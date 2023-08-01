В России повысили утильсбор на ввозимые для перепродажи автомобили

В России повысили утильсбор на ввозимые в страну автомобили для перепродажи

Tекст: Александра Юдина

Так, утильсбор проиндексирован рамках постановления правительства (№1118) в размере от 1,7 до 3,7 раза в зависимости от вида автотехники и объема двигателя, передает «Интерфакс».

Ставка сбора на легковые автомобили в зависимости от объема двигателя выросла в 1,7-3,7 раза, на грузовики – в 1,7 раза, на LCV – в 2,5-3,4 раза, на автобусы – в 2,2-4,8 раза также в зависимости от объема двигателя, на электробусы – в 8,7 раза.

При этом для машин до трех лет с объемом двигателя 1-2 л коэффициент утильсбора увеличился с 8,92 до 15,03. Так, фактический размер сбора для них вырос со 178,4 тыс. рублей до 300,6 тыс. рублей. Для таких же подержанных машин сбор подскочил с 313,8 тыс. рублей до 528,8 тыс. рублей.

Также уточняется, что индексация затрагивает новые и подержанные автомобили, импортируемые юридическими лицами, но не касается физических лиц, которые ввозят машины с объемом двигателя до 3 л для личного пользования.

А для последних продолжает действовать механизм уплаты утильсбора по льготному тарифу – 3,4 тыс. рублей за новые машины до трех лет и 5,2 тыс. рублей за машины старше трех лет.

Уточняется, что полную ставку сбора, как у юридических лиц, необходимо будет уплачивать тем физлицам, кто ввозит импортный автомобиль после 1 августа для его перепродажи в течение года с даты ввоза. Кроме того, полный размер сбора теперь также должен уплачиваться физлицами, которые ввозят в Россию более одного автомобиля за год, начиная со второго автомобиля.