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США признали «огромное число жертв» израильских операций в Газе
Представитель Госдепа признал «огромное число жертв» израильских операций среди мирных жителей сектора Газа
США признают, что в результате израильских операций в секторе Газа было огромное число жертв среди мирного населения, заявил замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател.
Пател признал, что «были огромные последствия для мирного населения». По его словам, американская сторона «напрямую говорила» с Израилем о том, что борьба должна вестись с боевиками ХАМАС, «а не с мирным населением». По мнению Вашингтона, «дополнительные шаги» могли бы способствовать «минимизации последствий для мирного населения», передает ТАСС.
Напомним, Пател говорил, что Белый дом не рассматривает вопрос о том, являются ли действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он отказался комментировать возможность такого рассмотрения действий Израиля в будущем.