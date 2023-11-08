Администрация Байдена потратила 96% выделенных на помощь Киеву средств

Представитель Белого дома Кирби оценил траты администрации США на помощь Украине в 96% выделенных на эти цели средств

Tекст: Антон Антонов

Кирби отметил, что средства были выделены не только для сферы безопасности, но и для экономической, финансовой и гуманитарной помощи. Из средств, «выделенных на помощь в области безопасности», потратили свыше 90%, передает РИА «Новости».

По словам Кирби, сейчас, когда начинается зимний период, у американского министерства обороны есть только 1,1 млрд долларов на помощь Украине. Он призвал одобрить запрос президента США Джо Байдена на предоставление дополнительного финансирования помощи Киеву.

Также Кирби заявил, что Байден все еще верит в возможность для Украины вернуть контроль над утраченными территориями. Кирби заявил: «Украинцы первыми скажут, что они не достигают того прогресса в контрнаступлении, которого хотели бы». США намерены предоставить Украине дополнительную военную поддержку в ближайшее время перед тем, как погода еще сильнее ухудшит условия для украинских сил.

Напомним, помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявила, что у правительства США не осталось средств для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева.