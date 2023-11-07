В Госдепе ответили на вопрос о соответствии политики Израиля понятию «геноцид»

Госдеп: Администрация США не рассматривает вопрос о том, являются ли действия Израиля в секторе Газа геноцидом

Tекст: Антон Никитин

«Говоря об этом, я бы не обозначал, что идет какой-то активный процесс. Это в порядке вещей, что мы изучаем условия и обстоятельства во всем мире», – приводит ТАСС ответ представителя американского внешнеполитического ведомства на соответствующий вопрос.

Пател отказался комментировать возможность рассмотрения действий Израиля в секторе Газа на предмет соответствия определению геноцида в будущем.

Сотрудник Госдепартамента заявил, что никто в администрации президента США Джо Байдена «не оправдывает убийство мирных жителей» в секторе Газа.

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«Число [жертв] выше нуля очень сильно нас беспокоит. Мы работаем с нашими израильскими партнерами, чтобы убедиться, что могут быть предприняты шаги по минимизации вреда гражданским», – сказал он, подчеркнув, что защита мирного населения «скорее нравственный долг, чем стратегический».

Напомним, в минувшую субботу палестинское движение ХАМАС возложило на администрацию США и американского президента Джо Байдена ответственность за удар по лагерю беженцев в секторе Газа. В ХАМАС заявили, что Израиль получил «зеленый свет на совершение геноцида» после открытой поддержки Байдена.

В конце октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян пригрозил США и Израилю «огнем» в случае продолжения геноцида в секторе Газа.