До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.2 комментария
В ЕС призвали не ждать скорой победы Украины над Россией
Боррель: Победы Украины над Россией в ближайшем будущем не ожидается
Победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается, Евросоюз должен готовиться компенсировать помощь США Киеву, которая может сократиться, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на Конгрессе партии европейских социалистов в Малаге.
Боррель признал, что у ЕС очень много проблем, особенно на Украине, где «не ожидается скорой победы над Россией». Он также отметил, что страны Евросоюза должны политически желать победы Украине и поддерживать ее, а также, скорее всего, придется компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится, передает ТАСС.
Ранее появились сообщения, что Германия и некоторые другие члены ЕС выступили против предоставления военной помощи Украине на 20 млрд евро.
В США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине из-за нехватки финансирования.
Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.