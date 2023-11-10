Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
CNN и AP опровергли участие своего фоторепортера в освещении атаки ХАМАС
CNN и AP прекратили сотрудничество с освещавшим атаку ХАМАС на Израиль фоторепортером
Агентство Associated Press (AP) и телеканал CNN прекратили сотрудничество с фотожурналистом-стрингером Хасаном Эслайей, освещавшим атаку палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября, сообщил CNN.
Агентство утверждает, что «ни один сотрудник AP не находился на границе (между Израилем и Газой) во время нападений и ни один сотрудник AP не пересекал ее», передает ТАСС.
CNN также сообщил, что Хасан Эслайя не работал в качестве штатного журналиста телеканала в день нападения, он журналист-фрилансер, работавший для нас и многих других СМИ. «На сегодняшний день мы разорвали с ним все связи», – приводит телеканал слова своего представителя.
Ранее глава правительственной пресс-службы Израиля (GPO) Ницан Чен потребовал разъяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и The New York Times в стране в связи с публикацией неправительственной организацией Honest Reporting информации о причастности фотографов этих СМИ к событиям 7 октября.
«Эти представители СМИ – соучастники преступлений против человечности. Речь о нарушении норм профессиональной этики», – говорится в сообщении канцелярии премьера Израиля.
В радикальном палестинском движении ХАМАС ранее заявляли, что прекращение огня на Ближнем Востоке зависит от Соединенных Штатов, именно они «полностью управляют войной».