CNN и AP опровергли участие своего фоторепортера в освещении атаки ХАМАС

CNN и AP прекратили сотрудничество с освещавшим атаку ХАМАС на Израиль фоторепортером

Tекст: Вера Басилая

Агентство утверждает, что «ни один сотрудник AP не находился на границе (между Израилем и Газой) во время нападений и ни один сотрудник AP не пересекал ее», передает ТАСС.

CNN также сообщил, что Хасан Эслайя не работал в качестве штатного журналиста телеканала в день нападения, он журналист-фрилансер, работавший для нас и многих других СМИ. «На сегодняшний день мы разорвали с ним все связи», – приводит телеканал слова своего представителя.

Ранее глава правительственной пресс-службы Израиля (GPO) Ницан Чен потребовал разъяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и The New York Times в стране в связи с публикацией неправительственной организацией Honest Reporting информации о причастности фотографов этих СМИ к событиям 7 октября.

«Эти представители СМИ – соучастники преступлений против человечности. Речь о нарушении норм профессиональной этики», – говорится в сообщении канцелярии премьера Израиля.

В радикальном палестинском движении ХАМАС ранее заявляли, что прекращение огня на Ближнем Востоке зависит от Соединенных Штатов, именно они «полностью управляют войной».