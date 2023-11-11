В ЕС призвали не ждать скорой победы Украины над Россией

Боррель: Победы Украины над Россией в ближайшем будущем не ожидается

Tекст: Вера Басилая

Боррель признал, что у ЕС очень много проблем, особенно на Украине, где «не ожидается скорой победы над Россией». Он также отметил, что страны Евросоюза должны политически желать победы Украине и поддерживать ее, а также, скорее всего, придется компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится, передает ТАСС.

Ранее появились сообщения, что Германия и некоторые другие члены ЕС выступили против предоставления военной помощи Украине на 20 млрд евро.

В США заявили о вынужденном ограничении военной помощи Украине из-за нехватки финансирования.

Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.