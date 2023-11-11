Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
В США заявили о вынужденном ограничении помощи Украине из-за нехватки денег
Bloomberg: У Пентагона остался всего 1 млрд долларов для ВСУ, США вынуждены начать ограничивать военную помощь Украине
Задержки с финансированием вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Украине, у Пентагона остался всего 1 млрд долларов на пополнение арсеналов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Bloomberg.
По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, новые поставки военной помощи Украине будут становиться все меньше и меньше, передает РИА «Новости».
Накануне американский эксперт предрек Украине военный и экономический крах.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США за время российской специальной военной операции потратила около 96% всех выделенных на поддержку Киева средств.