Разъяснены изменения в правилах исчисления и взимания утильсбора

Минпромторг: Утильсбор при ввозе авто для физлица через посредников будут взимать по полной ставке

Tекст: Вера Басилая

Министерство обратило внимание на появившуюся в СМИ информацию, что физические лица, которые ввозят в Россию автомобили с территории стран ЕАЭС, могут зарегистрировать в стране машину лишь при условии оплаты утильсбора по полной ставке в соответствии с действующим законодательством.

В Минпромторге напомнили, что, согласно изменениям, в правила исчисления и взимания утильсбора возможность оплаты сбора по льготным ставкам (от 3,4 тыс. рублей до 5,2 тыс. рублей) была оставлена для физлиц, которые самостоятельно ввозят из-за границы автомобиль с объемом двигателя до трех литров исключительно в целях личного использования, передает «Интерфакс».

В ведомстве также обратили внимание, что схемы импорта авто в Россию с привлечением третьих лиц и организаций-посредников, которые растаможивают автомобили в ЕАЭС и предлагают экономию за счет манипуляций с налоговыми, таможенными и иными обязательствами, не подпадают под правила ввоза с применением льготной ставки утильсбора, он оплачивается в полной мере.

Министерство в конце октября сообщало, что механизм взимания утильсбора был уточнен для автомобилей, которые физлица импортировали в России для последующей перепродажи в течение года после ввоза. Покупателю такого авто необходимо будет доплатить корректную сумму утилизационного сбора до полной ставки.

Ранее в России с 1 августа повысили утилизационный сбор на импортируемые в страну легковые, легкие коммерческие (LCV), грузовые автомобили и автобусы.