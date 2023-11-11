До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.4 комментария
В Британии назвали Украину «тонущим кораблем»
UnHerd: Страны Запада стремительно пытаются покинуть украинский «тонущий корабль»
Союзники Украины начали стремительно отказываться от поддержки Киева, покидают тонущий корабль, заявил обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци.
Фаци в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России) выразил мнение, что союзники Украины, для которой «все кончено», в будущем будут отрицать свое моральное соучастие в украинском конфликте, а сейчас «покидают тонущий корабль», передает RT.
Кроме того, считает публицист, западные страны попытаются убедить мировую общественность, что жертвы в ходе конфликта были необходимы.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал не ждать скорой победы Украины над Россией.
Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.