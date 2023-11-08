США признали «огромное число жертв» израильских операций в Газе

Представитель Госдепа признал «огромное число жертв» израильских операций среди мирных жителей сектора Газа

Tекст: Антон Антонов

Пател признал, что «были огромные последствия для мирного населения». По его словам, американская сторона «напрямую говорила» с Израилем о том, что борьба должна вестись с боевиками ХАМАС, «а не с мирным населением». По мнению Вашингтона, «дополнительные шаги» могли бы способствовать «минимизации последствий для мирного населения», передает ТАСС.

Напомним, Пател говорил, что Белый дом не рассматривает вопрос о том, являются ли действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он отказался комментировать возможность такого рассмотрения действий Израиля в будущем.