетехнику и беспилотники, сообщил начальник пресс-центра западной группировки ВС России Сергей Зыбинский.
Офицер сообщил РИА «Новости», что общие потери противника составили до 50 военнослужащих, БМП Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата.
В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие ВС России уничтожили 155-миллиметровую самоходку Krab польского производства, 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика», 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30 и четыре минометных расчета в районах Песчаного, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Кисловки, сообщил Зыбинский.
Кроме того, по словам начальника пресс-центра западной группировки ВС России, оперативно-тактическая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Петропавловки. Также расчеты тяжелых огнеметных систем поразили скопление живой силы Вооруженных сил Украины в районе Загоруйковки 32-й механизированной бригады ВСУ.
В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» отразили контратаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка, добавил Зыбинский.
Накануне полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что российские военные ведут очень серьезное наступление под Купянском и на Лиманском направлении.