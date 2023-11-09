Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.2 комментария
В ХАМАС сказали, кто «управляет войной» на Ближнем Востоке
Представитель ХАМАС: США управляют войной в секторе Газа
Прекращение огня на Ближнем Востоке зависит от Соединенных Штатов, именно они «полностью управляют войной», заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.
Муса Абу Марзук в интервью турецкой газете Yeni Safak заявил, что США больше всех поддерживают Израиль. Он отметил, что американские БПЛА летают в небе над Газой, а их военные корабли находятся у берегов Палестины. Кроме того, как добавил член политбюро ХАМАС, США поставляют Израилю деньги и оружие, создают «политическое прикрытие процесса».
Представитель радикального движения заявил, что США оказывают давление на все страны региона, чтобы спасти Израиль.
«Поэтому прекращение огня зависит от США. Если бы администрация США хотела прекращения огня, оно бы уже было достигнуто», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее США признали, что в результате израильских операций в секторе Газа было огромное число жертв среди мирного населения.