Киевский эксперт Стариков: Россия ведет очень серьезное наступление под Купянском и на Лиманском направлении

Tекст: Антон Никитин

По имеющимся у киевского эксперта данным, российские войска ведут очень серьезные наступательные действия под Купянском и на Лиманском направлении. При этом, как отметил эксперт, ВС России «идут потихоньку, а не кавалерийскими нахрапами», передает РИА «Новости».

Стариков выразил уверенность, что в будущем во всех учебниках истории будет написано, что этот конфликт произвел революцию в военном деле. По словам эксперта, спецоперация разрушила доктрины, существовавшие во времена Второй мировой войны, а также концепцию стран НАТО, которые воевали высокоточным оружием против слабого соперника.

Как отметил эксперт, на Западе уже решили, что танки никому не нужны, и позакрывали танковые заводы, а сейчас оказалось, что нужны и танки, и боевые машины, и артиллерия.

Ранее в Британии назвали Украину «тонущим кораблем», который стремительно пытаются покинуть страны Запада.